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Поточна ціна Rocket Pool сьогодні становить 1,504 UAH. Ринкова капіталізація RPL становить 33 892 782,35949892864 UAH. Відстежуйте оновлення цін RPL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Rocket Pool сьогодні становить 1,504 UAH. Ринкова капіталізація RPL становить 33 892 782,35949892864 UAH. Відстежуйте оновлення цін RPL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Rocket Pool (RPL)

Актуальна ціна 1 RPL до UAH:

₴67,69412
₴67,69412₴67,69412
0,00%1D
UAH
Графік ціни Rocket Pool (RPL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:08:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Rocket Pool

Поточна ціна Rocket Pool (RPL) сьогодні становить ₴ 1,504, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RPL до UAH становить ₴ 1,504 за RPL.

Rocket Pool наразі посідає №565 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 33,89M, з циркуляційною пропозицією у 22,54M RPL. Протягом останніх 24 годин RPL торгувався між ₴ 1,493 (мінімум) та ₴ 1,538 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 6 945,7791876684687811999, тоді як історичний мінімум — ₴ 4,092853082592962.

У короткостроковій динаміці RPL змінився на 0,00% за останню годину та на -2,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,14K.

Ринкова інформація щодо Rocket Pool (RPL)

No.565

₴ 33,89M
₴ 33,89M₴ 33,89M

₴ 54,14K
₴ 54,14K₴ 54,14K

₴ 33,89M
₴ 33,89M₴ 33,89M

22,54M
22,54M 22,54M

--
----

22 535 094,65392216
22 535 094,65392216 22 535 094,65392216

ETH

Поточна ринкова капіталізація Rocket Pool — ₴ 33,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,14K. Циркуляційна пропозиція RPL — 22,54M, зі загальною пропозицією 22535094.65392216. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 33,89M.

Історія ціни Rocket Pool у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 1,493
₴ 1,493₴ 1,493
Мін. за 24 год
₴ 1,538
₴ 1,538₴ 1,538
Макс. за 24 год

₴ 1,493
₴ 1,493₴ 1,493

₴ 1,538
₴ 1,538₴ 1,538

₴ 6 945,7791876684687811999
₴ 6 945,7791876684687811999₴ 6 945,7791876684687811999

₴ 4,092853082592962
₴ 4,092853082592962₴ 4,092853082592962

0,00%

0,00%

-2,78%

-2,78%

Історія ціни Rocket Pool (RPL) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Rocket Pool за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ 00,00%
30 днів₴ -0,328-17,91%
60 днів₴ +0,139+10,18%
90 днів₴ -0,552-26,85%
Зміна ціни Rocket Pool сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RPL на ₴ 0 (0,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Rocket Pool за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,328 (-17,91%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Rocket Pool за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RPL змінився на ₴ +0,139 (+10,18%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Rocket Pool за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,552 (-26,85%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Rocket Pool (RPL)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Rocket Pool зараз.

Аналіз для Rocket Pool

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Rocket Pool. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Rocket Pool сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку RPL: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

RPL_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався нижче центрального рівня 1,529, а поточна ціна 1,524 наближається до нижньої межі зони опору. Ціна знаходиться між рівнем S1 (1,5059) і центральним рівнем, перебуваючи в стадії бокового коливання. Група скользящих середніх має бичачий спрямування: всі сім MA/EMA орієнтовані у напрямку покупок, що свідчить про згідність індикаторів і відсутність подолання короткострокового тренда. Наразі структура обмежена тиском центрального рівня, через що не вдалося ефективно закріпитися вище 1,529. MACD зафіксував сигнал перехресного попередження: швидка і повільна лінії розходяться вниз, що свідчить про появу дивергенції в кінетичній енергії. RSI перебуває в нейтральній зоні, що вказує на тимчасову рівновагу сил бичів і ведмедів. Значення KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних станів перевиторгу чи перепродажу, а волатильність залишається в звичайному діапазоні. Чітко видно розшарування швидких і повільних індикаторів, що свідчить про послаблення короткострокової зростаючої динаміки та поступове накопичення понижувального тиску. Пояс Болінджера стає все вужчим, що сигналізує про наближення моменту зміни тренду. Найближча ключова опірна зона розташована на центральному рівні 1,529, що відповідає відстані 0,3% від поточної ціни. Перший цільовий рівень R1 — 1,543, що відповідає відстані 1,2% від поточної ціни. Найближча підтримка S1 знаходиться на рівні 1,5059, що відповідає відстані 1,2% від поточної ціни. Далека підтримка S2 розташована на рівні 1,4919, що відповідає відстані 2,1% від поточної ціни. Трейдерам слід уважно спостерігати за напрямком пробою ціни в рамках системи опорних рівнів.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Rocket Pool?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токену Rocket Pool (RPL):

1. Запит на стейкінг Ethereum — більший попит на стейкінг ETH збільшує корисність RPL.
2. Прийняття протоколу — більше операторів нод, які приєднуються до мережі, сприяє зростанню попиту на RPL.
3. Нагороди та доходність від стейкінгу — конкурентоспроможні рентабельність приваблює користувачів.
4. Рухи ціни ETH — сильна кореляція з показниками Ethereum.
5. Настрій на ринку DeFi — загальні тренди у децентралізованому фінансуванні впливають на RPL.
6. Регуляторні зміни — правила щодо стейкінгу впливають на використання протоколу.
7. Технічні оновлення та покращення платформи.
8. Конкуренція з іншими рішеннями для ліквідного стейкінгу.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Rocket Pool?

Люди хочуть знати ціну Rocket Pool (RPL) сьогодні, оскільки RPL є ключовим токеном у децентралізованому екосистемі стейкінгу Ethereum. Інвестори відстежують його ціну для прийняття торгівельних рішень, управління портфелем та оцінки прибутку. Оператори нод потребують RPL як заставу для запуску валідаторів, тому ціна впливає на економіку їхнього стейкінгу.

Прогноз ціни Rocket Pool

Прогноз ціни Rocket Pool (RPL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RPL у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Rocket Pool (RPL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Rocket Pool потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Rocket Pool у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RPL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Rocket Pool.

Як купити та інвестувати Rocket Pool в Україна

Готові розпочати торгівлю з Rocket Pool? Купівля RPL на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Rocket Pool. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Rocket Pool (RPL).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Rocket Pool буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Rocket Pool (RPL)

Що ви можете зробити з Rocket Pool

Володіння Rocket Pool відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Ресурс Rocket Pool

Щоб дізнатися більше про Rocket Pool, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRocket Pool
Оглядач блокчейну

Категорія :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Index Coop Defi Index

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:08:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Rocket Pool (RPL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Rocket Pool

RPL USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію RPL з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю RPLUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Rocket Pool (RPL) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Rocket Pool у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
RPL/USDT
₴67,69412
₴67,69412₴67,69412
+0,06%
35.43K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 RPL = 67,51456 UAH