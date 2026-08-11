Курс Rocket Pool (RPL)
Поточна ціна Rocket Pool (RPL) сьогодні становить ₴ 1,504, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RPL до UAH становить ₴ 1,504 за RPL.
Rocket Pool наразі посідає №565 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 33,89M, з циркуляційною пропозицією у 22,54M RPL. Протягом останніх 24 годин RPL торгувався між ₴ 1,493 (мінімум) та ₴ 1,538 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 6 945,7791876684687811999, тоді як історичний мінімум — ₴ 4,092853082592962.
У короткостроковій динаміці RPL змінився на 0,00% за останню годину та на -2,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,14K.
No.565
ETH
Поточна ринкова капіталізація Rocket Pool — ₴ 33,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,14K. Циркуляційна пропозиція RPL — 22,54M, зі загальною пропозицією 22535094.65392216. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 33,89M.
0,00%
0,00%
-2,78%
-2,78%
Відстежуйте зміни ціни на Rocket Pool за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ 0
|0,00%
|30 днів
|₴ -0,328
|-17,91%
|60 днів
|₴ +0,139
|+10,18%
|90 днів
|₴ -0,552
|-26,85%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни RPL на ₴ 0 (0,00%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,328 (-17,91%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник RPL змінився на ₴ +0,139 (+10,18%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,552 (-26,85%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Rocket Pool (RPL)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Rocket Pool зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Rocket Pool. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку RPL: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
RPL_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався нижче центрального рівня 1,529, а поточна ціна 1,524 наближається до нижньої межі зони опору. Ціна знаходиться між рівнем S1 (1,5059) і центральним рівнем, перебуваючи в стадії бокового коливання. Група скользящих середніх має бичачий спрямування: всі сім MA/EMA орієнтовані у напрямку покупок, що свідчить про згідність індикаторів і відсутність подолання короткострокового тренда. Наразі структура обмежена тиском центрального рівня, через що не вдалося ефективно закріпитися вище 1,529. MACD зафіксував сигнал перехресного попередження: швидка і повільна лінії розходяться вниз, що свідчить про появу дивергенції в кінетичній енергії. RSI перебуває в нейтральній зоні, що вказує на тимчасову рівновагу сил бичів і ведмедів. Значення KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних станів перевиторгу чи перепродажу, а волатильність залишається в звичайному діапазоні. Чітко видно розшарування швидких і повільних індикаторів, що свідчить про послаблення короткострокової зростаючої динаміки та поступове накопичення понижувального тиску. Пояс Болінджера стає все вужчим, що сигналізує про наближення моменту зміни тренду. Найближча ключова опірна зона розташована на центральному рівні 1,529, що відповідає відстані 0,3% від поточної ціни. Перший цільовий рівень R1 — 1,543, що відповідає відстані 1,2% від поточної ціни. Найближча підтримка S1 знаходиться на рівні 1,5059, що відповідає відстані 1,2% від поточної ціни. Далека підтримка S2 розташована на рівні 1,4919, що відповідає відстані 2,1% від поточної ціни. Трейдерам слід уважно спостерігати за напрямком пробою ціни в рамках системи опорних рівнів.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Rocket Pool потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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