Актуальна ціна ASML Holding NV сьогодні становить 1039.62 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ASMLON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ASMLON на MEXC вже зараз.

Курс ASML Holding NV (ASMLON)

Актуальна ціна 1 ASMLON до USD:

$1 039,67
$1 039,67
+0,53%1D
USD
Графік ціни ASML Holding NV (ASMLON) в реальному часі
Інформація щодо ціни ASML Holding NV (ASMLON) (USD)

Актуальна ціна ASML Holding NV (ASMLON) становить $ 1 039,62. За останні 24 години ASMLON торгувався між мінімумом у $ 991,8 і максимумом у $ 1 047,77, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ASMLON становить $ 1 056,340099301194, тоді як його історичний мінімум — $ 732,0144981577465.

Що стосується короткострокових результатів, то ASMLON змінився на +0,07% за останню годину, +0,53% за 24 години та на +2,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ASML Holding NV (ASMLON)

Поточна ринкова капіталізація ASML Holding NV — $ 1,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,80K. Циркуляційна пропозиція ASMLON — 1,49K, зі загальною пропозицією 1488.7466708. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,55M.

Історія ціни ASML Holding NV (ASMLON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на ASML Holding NV за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +5,4812+0,53%
30 днів$ +74,52+7,72%
60 днів$ +289,62+38,61%
90 днів$ +289,62+38,61%
Зміна ціни ASML Holding NV сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ASMLON на $ +5,4812 (+0,53%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ASML Holding NV за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +74,52 (+7,72%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ASML Holding NV за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ASMLON змінився на $ +289,62 (+38,61%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ASML Holding NV за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +289,62 (+38,61%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ASML Holding NV (ASMLON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ASML Holding NV зараз.

Що таке ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт ASML Holding NV доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями ASML Holding NV. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ASMLON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про ASML Holding NV у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі ASML Holding NV безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни ASML Holding NV (USD)

Скільки коштуватиме ASML Holding NV (ASMLON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ASML Holding NV (ASMLON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ASML Holding NV.

Перегляньте прогноз ціни ASML Holding NV вже зараз!

Токеноміка ASML Holding NV (ASMLON)

Розуміння токеноміки ASML Holding NV (ASMLON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ASMLON зараз!

Як купити ASML Holding NV (ASMLON)

Шукаєте як купити ASML Holding NV? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати ASML Holding NV на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ASMLON до місцевих валют

