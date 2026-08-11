Курс Cysic (CYS)
Поточна ціна Cysic (CYS) сьогодні становить ₴ 1,326, зі зміною 14,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CYS до UAH становить ₴ 1,326 за CYS.
Cysic наразі посідає №286 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 213,22M, з циркуляційною пропозицією у 160,80M CYS. Протягом останніх 24 годин CYS торгувався між ₴ 0,9 (мінімум) та ₴ 1,3736 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 34,19148727179118204, тоді як історичний мінімум — ₴ 5,6133875881795987135.
У короткостроковій динаміці CYS змінився на +0,72% за останню годину та на +357,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 6,72M.
No.286
16,08%
BSC
Поточна ринкова капіталізація Cysic — ₴ 213,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 6,72M. Циркуляційна пропозиція CYS — 160,80M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,33B.
+0,72%
+14,76%
+357,08%
+357,08%
Відстежуйте зміни ціни на Cysic за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +7,623439
|+14,76%
|30 днів
|₴ +1,0252
|+340,82%
|60 днів
|₴ +0,8602
|+184,67%
|90 днів
|₴ +0,8897
|+203,91%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CYS на ₴ +7,623439 (+14,76%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +1,0252 (+340,82%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CYS змінився на ₴ +0,8602 (+184,67%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,8897 (+203,91%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Cysic (CYS)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Cysic зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Cysic. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку CYS: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
CYS_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 1.3225. Ціна подолала опірну точку R1 (1.2916) і перебуває вище центрального діапазону, що знаходиться на рівні 1.2142. Наразі структура формуватиметься між рівнями R1 і R2, при цьому бича позиція залишається переважною у короткостроковій перспективі. Індикатори демонструють послідовне зростання та розширення, а ціна вийшла з нижнього коливального діапазону. Сформувалася модель консолідації на високих рівнях, і центр тяжіння ринку поступово зміщується вгору. Індексний показник MACD сформував «золоте перетинання»: швидка і повільна лінії розходяться над нульовою лінією. Серія скользящих середніх продовжує утримувати бичачу конфігурацію, а EMA забезпечує підтримку знизу. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, не досягаючи екстремальних значень перекупленості. KDJ та StochRSI також рухаються вгору, що свідчить про концентрацію краткосрочної потужності. Пояс Болінджера розширюється, а волатильність значно зростає. Бичі та ведмеді обмінюються позиціями на поточному рівні, а обсяг торгів підтверджує пробій ціни. Енергія руху розподілена рівномірно, без явних сигналів розбіжності. Найближча опірна зона знаходиться на рівні R2 — 1.3471, що відповідає приблизно 1,8% від поточної ціни. Перший підтримуючий рівень знаходиться на рівні R1 — 1.2916, що відповідає близько 2,3% від поточної ціни. Далека опорна точка — центральний рівень 1.2142, який визначає ключовий порог для можливого зворотного руху тренда. Рівень S1 — 1.1587 — служить глибокою лінією оборони. Трейдерам слід спостерігати за тим, як ціна реагуватиме на рівень R2.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Cysic потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Тип
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