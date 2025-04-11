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Поточна ціна Walrus (WAL)

USD

Графік ціни Walrus (WAL) в реальному часі

$0.4729
$0.4729$0.4729
+0.06%(1D)

Дані та інформація про ціну WAL в реальному часі

Поточна ціна Walrus (WAL) сьогодні становить 0.4728 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 606.46M USD. Ціна WAL у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Walrus:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 551.85K USD
- Зміна ціни Walrus протягом дня – +0.06%
- Циркуляційна пропозиція – 1.28B USD

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Цінові показники WALUSD

Відстежуйте зміни ціни на Walrus за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.000284+0.06%
30 днів$ +0.2728+136.40%
60 днів$ +0.2728+136.40%
90 днів$ +0.2728+136.40%
Зміна ціни Walrus сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WAL на $ +0.000284 (+0.06%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Walrus за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.2728 (+136.40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Walrus за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WAL змінився на $ +0.2728 (+136.40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Walrus за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.2728 (+136.40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну WAL

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Walrus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.4566
$ 0.4566$ 0.4566

$ 0.5048
$ 0.5048$ 0.5048

$ 1.903
$ 1.903$ 1.903

-0.17%

+0.06%

-15.40%

Ринкова інформація WAL

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 606.46M
$ 606.46M$ 606.46M

$ 551.85K
$ 551.85K$ 551.85K

1.28B
1.28B 1.28B

Що таке Walrus (WAL)

Walrus ─ це децентралізована мережа для зберігання даних і мультимедійного контенту, такого як великі текстові файли, відео, зображення та аудіо. На відміну від традиційних хмарних систем зберігання, які покладаються на зберігання повних копій даних на централізованих серверах, Walrus розбиває дані на невеликі фрагменти і розподіляє їх між кількома нодами по всьому світу. Завдяки такій децентралізації Walrus забезпечує швидкий доступ до даних навіть у разі збою; якщо частина мережі виходить з ладу, система все одно може отримати повні дані.

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Прогноз ціни Walrus

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Walrus, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна WAL? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Walrus.

Історія ціни Walrus

Відстеження траєкторії ціни WAL надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії WAL. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Walrus.

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WAL до місцевих валют

1 WAL до VND
12,123.0648
1 WAL до AUD
A$0.751752
1 WAL до GBP
0.359328
1 WAL до EUR
0.416064
1 WAL до USD
$0.4728
1 WAL до MYR
RM2.089776
1 WAL до TRY
17.994768
1 WAL до JPY
¥67.860984
1 WAL до RUB
39.346416
1 WAL до INR
40.698624
1 WAL до IDR
Rp7,879.996848
1 WAL до KRW
671.58876
1 WAL до PHP
27.034704
1 WAL до EGP
￡E.24.25464
1 WAL до BRL
R$2.770608
1 WAL до CAD
C$0.652464
1 WAL до BDT
57.459384
1 WAL до NGN
755.269632
1 WAL до UAH
19.57392
1 WAL до VES
Bs33.5688
1 WAL до PKR
Rs132.582576
1 WAL до KZT
244.338312
1 WAL до THB
฿15.824616
1 WAL до TWD
NT$15.304536
1 WAL до AED
د.إ1.735176
1 WAL до CHF
Fr0.382968
1 WAL до HKD
HK$3.6642
1 WAL до MAD
.د.م4.39704
1 WAL до MXN
$9.612024

Ресурс Walrus

Щоб дізнатися більше про Walrus, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтWalrus
Оглядач блокчейну

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1 WAL = 0.4728 USD

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$0.4728$0.4728
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