1 ASML Holding NV (ASMLON) до VND
27 357 600,3
1 ASML Holding NV (ASMLON) до AUD
A$1 590,6186
1 ASML Holding NV (ASMLON) до GBP
779,715
1 ASML Holding NV (ASMLON) до EUR
894,0732
1 ASML Holding NV (ASMLON) до USD
$1 039,62
1 ASML Holding NV (ASMLON) до MYR
RM4 387,1964
1 ASML Holding NV (ASMLON) до TRY
43 716,021
1 ASML Holding NV (ASMLON) до JPY
¥158 022,24
1 ASML Holding NV (ASMLON) до ARS
ARS$1 542 453,0054
1 ASML Holding NV (ASMLON) до RUB
84 645,8604
1 ASML Holding NV (ASMLON) до INR
91 320,2208
1 ASML Holding NV (ASMLON) до IDR
Rp17 326 993,0692
1 ASML Holding NV (ASMLON) до PHP
60 994,5054
1 ASML Holding NV (ASMLON) до EGP
￡E.49 475,5158
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BRL
R$5 593,1556
1 ASML Holding NV (ASMLON) до CAD
C$1 455,468
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BDT
127 041,564
1 ASML Holding NV (ASMLON) до NGN
1 517 689,257
1 ASML Holding NV (ASMLON) до COP
$4 061 015,625
1 ASML Holding NV (ASMLON) до ZAR
R.18 027,0108
1 ASML Holding NV (ASMLON) до UAH
43 445,7198
1 ASML Holding NV (ASMLON) до TZS
T.Sh.2 586 117,1272
1 ASML Holding NV (ASMLON) до VES
Bs220 399,44
1 ASML Holding NV (ASMLON) до CLP
$983 480,52
1 ASML Holding NV (ASMLON) до PKR
Rs293 505,5184
1 ASML Holding NV (ASMLON) до KZT
558 026,4312
1 ASML Holding NV (ASMLON) до THB
฿34 120,3284
1 ASML Holding NV (ASMLON) до TWD
NT$32 041,0884
1 ASML Holding NV (ASMLON) до AED
د.إ3 815,4054
1 ASML Holding NV (ASMLON) до CHF
Fr821,2998
1 ASML Holding NV (ASMLON) до HKD
HK$8 077,8474
1 ASML Holding NV (ASMLON) до AMD
֏396 646,2186
1 ASML Holding NV (ASMLON) до MAD
.د.م9 595,6926
1 ASML Holding NV (ASMLON) до MXN
$19 129,008
1 ASML Holding NV (ASMLON) до SAR
ريال3 898,575
1 ASML Holding NV (ASMLON) до ETB
Br156 993,0162
1 ASML Holding NV (ASMLON) до KES
KSh133 965,4332
1 ASML Holding NV (ASMLON) до JOD
د.أ737,09058
1 ASML Holding NV (ASMLON) до PLN
3 784,2168
1 ASML Holding NV (ASMLON) до RON
лв4 543,1394
1 ASML Holding NV (ASMLON) до SEK
kr9 762,0318
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BGN
лв1 746,5616
1 ASML Holding NV (ASMLON) до HUF
Ft349 333,1124
1 ASML Holding NV (ASMLON) до CZK
21 769,6428
1 ASML Holding NV (ASMLON) до KWD
د.ك318,12372
1 ASML Holding NV (ASMLON) до ILS
3 420,3498
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BOB
Bs7 162,9818
1 ASML Holding NV (ASMLON) до AZN
1 767,354
1 ASML Holding NV (ASMLON) до TJS
SM9 595,6926
1 ASML Holding NV (ASMLON) до GEL
2 817,3702
1 ASML Holding NV (ASMLON) до AOA
Kz951 158,7342
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BHD
.د.ب390,89712
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BMD
$1 039,62
1 ASML Holding NV (ASMLON) до DKK
kr6 684,7566
1 ASML Holding NV (ASMLON) до HNL
L27 227,6478
1 ASML Holding NV (ASMLON) до MUR
47 323,5024
1 ASML Holding NV (ASMLON) до NAD
$18 006,2184
1 ASML Holding NV (ASMLON) до NOK
kr10 375,4076
1 ASML Holding NV (ASMLON) до NZD
$1 808,9388
1 ASML Holding NV (ASMLON) до PAB
B/.1 039,62
1 ASML Holding NV (ASMLON) до PGK
K4 376,8002
1 ASML Holding NV (ASMLON) до QAR
ر.ق3 773,8206
1 ASML Holding NV (ASMLON) до RSD
дин.104 980,8276
1 ASML Holding NV (ASMLON) до UZS
soʻm12 525 539,2878
1 ASML Holding NV (ASMLON) до ALL
L86 496,384
1 ASML Holding NV (ASMLON) до ANG
ƒ1 860,9198
1 ASML Holding NV (ASMLON) до AWG
ƒ1 871,316
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BBD
$2 079,24
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BAM
KM1 746,5616
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BIF
Fr3 057 522,42
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BND
$1 341,1098
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BSD
$1 039,62
1 ASML Holding NV (ASMLON) до JMD
$166 391,181
1 ASML Holding NV (ASMLON) до KHR
4 175 176,2972
1 ASML Holding NV (ASMLON) до KMF
Fr440 798,88
1 ASML Holding NV (ASMLON) до LAK
22 600 434,3306
1 ASML Holding NV (ASMLON) до LKR
රු314 651,3892
1 ASML Holding NV (ASMLON) до MDL
L17 590,3704
1 ASML Holding NV (ASMLON) до MGA
Ar4 641 154,7736
1 ASML Holding NV (ASMLON) до MOP
P8 296,1676
1 ASML Holding NV (ASMLON) до MVR
15 906,186
1 ASML Holding NV (ASMLON) до MWK
MK1 798 646,562
1 ASML Holding NV (ASMLON) до MZN
MT66 442,1142
1 ASML Holding NV (ASMLON) до NPR
रु145 723,5354
1 ASML Holding NV (ASMLON) до PYG
7 321 004,04
1 ASML Holding NV (ASMLON) до RWF
Fr1 506 409,38
1 ASML Holding NV (ASMLON) до SBD
$8 545,6764
1 ASML Holding NV (ASMLON) до SCR
14 357,1522
1 ASML Holding NV (ASMLON) до SRD
$41 262,5178
1 ASML Holding NV (ASMLON) до SVC
$9 065,4864
1 ASML Holding NV (ASMLON) до SZL
L17 995,8222
1 ASML Holding NV (ASMLON) до TMT
m3 638,67
1 ASML Holding NV (ASMLON) до TND
د.ت3 046,0866
1 ASML Holding NV (ASMLON) до TTD
$7 027,8312
1 ASML Holding NV (ASMLON) до UGX
Sh3 622 036,08
1 ASML Holding NV (ASMLON) до XAF
Fr586 345,68
1 ASML Holding NV (ASMLON) до XCD
$2 806,974
1 ASML Holding NV (ASMLON) до XOF
Fr586 345,68
1 ASML Holding NV (ASMLON) до XPF
Fr106 041,24
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BWP
P13 899,7194
1 ASML Holding NV (ASMLON) до BZD
$2 079,24
1 ASML Holding NV (ASMLON) до CVE
$98 659,938
1 ASML Holding NV (ASMLON) до DJF
Fr184 012,74
1 ASML Holding NV (ASMLON) до DOP
$66 203,0016
1 ASML Holding NV (ASMLON) до DZD
د.ج135 254,562
1 ASML Holding NV (ASMLON) до FJD
$2 380,7298
1 ASML Holding NV (ASMLON) до GNF
Fr8 961 524,4
1 ASML Holding NV (ASMLON) до GTQ
Q7 942,6968
1 ASML Holding NV (ASMLON) до GYD
$216 895,9206
1 ASML Holding NV (ASMLON) до ISK
kr126 833,64

Ресурс ASML Holding NV

Щоб дізнатися більше про ASML Holding NV, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтASML Holding NV
Оглядач блокчейну

Скільки сьогодні коштує ASML Holding NV (ASMLON)?
Актуальна ціна ASMLON у USD становить 1 039,62 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ASMLON до USD?
Поточна ціна ASMLON до USD — $ 1 039,62. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ASML Holding NV?
Ринкова капіталізація ASMLON — $ 1,55M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ASMLON?
Циркуляційна пропозиція ASMLON — 1,49K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ASMLON?
ASMLON досяг історичної максимальної ціни у 1 056,340099301194 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ASMLON?
Історична мінімальна ціна ASMLON становила 732,0144981577465 USD.
Який обсяг торгівлі ASMLON?
Актуальний обсяг торгівлі ASMLON за 24 години — $ 56,80K USD.
Чи підніметься ціна ASMLON цього року?
ASMLON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ASMLON для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

