Сьогоднішня ціна Rocket Pool

Поточна ціна Rocket Pool (RPL) сьогодні становить ₴ 1,504, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RPL до UAH становить ₴ 1,504 за RPL.

Rocket Pool наразі посідає №565 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 33,89M, з циркуляційною пропозицією у 22,54M RPL. Протягом останніх 24 годин RPL торгувався між ₴ 1,493 (мінімум) та ₴ 1,538 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 6 945,7791876684687811999, тоді як історичний мінімум — ₴ 4,092853082592962.

У короткостроковій динаміці RPL змінився на 0,00% за останню годину та на -2,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,14K.

Ринкова інформація щодо Rocket Pool (RPL)

Рейтинг No.565 Ринкова капіталізація ₴ 33,89M₴ 33,89M ₴ 33,89M Обсяг (за 24 год) ₴ 54,14K₴ 54,14K ₴ 54,14K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 33,89M₴ 33,89M ₴ 33,89M Циркуляційне постачання 22,54M 22,54M 22,54M Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 22 535 094,65392216 22 535 094,65392216 22 535 094,65392216 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Rocket Pool — ₴ 33,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,14K. Циркуляційна пропозиція RPL — 22,54M, зі загальною пропозицією 22535094.65392216. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 33,89M.