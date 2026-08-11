Сьогоднішня ціна SUPERFORTUNE

Поточна ціна SUPERFORTUNE (GUA) сьогодні становить ₴ 0.05018, зі зміною 29.61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GUA до UAH становить ₴ 0.05018 за GUA.

SUPERFORTUNE наразі посідає №271 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 6,27M, з циркуляційною пропозицією у 125,00M GUA. Протягом останніх 24 годин GUA торгувався між ₴ 0.03815 (мінімум) та ₴ 0.07581 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 105.66244102432796305, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.8322203242684169745.

У короткостроковій динаміці GUA змінився на -4.91% за останню годину та на +8.26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,85M.

Ринкова інформація щодо SUPERFORTUNE (GUA)

Рейтинг No.271 Ринкова капіталізація ₴ 6,27M₴ 6,27M ₴ 6,27M Обсяг (за 24 год) ₴ 1,85M₴ 1,85M ₴ 1,85M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 50.18M₴ 50.18M ₴ 50.18M Циркуляційне постачання 125,00M 125,00M 125,00M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 12.50% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація SUPERFORTUNE — ₴ 6,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,85M. Циркуляційна пропозиція GUA — 125,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 50.18M.