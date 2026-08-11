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Поточна ціна SUPERFORTUNE сьогодні становить 0.05018 UAH. Ринкова капіталізація GUA становить 6,272,500 UAH. Відстежуйте оновлення цін GUA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна SUPERFORTUNE сьогодні становить 0.05018 UAH. Ринкова капіталізація GUA становить 6,272,500 UAH. Відстежуйте оновлення цін GUA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GUA

Інформація про ціну GUA

Що таке GUA

Whitepaper GUA

Офіційний вебсайт GUA

Токеноміка GUA

Прогноз ціни GUA

Історія GUA

Посібник з купівлі GUA

Конвертація GUA у фіатну валюту

Спот GUA

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Курс SUPERFORTUNE (GUA)

Актуальна ціна 1 GUA до UAH:

₴2.2525802
₴2.2525802₴2.2525802
-29,61%1D
UAH
Графік ціни SUPERFORTUNE (GUA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:31:20 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна SUPERFORTUNE

Поточна ціна SUPERFORTUNE (GUA) сьогодні становить ₴ 0.05018, зі зміною 29.61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GUA до UAH становить ₴ 0.05018 за GUA.

SUPERFORTUNE наразі посідає №271 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 6,27M, з циркуляційною пропозицією у 125,00M GUA. Протягом останніх 24 годин GUA торгувався між ₴ 0.03815 (мінімум) та ₴ 0.07581 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 105.66244102432796305, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.8322203242684169745.

У короткостроковій динаміці GUA змінився на -4.91% за останню годину та на +8.26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,85M.

Ринкова інформація щодо SUPERFORTUNE (GUA)

No.271

₴ 6,27M
₴ 6,27M₴ 6,27M

₴ 1,85M
₴ 1,85M₴ 1,85M

₴ 50.18M
₴ 50.18M₴ 50.18M

125,00M
125,00M 125,00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

12.50%

BSC

Поточна ринкова капіталізація SUPERFORTUNE — ₴ 6,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,85M. Циркуляційна пропозиція GUA — 125,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 50.18M.

Історія ціни SUPERFORTUNE у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.03815
₴ 0.03815₴ 0.03815
Мін. за 24 год
₴ 0.07581
₴ 0.07581₴ 0.07581
Макс. за 24 год

₴ 0.03815
₴ 0.03815₴ 0.03815

₴ 0.07581
₴ 0.07581₴ 0.07581

₴ 105.66244102432796305
₴ 105.66244102432796305₴ 105.66244102432796305

₴ 1.8322203242684169745
₴ 1.8322203242684169745₴ 1.8322203242684169745

-4.91%

-29.60%

+8.26%

+8.26%

Історія ціни SUPERFORTUNE (GUA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на SUPERFORTUNE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.9475621-29.60%
30 днів₴ -0.00295-5.56%
60 днів₴ -0.59095-92.18%
90 днів₴ -1.3294-96.37%
Зміна ціни SUPERFORTUNE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GUA на ₴ -0.9475621 (-29.60%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SUPERFORTUNE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00295 (-5.56%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SUPERFORTUNE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GUA змінився на ₴ -0.59095 (-92.18%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SUPERFORTUNE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -1.3294 (-96.37%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SUPERFORTUNE (GUA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SUPERFORTUNE зараз.

Аналіз для SUPERFORTUNE

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для SUPERFORTUNE. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд SUPERFORTUNE сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку GUA: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

GUA_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгуватиметься по ціні 0,03761. Ціна знаходиться вище ключового рівня R2 — 0,03663. Ринкова структура демонструє післяпроривну фазу консолідації на високих рівнях. Короткостроковий набір середніх скользящих продовжує формувати бичаче упорядкування, а довгостроковий набір надає підтримки знизу. Індикатор MACD сформував сигнал перехрестя «смерть», при цьому швидка і повільна лінії показують дивергенцію. Показник RSI перебуває в нейтральній зоні. Значення KDJ та StochRSI свідчать про необхідність корекції після перекупленості. Положення лент Болінджера звужується, а волатильність демонструє тенденцію до зниження. Розподіл між бичачими та ведмежими силами є нерівномірним: купівельний тиск ослаблюється на високих рівнях, водночас продажний тиск поступово накопичується. Найближчий ключовий рівень — точка R2 на позначці 0,03663, що відстає від поточної ціни приблизно на 2,5%. Далекий опорний рівень — центральна точка 0,03561, яка знаходиться на відстані близько 5,3% від поточної ціни. Нижче, на рівні S1 — 0,03502 — розташована другорядна підтримка, що відстає від поточної ціни приблизно на 6,9%. Угорі ж відсутні чіткі рівні опору. Ціні необхідно підтвердити здатність утримуватися вище рівня R2.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни SUPERFORTUNE?

Ціни на SUPERFORTUNE (GUA) залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів
2. Обсяг торгівлі та рівень ліквідності
3. Загальні тренди на ринку криптовалют
4. Оновлення щодо розвитку проекту та прогрес за дорожньою картою
5. Рівень залученості спільноти та темпи прийняття
6. Лістинги на біржах та стратегічні партнерства
7. Новини щодо регулювання, які впливають на крипторинки
8. Рух цін на Біткоїн та основні альткоїни
9. Користь токена та попит на його використання
10. Динаміка пропозиції та структура токеноміки

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну SUPERFORTUNE?

Люди хочуть знати ціну SUPERFORTUNE (GUA) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження/виходу з ринку, відстеження прибутків та збитків, а також планування інвестицій. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам визначати точки входу/виходу, оцінювати волатильність і приймати обґрунтовані рішення щодо покупки чи продажу.

Прогноз ціни SUPERFORTUNE

Прогноз ціни SUPERFORTUNE (GUA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GUA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни SUPERFORTUNE (GUA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна SUPERFORTUNE потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне SUPERFORTUNE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GUA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни SUPERFORTUNE.

Як купити та інвестувати SUPERFORTUNE в Україна

Готові розпочати торгівлю з SUPERFORTUNE? Купівля GUA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити SUPERFORTUNE. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі SUPERFORTUNE (GUA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і SUPERFORTUNE буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі SUPERFORTUNE (GUA)

Що ви можете зробити з SUPERFORTUNE

Володіння SUPERFORTUNE відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке SUPERFORTUNE (GUA)

SUPERFORTUNE, інкубований Manta Labs, є двигуном ринку прогнозування на базі штучного інтелекту, який поєднує китайську метафізику з криптовалютними ринками для визначення цінових моделей. GUA є нативним утіліті токеном, який використовується для: розблокування детальних звітів про прогнози, придбання талісманів, таких як кристали удачі, валюти для оплати в застосунку.

Ресурс SUPERFORTUNE

Щоб дізнатися більше про SUPERFORTUNE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSUPERFORTUNE
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:31:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SUPERFORTUNE (GUA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про SUPERFORTUNE

GUA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію GUA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю GUAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках SUPERFORTUNE (GUA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги SUPERFORTUNE у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
GUA/USDT
₴2.2808609
₴2.2808609₴2.2808609
-29.16%
35.61M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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UAH
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1 GUA = 2.2525802 UAH