Що таке Walrus (WAL)

Walrus ─ це децентралізована мережа для зберігання даних і мультимедійного контенту, такого як великі текстові файли, відео, зображення та аудіо. На відміну від традиційних хмарних систем зберігання, які покладаються на зберігання повних копій даних на централізованих серверах, Walrus розбиває дані на невеликі фрагменти і розподіляє їх між кількома нодами по всьому світу. Завдяки такій децентралізації Walrus забезпечує швидкий доступ до даних навіть у разі збою; якщо частина мережі виходить з ладу, система все одно може отримати повні дані.

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Прогноз ціни Walrus

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Walrus, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна WAL? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Walrus.

Історія ціни Walrus

Відстеження траєкторії ціни WAL надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії WAL. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Walrus.

Як купити Walrus (WAL)

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WAL до місцевих валют

1 WAL до VND ₫ 12,123.0648 1 WAL до AUD A$ 0.751752 1 WAL до GBP ￡ 0.359328 1 WAL до EUR € 0.416064 1 WAL до USD $ 0.4728 1 WAL до MYR RM 2.089776 1 WAL до TRY ₺ 17.994768 1 WAL до JPY ¥ 67.860984 1 WAL до RUB ₽ 39.346416 1 WAL до INR ₹ 40.698624 1 WAL до IDR Rp 7,879.996848 1 WAL до KRW ₩ 671.58876 1 WAL до PHP ₱ 27.034704 1 WAL до EGP ￡E. 24.25464 1 WAL до BRL R$ 2.770608 1 WAL до CAD C$ 0.652464 1 WAL до BDT ৳ 57.459384 1 WAL до NGN ₦ 755.269632 1 WAL до UAH ₴ 19.57392 1 WAL до VES Bs 33.5688 1 WAL до PKR Rs 132.582576 1 WAL до KZT ₸ 244.338312 1 WAL до THB ฿ 15.824616 1 WAL до TWD NT$ 15.304536 1 WAL до AED د.إ 1.735176 1 WAL до CHF Fr 0.382968 1 WAL до HKD HK$ 3.6642 1 WAL до MAD .د.م 4.39704 1 WAL до MXN $ 9.612024

Ресурс Walrus

Щоб дізнатися більше про Walrus, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Walrus Яка сьогодні ціна Walrus (WAL)? Поточна ціна Walrus (WAL) становить 0.4728 USD . Яка ринкова капіталізація Walrus (WAL)? Поточна ринкова капіталізація Walrus становить $ 606.46M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції WAL на ринкову ціну в реальному часі 0.4728 USD . Яка циркуляційна пропозиція Walrus (WAL)? Поточна циркуляційна пропозиція Walrus (WAL) становить 1.28B USD . Яка була найвища ціна Walrus (WAL)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Walrus (WAL) становить 1.903 USD . Який обсяг торгівлі Walrus (WAL) за 24 год? Обсяг торгівлі Walrus (WAL) за 24 год становить $ 551.85K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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