Актуальна ціна Boundless сьогодні становить 0.2402 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZKC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZKC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Boundless сьогодні становить 0.2402 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZKC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZKC на MEXC вже зараз.

Докладніше про ZKC

Інформація про ціну ZKC

Whitepaper ZKC

Офіційний вебсайт ZKC

Токеноміка ZKC

Прогноз ціни ZKC

Історія ZKC

Посібник з купівлі ZKC

Конвертація ZKC у фіатну валюту

Спот ZKC

Ф'ючерси ZKC USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Boundless

Курс Boundless (ZKC)

Актуальна ціна 1 ZKC до USD:

$0,2402
$0,2402$0,2402
+3,13%1D
USD
Графік ціни Boundless (ZKC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:37:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Boundless (ZKC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,2207
$ 0,2207$ 0,2207
Мін. за 24 год
$ 0,249
$ 0,249$ 0,249
Макс. за 24 год

$ 0,2207
$ 0,2207$ 0,2207

$ 0,249
$ 0,249$ 0,249

$ 2,1342961487062966
$ 2,1342961487062966$ 2,1342961487062966

$ 0,10926744882772854
$ 0,10926744882772854$ 0,10926744882772854

-0,17%

+3,13%

-11,99%

-11,99%

Актуальна ціна Boundless (ZKC) становить $ 0,2402. За останні 24 години ZKC торгувався між мінімумом у $ 0,2207 і максимумом у $ 0,249, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZKC становить $ 2,1342961487062966, тоді як його історичний мінімум — $ 0,10926744882772854.

Що стосується короткострокових результатів, то ZKC змінився на -0,17% за останню годину, +3,13% за 24 години та на -11,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Boundless (ZKC)

No.513

$ 48,27M
$ 48,27M$ 48,27M

$ 3,05M
$ 3,05M$ 3,05M

$ 240,20M
$ 240,20M$ 240,20M

200,94M
200,94M 200,94M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація Boundless — $ 48,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,05M. Циркуляційна пропозиція ZKC — 200,94M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 240,20M.

Історія ціни Boundless (ZKC) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Boundless за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00729+3,13%
30 днів$ -0,4401-64,70%
60 днів$ -0,0598-19,94%
90 днів$ -0,0598-19,94%
Зміна ціни Boundless сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ZKC на $ +0,00729 (+3,13%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Boundless за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,4401 (-64,70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Boundless за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ZKC змінився на $ -0,0598 (-19,94%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Boundless за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0598 (-19,94%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Boundless (ZKC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Boundless зараз.

Що таке Boundless (ZKC)

Boundless — це універсальна мережа з нульовим розголошенням без дозволів, яка надає можливості ZK кожній мережі. Вона працює на базі RISC-V zkVM та нової запатентованої криптографічної примітиви під назвою Proof of Verifiable Work (PoVW), яка стимулює мережу децентралізованих майнерів ZK за допомогою Zero Knowledge Coin ($ZKC), нативного токена протоколу. Технологія Boundless була розроблена та запущена RISC Zero, інноваторами, які стоять за першим RISC-V zkVM; вона забезпечує масштабоване ZK-доведення, щоб задовольнити зростаючий попит web3 на ZK-доведення для проєктів рівня 1, рівня 2, мостів, defi-застосунків тощо.

Проєкт Boundless доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Boundless. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ZKC, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Boundless у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Boundless безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Boundless (USD)

Скільки коштуватиме Boundless (ZKC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Boundless (ZKC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Boundless.

Перегляньте прогноз ціни Boundless вже зараз!

Токеноміка Boundless (ZKC)

Розуміння токеноміки Boundless (ZKC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ZKC зараз!

Як купити Boundless (ZKC)

Шукаєте як купити Boundless? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Boundless на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ZKC до місцевих валют

