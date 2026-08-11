Сьогоднішня ціна Cysic

Поточна ціна Cysic (CYS) сьогодні становить ₴ 1,326, зі зміною 14,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CYS до UAH становить ₴ 1,326 за CYS.

Cysic наразі посідає №286 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 213,22M, з циркуляційною пропозицією у 160,80M CYS. Протягом останніх 24 годин CYS торгувався між ₴ 0,9 (мінімум) та ₴ 1,3736 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 34,19148727179118204, тоді як історичний мінімум — ₴ 5,6133875881795987135.

У короткостроковій динаміці CYS змінився на +0,72% за останню годину та на +357,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 6,72M.

Ринкова інформація щодо Cysic (CYS)

Рейтинг No.286 Ринкова капіталізація ₴ 213,22M₴ 213,22M ₴ 213,22M Обсяг (за 24 год) ₴ 6,72M₴ 6,72M ₴ 6,72M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,33B₴ 1,33B ₴ 1,33B Циркуляційне постачання 160,80M 160,80M 160,80M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 16,08% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Cysic — ₴ 213,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 6,72M. Циркуляційна пропозиція CYS — 160,80M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,33B.