Сьогоднішня ціна Numbers Protocol

Поточна ціна Numbers Protocol (NUM) сьогодні становить ₴ 0,002048, зі зміною 1,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NUM до UAH становить ₴ 0,002048 за NUM.

Numbers Protocol наразі посідає №1444 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,85M, з циркуляційною пропозицією у 901,27M NUM. Протягом останніх 24 годин NUM торгувався між ₴ 0,002004 (мінімум) та ₴ 0,002506 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 114,1605181257149711628, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,124383192561990776.

У короткостроковій динаміці NUM змінився на +0,14% за останню годину та на -11,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 68,86K.

Ринкова інформація щодо Numbers Protocol (NUM)

Рейтинг No.1444 Ринкова капіталізація ₴ 1,85M₴ 1,85M ₴ 1,85M Обсяг (за 24 год) ₴ 68,86K₴ 68,86K ₴ 68,86K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,05M₴ 2,05M ₴ 2,05M Циркуляційне постачання 901,27M 901,27M 901,27M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 911 335 317 911 335 317 911 335 317 Коефіцієнт циркуляції 90,12% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Numbers Protocol — ₴ 1,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 68,86K. Циркуляційна пропозиція NUM — 901,27M, зі загальною пропозицією 911335317. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,05M.