Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Numbers Protocol сьогодні становить 0,002048 UAH. Ринкова капіталізація NUM становить 1 845 805,737984 UAH. Відстежуйте оновлення цін NUM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Numbers Protocol сьогодні становить 0,002048 UAH. Ринкова капіталізація NUM становить 1 845 805,737984 UAH. Відстежуйте оновлення цін NUM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NUM

Інформація про ціну NUM

Що таке NUM

Whitepaper NUM

Офіційний вебсайт NUM

Токеноміка NUM

Прогноз ціни NUM

Історія NUM

Посібник з купівлі NUM

Конвертація NUM у фіатну валюту

Спот NUM

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Numbers Protocol

Курс Numbers Protocol (NUM)

Актуальна ціна 1 NUM до UAH:

₴0,09193472
₴0,09193472₴0,09193472
+1,38%1D
UAH
Графік ціни Numbers Protocol (NUM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:52:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Numbers Protocol

Поточна ціна Numbers Protocol (NUM) сьогодні становить ₴ 0,002048, зі зміною 1,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NUM до UAH становить ₴ 0,002048 за NUM.

Numbers Protocol наразі посідає №1444 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,85M, з циркуляційною пропозицією у 901,27M NUM. Протягом останніх 24 годин NUM торгувався між ₴ 0,002004 (мінімум) та ₴ 0,002506 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 114,1605181257149711628, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,124383192561990776.

У короткостроковій динаміці NUM змінився на +0,14% за останню годину та на -11,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 68,86K.

Ринкова інформація щодо Numbers Protocol (NUM)

No.1444

₴ 1,85M
₴ 1,85M₴ 1,85M

₴ 68,86K
₴ 68,86K₴ 68,86K

₴ 2,05M
₴ 2,05M₴ 2,05M

901,27M
901,27M 901,27M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

911 335 317
911 335 317 911 335 317

90,12%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Numbers Protocol — ₴ 1,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 68,86K. Циркуляційна пропозиція NUM — 901,27M, зі загальною пропозицією 911335317. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,05M.

Історія ціни Numbers Protocol у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,002004
₴ 0,002004₴ 0,002004
Мін. за 24 год
₴ 0,002506
₴ 0,002506₴ 0,002506
Макс. за 24 год

₴ 0,002004
₴ 0,002004₴ 0,002004

₴ 0,002506
₴ 0,002506₴ 0,002506

₴ 114,1605181257149711628
₴ 114,1605181257149711628₴ 114,1605181257149711628

₴ 0,124383192561990776
₴ 0,124383192561990776₴ 0,124383192561990776

+0,14%

+1,38%

-11,73%

-11,73%

Історія ціни Numbers Protocol (NUM) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Numbers Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,00125143+1,38%
30 днів₴ -0,000396-16,21%
60 днів₴ -0,001152-36,00%
90 днів₴ -0,002197-51,76%
Зміна ціни Numbers Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NUM на ₴ +0,00125143 (+1,38%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Numbers Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000396 (-16,21%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Numbers Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NUM змінився на ₴ -0,001152 (-36,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Numbers Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,002197 (-51,76%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Numbers Protocol (NUM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Numbers Protocol зараз.

Аналіз для Numbers Protocol

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Numbers Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Numbers Protocol?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Numbers Protocol (NUM):

Попит і пропозиція: Обертання токенів, ставки за стейкінг та рівень ліквідності на ринку безпосередньо впливають на коливання цін.

Адаптація: Зростання кількості фотографів та творців, які використовують платформу для перевірки автентичності цифрових активів, збільшує попит.

Партнерства: Співпраця з медіакомпаніями, платформами NFT та блокчейн-проектами підвищує корисність та цінність NUM.

Розвиток технологій: Оновлення децентралізованої фотомережі та запуск нових функцій впливають на довіру інвесторів.

Ринковий настрій: Загальні тренди на крипторинку, показники Біткоїна та рівень ризикової готовності інвесторів впливають на ціни NUM.

Конкуренція: Показники порівняно з іншими токенами Web3, що надають послуги з перевірки контенту та пов’язаними з NFT.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Numbers Protocol?

Люди хочуть знати ціну протоколу Numbers Protocol (NUM) на сьогоднішній день з кількох ключових причин:

1. Інвестиційні рішення – трейдери потребують актуальних цін для покупки, продажу або утримання позицій.
2. Відстеження портфелю – інвестори слідкують за змінами вартості своїх активів.
3. Таймінг ринку – дані про ціни допомагають визначити оптимальні точки входу та виходу зі ставок.
4. Управління ризиками – поточні ціни надають інформацію для прийняття рішень щодо стоп-лоссів та розміру позицій.
5. Дефі-діяльність – користувачам необхідні точні ціни для надання кредитів, стекінгу або фермерства доходів.
6. Податкове звітування – інформація про ціни потрібна для обчислення прибутків та збитків.
7. Ринкова аналітика – трейдери використовують дані про ціни для технічного та фундаментального аналізу.

У волатильному 24/7 ринковому середовищі криптовалют реальний час ціноутворення має життєво важливе значення.

Прогноз ціни Numbers Protocol

Прогноз ціни Numbers Protocol (NUM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NUM у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Numbers Protocol (NUM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Numbers Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Numbers Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NUM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Numbers Protocol.

Як купити та інвестувати Numbers Protocol в Україна

Готові розпочати торгівлю з Numbers Protocol? Купівля NUM на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Numbers Protocol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Numbers Protocol (NUM).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Numbers Protocol буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Numbers Protocol (NUM)

Що ви можете зробити з Numbers Protocol

Володіння Numbers Protocol відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Numbers Protocol (NUM) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Ресурс Numbers Protocol

Щоб дізнатися більше про Numbers Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтNumbers Protocol
Оглядач блокчейну

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Avalanche L1BNB Chain Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Numbers Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:52:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Numbers Protocol (NUM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Numbers Protocol

NUM USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію NUM з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю NUMUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Numbers Protocol (NUM) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Numbers Protocol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
NUM/USDT
₴0,0920245
₴0,0920245₴0,0920245
+1,38%
33.18M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴19,765067
₴19,765067₴19,765067

+340,30%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22,076902
₴22,076902₴22,076902

+883,60%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,6989373
₴0,6989373₴0,6989373

+24,26%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9392454
₴7,9392454₴7,9392454

-12,40%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴165,500452
₴165,500452₴165,500452

+104,69%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22,076902
₴22,076902₴22,076902

+883,60%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,30625411
₴1,30625411₴1,30625411

+95,33%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,58357
₴0,58357₴0,58357

+117,02%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴165,500452
₴165,500452₴165,500452

+104,69%

Myros

Myros

MY

₴0,812509
₴0,812509₴0,812509

+20,66%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор NUM до UAH

Сума

NUM
NUM
UAH
UAH

1 NUM = 0,09193472 UAH