Актуальна ціна YURU COIN сьогодні становить 0.8106 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YURU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YURU на MEXC вже зараз.

Логотип YURU COIN

Курс YURU COIN (YURU)

Актуальна ціна 1 YURU до USD:

$0,8106
+1,09%1D
USD
Графік ціни YURU COIN (YURU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:37:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни YURU COIN (YURU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,79
Мін. за 24 год
$ 0,8327
Макс. за 24 год

$ 0,79
$ 0,8327
$ 0,5789586277522937
$ 0,346206572110043
-0,34%

+1,09%

+4,56%

+4,56%

Актуальна ціна YURU COIN (YURU) становить $ 0,8106. За останні 24 години YURU торгувався між мінімумом у $ 0,79 і максимумом у $ 0,8327, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YURU становить $ 0,5789586277522937, тоді як його історичний мінімум — $ 0,346206572110043.

Що стосується короткострокових результатів, то YURU змінився на -0,34% за останню годину, +1,09% за 24 години та на +4,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо YURU COIN (YURU)

No.3786

--
$ 18,78K
$ 8,11M
--
10 000 000
10 000 000
SOL

Поточна ринкова капіталізація YURU COIN — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 18,78K. Циркуляційна пропозиція YURU — --, зі загальною пропозицією 10000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,11M.

Історія ціни YURU COIN (YURU) у USD

Відстежуйте зміни ціни на YURU COIN за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00874+1,09%
30 днів$ +0,1037+14,66%
60 днів$ -0,245-23,21%
90 днів$ -0,1794-18,13%
Зміна ціни YURU COIN сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни YURU на $ +0,00874 (+1,09%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни YURU COIN за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,1037 (+14,66%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни YURU COIN за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник YURU змінився на $ -0,245 (-23,21%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни YURU COIN за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,1794 (-18,13%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для YURU COIN (YURU)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни YURU COIN зараз.

Що таке YURU COIN (YURU)

YURU COIN — це офіційний токен улюбленого в Японії Yuru-Chara Grand Prix —загальнонаціонального конкурсу талісманів, який із 2011 року зібрав понад 738 мільйонів переглядів сторінок і 170 мільйонів голосів. Токен використовується для голосування фанатів, проведення кампаній і взаємодії з NFT, а також працює за дефляційною моделлю, за якою токени спалюються під час участі.

Проєкт YURU COIN доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями YURU COIN. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу YURU, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про YURU COIN у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі YURU COIN безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни YURU COIN (USD)

Скільки коштуватиме YURU COIN (YURU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів YURU COIN (YURU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо YURU COIN.

Перегляньте прогноз ціни YURU COIN вже зараз!

Токеноміка YURU COIN (YURU)

Розуміння токеноміки YURU COIN (YURU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YURU зараз!

Як купити YURU COIN (YURU)

Шукаєте як купити YURU COIN? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати YURU COIN на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

YURU до місцевих валют

1 YURU COIN (YURU) до VND
21 330,939
1 YURU COIN (YURU) до AUD
A$1,240218
1 YURU COIN (YURU) до GBP
0,60795
1 YURU COIN (YURU) до EUR
0,697116
1 YURU COIN (YURU) до USD
$0,8106
1 YURU COIN (YURU) до MYR
RM3,420732
1 YURU COIN (YURU) до TRY
34,08573
1 YURU COIN (YURU) до JPY
¥123,2112
1 YURU COIN (YURU) до ARS
ARS$1 202,662902
1 YURU COIN (YURU) до RUB
65,999052
1 YURU COIN (YURU) до INR
71,040984
1 YURU COIN (YURU) до IDR
Rp13 509,994596
1 YURU COIN (YURU) до PHP
47,509266
1 YURU COIN (YURU) до EGP
￡E.38,576454
1 YURU COIN (YURU) до BRL
R$4,361028
1 YURU COIN (YURU) до CAD
C$1,13484
1 YURU COIN (YURU) до BDT
99,05532
1 YURU COIN (YURU) до NGN
1 183,35441
1 YURU COIN (YURU) до COP
$3 166,40625
1 YURU COIN (YURU) до ZAR
R.14,047698
1 YURU COIN (YURU) до UAH
33,874974
1 YURU COIN (YURU) до TZS
T.Sh.2 016,416136
1 YURU COIN (YURU) до VES
Bs171,8472
1 YURU COIN (YURU) до CLP
$766,8276
1 YURU COIN (YURU) до PKR
Rs228,848592
1 YURU COIN (YURU) до KZT
435,097656
1 YURU COIN (YURU) до THB
฿26,571468
1 YURU COIN (YURU) до TWD
NT$24,974586
1 YURU COIN (YURU) до AED
د.إ2,974902
1 YURU COIN (YURU) до CHF
Fr0,640374
1 YURU COIN (YURU) до HKD
HK$6,298362
1 YURU COIN (YURU) до AMD
֏309,268218
1 YURU COIN (YURU) до MAD
.د.م7,481838
1 YURU COIN (YURU) до MXN
$14,91504
1 YURU COIN (YURU) до SAR
ريال3,03975
1 YURU COIN (YURU) до ETB
Br122,408706
1 YURU COIN (YURU) до KES
KSh104,453916
1 YURU COIN (YURU) до JOD
د.أ0,5747154
1 YURU COIN (YURU) до PLN
2,950584
1 YURU COIN (YURU) до RON
лв3,542322
1 YURU COIN (YURU) до SEK
kr7,611534
1 YURU COIN (YURU) до BGN
лв1,361808
1 YURU COIN (YURU) до HUF
Ft272,377812
1 YURU COIN (YURU) до CZK
16,973964
1 YURU COIN (YURU) до KWD
د.ك0,2480436
1 YURU COIN (YURU) до ILS
2,666874
1 YURU COIN (YURU) до BOB
Bs5,585034
1 YURU COIN (YURU) до AZN
1,37802
1 YURU COIN (YURU) до TJS
SM7,481838
1 YURU COIN (YURU) до GEL
2,196726
1 YURU COIN (YURU) до AOA
Kz741,626046
1 YURU COIN (YURU) до BHD
.د.ب0,3047856
1 YURU COIN (YURU) до BMD
$0,8106
1 YURU COIN (YURU) до DKK
kr5,212158
1 YURU COIN (YURU) до HNL
L21,229614
1 YURU COIN (YURU) до MUR
36,906618
1 YURU COIN (YURU) до NAD
$14,039592
1 YURU COIN (YURU) до NOK
kr8,089788
1 YURU COIN (YURU) до NZD
$1,402338
1 YURU COIN (YURU) до PAB
B/.0,8106
1 YURU COIN (YURU) до PGK
K3,412626
1 YURU COIN (YURU) до QAR
ر.ق2,942478
1 YURU COIN (YURU) до RSD
дин.81,821964
1 YURU COIN (YURU) до UZS
soʻm9 766,262814
1 YURU COIN (YURU) до ALL
L67,44192
1 YURU COIN (YURU) до ANG
ƒ1,450974
1 YURU COIN (YURU) до AWG
ƒ1,45908
1 YURU COIN (YURU) до BBD
$1,6212
1 YURU COIN (YURU) до BAM
KM1,361808
1 YURU COIN (YURU) до BIF
Fr2 383,9746
1 YURU COIN (YURU) до BND
$1,045674
1 YURU COIN (YURU) до BSD
$0,8106
1 YURU COIN (YURU) до JMD
$129,73653
1 YURU COIN (YURU) до KHR
3 255,418236
1 YURU COIN (YURU) до KMF
Fr343,6944
1 YURU COIN (YURU) до LAK
17 621,738778
1 YURU COIN (YURU) до LKR
රු245,336196
1 YURU COIN (YURU) до MDL
L13,715352
1 YURU COIN (YURU) до MGA
Ar3 618,745368
1 YURU COIN (YURU) до MOP
P6,468588
1 YURU COIN (YURU) до MVR
12,40218
1 YURU COIN (YURU) до MWK
MK1 402,41906
1 YURU COIN (YURU) до MZN
MT51,805446
1 YURU COIN (YURU) до NPR
रु113,621802
1 YURU COIN (YURU) до PYG
5 708,2452
1 YURU COIN (YURU) до RWF
Fr1 174,5594
1 YURU COIN (YURU) до SBD
$6,663132
1 YURU COIN (YURU) до SCR
11,194386
1 YURU COIN (YURU) до SRD
$32,172714
1 YURU COIN (YURU) до SVC
$7,068432
1 YURU COIN (YURU) до SZL
L14,031486
1 YURU COIN (YURU) до TMT
m2,8371
1 YURU COIN (YURU) до TND
د.ت2,375058
1 YURU COIN (YURU) до TTD
$5,479656
1 YURU COIN (YURU) до UGX
Sh2 824,1304
1 YURU COIN (YURU) до XAF
Fr457,1784
1 YURU COIN (YURU) до XCD
$2,18862
1 YURU COIN (YURU) до XOF
Fr457,1784
1 YURU COIN (YURU) до XPF
Fr82,6812
1 YURU COIN (YURU) до BWP
P10,837722
1 YURU COIN (YURU) до BZD
$1,6212
1 YURU COIN (YURU) до CVE
$76,92594
1 YURU COIN (YURU) до DJF
Fr143,4762
1 YURU COIN (YURU) до DOP
$51,619008
1 YURU COIN (YURU) до DZD
د.ج105,767088
1 YURU COIN (YURU) до FJD
$1,856274
1 YURU COIN (YURU) до GNF
Fr6 987,372
1 YURU COIN (YURU) до GTQ
Q6,192984
1 YURU COIN (YURU) до GYD
$169,115478
1 YURU COIN (YURU) до ISK
kr98,8932

Ресурс YURU COIN

Щоб дізнатися більше про YURU COIN, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтYURU COIN
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про YURU COIN

Скільки сьогодні коштує YURU COIN (YURU)?
Актуальна ціна YURU у USD становить 0,8106 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YURU до USD?
Поточна ціна YURU до USD — $ 0,8106. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація YURU COIN?
Ринкова капіталізація YURU — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YURU?
Циркуляційна пропозиція YURU — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YURU?
YURU досяг історичної максимальної ціни у 0,5789586277522937 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YURU?
Історична мінімальна ціна YURU становила 0,346206572110043 USD.
Який обсяг торгівлі YURU?
Актуальний обсяг торгівлі YURU за 24 години — $ 18,78K USD.
Чи підніметься ціна YURU цього року?
YURU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YURU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:37:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для YURU COIN (YURU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор YURU до USD

Сума

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0,8106 USD

Торгувати YURU

YURU/USDT
$0,8106
+1,32%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --