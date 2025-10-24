Що таке YURU COIN (YURU)

YURU COIN — це офіційний токен улюбленого в Японії Yuru-Chara Grand Prix —загальнонаціонального конкурсу талісманів, який із 2011 року зібрав понад 738 мільйонів переглядів сторінок і 170 мільйонів голосів. Токен використовується для голосування фанатів, проведення кампаній і взаємодії з NFT, а також працює за дефляційною моделлю, за якою токени спалюються під час участі. YURU COIN — це офіційний токен улюбленого в Японії Yuru-Chara Grand Prix —загальнонаціонального конкурсу талісманів, який із 2011 року зібрав понад 738 мільйонів переглядів сторінок і 170 мільйонів голосів. Токен використовується для голосування фанатів, проведення кампаній і взаємодії з NFT, а також працює за дефляційною моделлю, за якою токени спалюються під час участі.

Прогноз ціни YURU COIN (USD)

Скільки коштуватиме YURU COIN (YURU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів YURU COIN (YURU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо YURU COIN.

Перегляньте прогноз ціни YURU COIN вже зараз!

Токеноміка YURU COIN (YURU)

Розуміння токеноміки YURU COIN (YURU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YURU зараз!

Як купити YURU COIN (YURU)

Шукаєте як купити YURU COIN? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати YURU COIN на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

YURU до місцевих валют

Ресурс YURU COIN

Щоб дізнатися більше про YURU COIN, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Важливі галузеві оновлення для YURU COIN (YURU)

