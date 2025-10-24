Актуальна ціна Oracle сьогодні становить 283.59 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ORCLON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ORCLON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Oracle сьогодні становить 283.59 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ORCLON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ORCLON на MEXC вже зараз.

Логотип Oracle

Курс Oracle (ORCLON)

Актуальна ціна 1 ORCLON до USD:

$283,6
$283,6$283,6
+0,85%1D
USD
Графік ціни Oracle (ORCLON) в реальному часі
Інформація щодо ціни Oracle (ORCLON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 271,99
$ 271,99$ 271,99
Мін. за 24 год
$ 284,72
$ 284,72$ 284,72
Макс. за 24 год

$ 271,99
$ 271,99$ 271,99

$ 284,72
$ 284,72$ 284,72

$ 344,869728008825
$ 344,869728008825$ 344,869728008825

$ 223,2148184410282
$ 223,2148184410282$ 223,2148184410282

-0,20%

+0,85%

-7,29%

-7,29%

Актуальна ціна Oracle (ORCLON) становить $ 283,59. За останні 24 години ORCLON торгувався між мінімумом у $ 271,99 і максимумом у $ 284,72, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ORCLON становить $ 344,869728008825, тоді як його історичний мінімум — $ 223,2148184410282.

Що стосується короткострокових результатів, то ORCLON змінився на -0,20% за останню годину, +0,85% за 24 години та на -7,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Oracle (ORCLON)

No.2325

$ 755,81K
$ 755,81K$ 755,81K

$ 55,47K
$ 55,47K$ 55,47K

$ 755,81K
$ 755,81K$ 755,81K

2,67K
2,67K 2,67K

2 665,16137299
2 665,16137299 2 665,16137299

ETH

Поточна ринкова капіталізація Oracle — $ 755,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,47K. Циркуляційна пропозиція ORCLON — 2,67K, зі загальною пропозицією 2665.16137299. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 755,81K.

Історія ціни Oracle (ORCLON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Oracle за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,3903+0,85%
30 днів$ -30,6-9,74%
60 днів$ +33,59+13,43%
90 днів$ +33,59+13,43%
Зміна ціни Oracle сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ORCLON на $ +2,3903 (+0,85%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Oracle за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -30,6 (-9,74%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Oracle за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ORCLON змінився на $ +33,59 (+13,43%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Oracle за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +33,59 (+13,43%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Oracle (ORCLON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Oracle зараз.

Що таке Oracle (ORCLON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Oracle доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Oracle. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ORCLON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Oracle у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Oracle безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Oracle (USD)

Скільки коштуватиме Oracle (ORCLON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Oracle (ORCLON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Oracle.

Перегляньте прогноз ціни Oracle вже зараз!

Токеноміка Oracle (ORCLON)

Розуміння токеноміки Oracle (ORCLON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ORCLON зараз!

Як купити Oracle (ORCLON)

Шукаєте як купити Oracle? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Oracle на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ORCLON до місцевих валют

Ресурс Oracle

Щоб дізнатися більше про Oracle, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтOracle
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Oracle

Скільки сьогодні коштує Oracle (ORCLON)?
Актуальна ціна ORCLON у USD становить 283,59 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ORCLON до USD?
Поточна ціна ORCLON до USD — $ 283,59. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Oracle?
Ринкова капіталізація ORCLON — $ 755,81K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ORCLON?
Циркуляційна пропозиція ORCLON — 2,67K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ORCLON?
ORCLON досяг історичної максимальної ціни у 344,869728008825 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ORCLON?
Історична мінімальна ціна ORCLON становила 223,2148184410282 USD.
Який обсяг торгівлі ORCLON?
Актуальний обсяг торгівлі ORCLON за 24 години — $ 55,47K USD.
Чи підніметься ціна ORCLON цього року?
ORCLON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ORCLON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Oracle (ORCLON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