1 Boundless (ZKC) до VND
6 320,863
1 Boundless (ZKC) до AUD
A$0,367506
1 Boundless (ZKC) до GBP
0,18015
1 Boundless (ZKC) до EUR
0,206572
1 Boundless (ZKC) до USD
$0,2402
1 Boundless (ZKC) до MYR
RM1,013644
1 Boundless (ZKC) до TRY
10,10041
1 Boundless (ZKC) до JPY
¥36,5104
1 Boundless (ZKC) до ARS
ARS$356,377534
1 Boundless (ZKC) до RUB
19,557084
1 Boundless (ZKC) до INR
21,051128
1 Boundless (ZKC) до IDR
Rp4 003,331732
1 Boundless (ZKC) до PHP
14,078122
1 Boundless (ZKC) до EGP
￡E.11,431118
1 Boundless (ZKC) до BRL
R$1,292276
1 Boundless (ZKC) до CAD
C$0,33628
1 Boundless (ZKC) до BDT
29,35244
1 Boundless (ZKC) до NGN
350,65597
1 Boundless (ZKC) до COP
$938,28125
1 Boundless (ZKC) до ZAR
R.4,162666
1 Boundless (ZKC) до UAH
10,037958
1 Boundless (ZKC) до TZS
T.Sh.597,511912
1 Boundless (ZKC) до VES
Bs50,9224
1 Boundless (ZKC) до CLP
$227,2292
1 Boundless (ZKC) до PKR
Rs67,813264
1 Boundless (ZKC) до KZT
128,929752
1 Boundless (ZKC) до THB
฿7,873756
1 Boundless (ZKC) до TWD
NT$7,400562
1 Boundless (ZKC) до AED
د.إ0,881534
1 Boundless (ZKC) до CHF
Fr0,189758
1 Boundless (ZKC) до HKD
HK$1,866354
1 Boundless (ZKC) до AMD
֏91,643506
1 Boundless (ZKC) до MAD
.د.م2,217046
1 Boundless (ZKC) до MXN
$4,41968
1 Boundless (ZKC) до SAR
ريال0,90075
1 Boundless (ZKC) до ETB
Br36,272602
1 Boundless (ZKC) до KES
KSh30,952172
1 Boundless (ZKC) до JOD
د.أ0,1703018
1 Boundless (ZKC) до PLN
0,874328
1 Boundless (ZKC) до RON
лв1,049674
1 Boundless (ZKC) до SEK
kr2,255478
1 Boundless (ZKC) до BGN
лв0,403536
1 Boundless (ZKC) до HUF
Ft80,712004
1 Boundless (ZKC) до CZK
5,029788
1 Boundless (ZKC) до KWD
د.ك0,0735012
1 Boundless (ZKC) до ILS
0,790258
1 Boundless (ZKC) до BOB
Bs1,654978
1 Boundless (ZKC) до AZN
0,40834
1 Boundless (ZKC) до TJS
SM2,217046
1 Boundless (ZKC) до GEL
0,650942
1 Boundless (ZKC) до AOA
Kz219,761382
1 Boundless (ZKC) до BHD
.د.ب0,0903152
1 Boundless (ZKC) до BMD
$0,2402
1 Boundless (ZKC) до DKK
kr1,544486
1 Boundless (ZKC) до HNL
L6,290838
1 Boundless (ZKC) до MUR
10,936306
1 Boundless (ZKC) до NAD
$4,160264
1 Boundless (ZKC) до NOK
kr2,397196
1 Boundless (ZKC) до NZD
$0,415546
1 Boundless (ZKC) до PAB
B/.0,2402
1 Boundless (ZKC) до PGK
K1,011242
1 Boundless (ZKC) до QAR
ر.ق0,871926
1 Boundless (ZKC) до RSD
дин.24,245788
1 Boundless (ZKC) до UZS
soʻm2 893,975238
1 Boundless (ZKC) до ALL
L19,98464
1 Boundless (ZKC) до ANG
ƒ0,429958
1 Boundless (ZKC) до AWG
ƒ0,43236
1 Boundless (ZKC) до BBD
$0,4804
1 Boundless (ZKC) до BAM
KM0,403536
1 Boundless (ZKC) до BIF
Fr706,4282
1 Boundless (ZKC) до BND
$0,309858
1 Boundless (ZKC) до BSD
$0,2402
1 Boundless (ZKC) до JMD
$38,44401
1 Boundless (ZKC) до KHR
964,657612
1 Boundless (ZKC) до KMF
Fr101,8448
1 Boundless (ZKC) до LAK
5 221,739026
1 Boundless (ZKC) до LKR
රු72,698932
1 Boundless (ZKC) до MDL
L4,064184
1 Boundless (ZKC) до MGA
Ar1 072,320056
1 Boundless (ZKC) до MOP
P1,916796
1 Boundless (ZKC) до MVR
3,67506
1 Boundless (ZKC) до MWK
MK415,57002
1 Boundless (ZKC) до MZN
MT15,351182
1 Boundless (ZKC) до NPR
रु33,668834
1 Boundless (ZKC) до PYG
1 691,4884
1 Boundless (ZKC) до RWF
Fr348,0498
1 Boundless (ZKC) до SBD
$1,974444
1 Boundless (ZKC) до SCR
3,317162
1 Boundless (ZKC) до SRD
$9,533538
1 Boundless (ZKC) до SVC
$2,094544
1 Boundless (ZKC) до SZL
L4,157862
1 Boundless (ZKC) до TMT
m0,8407
1 Boundless (ZKC) до TND
د.ت0,703786
1 Boundless (ZKC) до TTD
$1,623752
1 Boundless (ZKC) до UGX
Sh836,8568
1 Boundless (ZKC) до XAF
Fr135,4728
1 Boundless (ZKC) до XCD
$0,64854
1 Boundless (ZKC) до XOF
Fr135,4728
1 Boundless (ZKC) до XPF
Fr24,5004
1 Boundless (ZKC) до BWP
P3,211474
1 Boundless (ZKC) до BZD
$0,4804
1 Boundless (ZKC) до CVE
$22,79498
1 Boundless (ZKC) до DJF
Fr42,5154
1 Boundless (ZKC) до DOP
$15,295936
1 Boundless (ZKC) до DZD
د.ج31,341296
1 Boundless (ZKC) до FJD
$0,550058
1 Boundless (ZKC) до GNF
Fr2 070,524
1 Boundless (ZKC) до GTQ
Q1,835128
1 Boundless (ZKC) до GYD
$50,112926
1 Boundless (ZKC) до ISK
kr29,3044

Ресурс Boundless

Щоб дізнатися більше про Boundless, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBoundless
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Boundless

Скільки сьогодні коштує Boundless (ZKC)?
Актуальна ціна ZKC у USD становить 0,2402 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ZKC до USD?
Поточна ціна ZKC до USD — $ 0,2402. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Boundless?
Ринкова капіталізація ZKC — $ 48,27M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ZKC?
Циркуляційна пропозиція ZKC — 200,94M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ZKC?
ZKC досяг історичної максимальної ціни у 2,1342961487062966 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ZKC?
Історична мінімальна ціна ZKC становила 0,10926744882772854 USD.
Який обсяг торгівлі ZKC?
Актуальний обсяг торгівлі ZKC за 24 години — $ 3,05M USD.
Чи підніметься ціна ZKC цього року?
ZKC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ZKC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:37:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Boundless (ZKC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор ZKC до USD

Сума

ZKC
ZKC
USD
USD

1 ZKC = 0,2402 USD

Торгувати ZKC

ZKC/USDC
$0,2403
$0,2403$0,2403
+2,95%
ZKC/USDT
$0,2402
$0,2402$0,2402
+3,09%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --