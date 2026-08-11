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Поточна ціна Cysic сьогодні становить 1,326 UAH. Ринкова капіталізація CYS становить 213 220 800 UAH. Відстежуйте оновлення цін CYS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Cysic сьогодні становить 1,326 UAH. Ринкова капіталізація CYS становить 213 220 800 UAH. Відстежуйте оновлення цін CYS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CYS

Інформація про ціну CYS

Що таке CYS

Whitepaper CYS

Офіційний вебсайт CYS

Токеноміка CYS

Прогноз ціни CYS

Історія CYS

Посібник з купівлі CYS

Конвертація CYS у фіатну валюту

Спот CYS

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Курс Cysic (CYS)

Актуальна ціна 1 CYS до UAH:

₴59,272756
₴59,272756₴59,272756
+14,76%1D
UAH
Графік ціни Cysic (CYS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:13:58 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Cysic

Поточна ціна Cysic (CYS) сьогодні становить ₴ 1,326, зі зміною 14,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CYS до UAH становить ₴ 1,326 за CYS.

Cysic наразі посідає №286 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 213,22M, з циркуляційною пропозицією у 160,80M CYS. Протягом останніх 24 годин CYS торгувався між ₴ 0,9 (мінімум) та ₴ 1,3736 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 34,19148727179118204, тоді як історичний мінімум — ₴ 5,6133875881795987135.

У короткостроковій динаміці CYS змінився на +0,72% за останню годину та на +357,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 6,72M.

Ринкова інформація щодо Cysic (CYS)

No.286

₴ 213,22M
₴ 213,22M₴ 213,22M

₴ 6,72M
₴ 6,72M₴ 6,72M

₴ 1,33B
₴ 1,33B₴ 1,33B

160,80M
160,80M 160,80M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

16,08%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Cysic — ₴ 213,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 6,72M. Циркуляційна пропозиція CYS — 160,80M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,33B.

Історія ціни Cysic у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,9
₴ 0,9₴ 0,9
Мін. за 24 год
₴ 1,3736
₴ 1,3736₴ 1,3736
Макс. за 24 год

₴ 0,9
₴ 0,9₴ 0,9

₴ 1,3736
₴ 1,3736₴ 1,3736

₴ 34,19148727179118204
₴ 34,19148727179118204₴ 34,19148727179118204

₴ 5,6133875881795987135
₴ 5,6133875881795987135₴ 5,6133875881795987135

+0,72%

+14,76%

+357,08%

+357,08%

Історія ціни Cysic (CYS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Cysic за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +7,623439+14,76%
30 днів₴ +1,0252+340,82%
60 днів₴ +0,8602+184,67%
90 днів₴ +0,8897+203,91%
Зміна ціни Cysic сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CYS на ₴ +7,623439 (+14,76%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Cysic за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +1,0252 (+340,82%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Cysic за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CYS змінився на ₴ +0,8602 (+184,67%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Cysic за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,8897 (+203,91%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Cysic (CYS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Cysic зараз.

Аналіз для Cysic

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Cysic. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Cysic сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CYS: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

CYS_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 1.3225. Ціна подолала опірну точку R1 (1.2916) і перебуває вище центрального діапазону, що знаходиться на рівні 1.2142. Наразі структура формуватиметься між рівнями R1 і R2, при цьому бича позиція залишається переважною у короткостроковій перспективі. Індикатори демонструють послідовне зростання та розширення, а ціна вийшла з нижнього коливального діапазону. Сформувалася модель консолідації на високих рівнях, і центр тяжіння ринку поступово зміщується вгору. Індексний показник MACD сформував «золоте перетинання»: швидка і повільна лінії розходяться над нульовою лінією. Серія скользящих середніх продовжує утримувати бичачу конфігурацію, а EMA забезпечує підтримку знизу. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, не досягаючи екстремальних значень перекупленості. KDJ та StochRSI також рухаються вгору, що свідчить про концентрацію краткосрочної потужності. Пояс Болінджера розширюється, а волатильність значно зростає. Бичі та ведмеді обмінюються позиціями на поточному рівні, а обсяг торгів підтверджує пробій ціни. Енергія руху розподілена рівномірно, без явних сигналів розбіжності. Найближча опірна зона знаходиться на рівні R2 — 1.3471, що відповідає приблизно 1,8% від поточної ціни. Перший підтримуючий рівень знаходиться на рівні R1 — 1.2916, що відповідає близько 2,3% від поточної ціни. Далека опорна точка — центральний рівень 1.2142, який визначає ключовий порог для можливого зворотного руху тренда. Рівень S1 — 1.1587 — служить глибокою лінією оборони. Трейдерам слід спостерігати за тим, як ціна реагуватиме на рівень R2.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Cysic?

Ціни на CYS (CYS) залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів до проекту.
2. Обсяг торгів та ліквідність на біржах.
3. Загальні тренди на ринку криптовалют та кореляція з Біткойном.
4. Розвиток технологій та прогрес у реалізації дорожньої карти.
5. Оголошення про партнерства та розширення екосистеми.
6. Динаміка пропозиції токенів та токеномічні аспекти.
7. Регуляторні новини, що впливають на ринки криптовалют.
8. Залучення спільноти та активність у соціальних мережах.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Cysic?

Люди хочуть знати ціну Cysic (CYS) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, визначення оптимальних моментів входу/виходу з ринку, оцінювання інвестиційних прибутків/збитків та отримання актуальної інформації про волатильність ринку для ефективного управління ризиками.

Прогноз ціни Cysic

Прогноз ціни Cysic (CYS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CYS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Cysic (CYS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Cysic потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Cysic у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CYS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Cysic.

Як купити та інвестувати Cysic в Україна

Готові розпочати торгівлю з Cysic? Купівля CYS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Cysic. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Cysic (CYS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Cysic буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Cysic (CYS)

Що ви можете зробити з Cysic

Володіння Cysic відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Cysic (CYS)

Cysic будує інфраструктуру ComputeFi, яка перетворює обчислювальні ресурси на перевірені, токенізовані активи ончейн. Об'єднуючи апаратне прискорення, системи ZK-доведення та токенізовані обчислювальні ринки, які можна перевірити. Cysic перетворює глобальну обчислювальну потужність на відкритий ресурс, який кожен може доповнити та розвинути.

Ресурс Cysic

Щоб дізнатися більше про Cysic, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCysic
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:13:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Cysic (CYS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Cysic

CYS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CYS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CYSUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Cysic (CYS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Cysic у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CYS/USDT
₴59,982018
₴59,982018₴59,982018
+15,82%
5.50M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 CYS = 59,52414 UAH