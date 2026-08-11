Курс SUPERFORTUNE (GUA)
Поточна ціна SUPERFORTUNE (GUA) сьогодні становить ₴ 0.05018, зі зміною 29.61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GUA до UAH становить ₴ 0.05018 за GUA.
SUPERFORTUNE наразі посідає №271 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 6,27M, з циркуляційною пропозицією у 125,00M GUA. Протягом останніх 24 годин GUA торгувався між ₴ 0.03815 (мінімум) та ₴ 0.07581 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 105.66244102432796305, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.8322203242684169745.
У короткостроковій динаміці GUA змінився на -4.91% за останню годину та на +8.26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,85M.
No.271
12.50%
BSC
Поточна ринкова капіталізація SUPERFORTUNE — ₴ 6,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,85M. Циркуляційна пропозиція GUA — 125,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 50.18M.
-4.91%
-29.60%
+8.26%
+8.26%
Відстежуйте зміни ціни на SUPERFORTUNE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.9475621
|-29.60%
|30 днів
|₴ -0.00295
|-5.56%
|60 днів
|₴ -0.59095
|-92.18%
|90 днів
|₴ -1.3294
|-96.37%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни GUA на ₴ -0.9475621 (-29.60%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00295 (-5.56%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник GUA змінився на ₴ -0.59095 (-92.18%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -1.3294 (-96.37%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SUPERFORTUNE (GUA)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SUPERFORTUNE зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для SUPERFORTUNE. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку GUA: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
GUA_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгуватиметься по ціні 0,03761. Ціна знаходиться вище ключового рівня R2 — 0,03663. Ринкова структура демонструє післяпроривну фазу консолідації на високих рівнях. Короткостроковий набір середніх скользящих продовжує формувати бичаче упорядкування, а довгостроковий набір надає підтримки знизу. Індикатор MACD сформував сигнал перехрестя «смерть», при цьому швидка і повільна лінії показують дивергенцію. Показник RSI перебуває в нейтральній зоні. Значення KDJ та StochRSI свідчать про необхідність корекції після перекупленості. Положення лент Болінджера звужується, а волатильність демонструє тенденцію до зниження. Розподіл між бичачими та ведмежими силами є нерівномірним: купівельний тиск ослаблюється на високих рівнях, водночас продажний тиск поступово накопичується. Найближчий ключовий рівень — точка R2 на позначці 0,03663, що відстає від поточної ціни приблизно на 2,5%. Далекий опорний рівень — центральна точка 0,03561, яка знаходиться на відстані близько 5,3% від поточної ціни. Нижче, на рівні S1 — 0,03502 — розташована другорядна підтримка, що відстає від поточної ціни приблизно на 6,9%. Угорі ж відсутні чіткі рівні опору. Ціні необхідно підтвердити здатність утримуватися вище рівня R2.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна SUPERFORTUNE потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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SUPERFORTUNE, інкубований Manta Labs, є двигуном ринку прогнозування на базі штучного інтелекту, який поєднує китайську метафізику з криптовалютними ринками для визначення цінових моделей. GUA є нативним утіліті токеном, який використовується для: розблокування детальних звітів про прогнози, придбання талісманів, таких як кристали удачі, валюти для оплати в застосунку.
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|Час (UTC+8)
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