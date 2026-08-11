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Поточна ціна Allora сьогодні становить 0.30769 UAH. Ринкова капіталізація ALLO становить 61,691,845 UAH. Відстежуйте оновлення цін ALLO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Allora сьогодні становить 0.30769 UAH. Ринкова капіталізація ALLO становить 61,691,845 UAH. Відстежуйте оновлення цін ALLO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Allora (ALLO)

Актуальна ціна 1 ALLO до UAH:

₴13.8122041
₴13.8122041₴13.8122041
-4,73%1D
UAH
Графік ціни Allora (ALLO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:50:29 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Allora

Поточна ціна Allora (ALLO) сьогодні становить ₴ 0.30769, зі зміною 4.73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALLO до UAH становить ₴ 0.30769 за ALLO.

Allora наразі посідає №300 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 61,69M, з циркуляційною пропозицією у 200,50M ALLO. Протягом останніх 24 годин ALLO торгувався між ₴ 0.30101 (мінімум) та ₴ 0.32854 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 76.439975372412031223, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.0994029391951795013.

У короткостроковій динаміці ALLO змінився на +0.82% за останню годину та на +17.82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 119,17K.

Ринкова інформація щодо Allora (ALLO)

No.300

₴ 61,69M
₴ 61,69M₴ 61,69M

₴ 119,17K
₴ 119,17K₴ 119,17K

₴ 307.69M
₴ 307.69M₴ 307.69M

200,50M
200,50M 200,50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

785,499,999
785,499,999 785,499,999

20.05%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Allora — ₴ 61,69M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 119,17K. Циркуляційна пропозиція ALLO — 200,50M, зі загальною пропозицією 785499999. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 307.69M.

Історія ціни Allora у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.30101
₴ 0.30101₴ 0.30101
Мін. за 24 год
₴ 0.32854
₴ 0.32854₴ 0.32854
Макс. за 24 год

₴ 0.30101
₴ 0.30101₴ 0.30101

₴ 0.32854
₴ 0.32854₴ 0.32854

₴ 76.439975372412031223
₴ 76.439975372412031223₴ 76.439975372412031223

₴ 2.0994029391951795013
₴ 2.0994029391951795013₴ 2.0994029391951795013

+0.82%

-4.73%

+17.82%

+17.82%

Історія ціни Allora (ALLO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Allora за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.6857534-4.73%
30 днів₴ -0.04855-13.63%
60 днів₴ -0.08101-20.85%
90 днів₴ +0.21564+234.26%
Зміна ціни Allora сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ALLO на ₴ -0.6857534 (-4.73%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Allora за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.04855 (-13.63%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Allora за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ALLO змінився на ₴ -0.08101 (-20.85%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Allora за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.21564 (+234.26%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Allora (ALLO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Allora зараз.

Аналіз для Allora

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Allora. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Allora сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ALLO: ведмежі, бичачі 40% | ведмежі 60%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

ALLO_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,29948. Ціна знаходиться нижче центрального значення 0,31179. Рівень опору S2 на позначці 0,30212 виступає як ближчий резистентний рівень. Загальна структура розташована у нижній частині діапазону. Сили биків і ведмедів демонструють розподіл всередині системи опорних точок. Короткострокова група середніх скользящих сигналізує про покупки. Індикатор EMA зберігає нейтрально-бичачу конфігурацію. MACD сформував перехрещення «смертельного хреста». Показники імпульсу демонструють розшарування напрямку. RSI перебуває в нейтральному діапазоні. Волатильність не продемонструвала значного розширення. Дивергенція швидких і повільних індикаторів свідчить про обмеження вгору-направленого імпульсу. Ринок залишається без необхідної концентрації обсягів, що потрібна для одностороннього прориву. Найближчим опорним рівнем зверху є точка S2 — 0,30212. Це приблизно на 0,88% вище поточного курсу. Більш сильний опір знаходиться на центральному рівні 0,31179. Унизу необхідно слідкувати за рівнем попереднього мінімуму. Далекий опорний рівень R1 розташований на позначці 0,31524. Наразі ціна чітко відстає від ключових опорних точок. Межі торговельного діапазону добре визначені. Ринок очікує нових сигнальних підтверджень напрямку.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Allora?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Allora (ALLO):

1. Настрій ринку та загальні тренди криптовалютного ринку
2. Обсяг торгів і ліквідність на біржах
3. Прогрес у розробці проекту та технологічні оновлення
4. Прийняття проекту спільнотою та зростання кількості користувачів
5. Оголошення про партнерства та співпрацю
6. Регуляторні новини, що впливають на ширший криптовалютний простір
7. Корисність токена та механізми стейкінгу
8. Конкуренція з подібними блокчейн-проектами
9. Макроекономічні фактори, такі як інфляція та процентні ставки
10. Рухи «китів» та поведінка великих власників.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Allora?

Люди хочуть знати ціну Allora (ALLO) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження вартості портфелю, точне планування покупок і продажів, оцінка ринкових тенденцій та управління ризиками. Дані про ціни у реальному часі допомагають інвесторам оцінювати прибутковість та настрій на ринку.

Прогноз ціни Allora

Прогноз ціни Allora (ALLO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ALLO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Allora (ALLO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Allora потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Allora у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ALLO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Allora.

Як купити та інвестувати Allora в Україна

Готові розпочати торгівлю з Allora? Купівля ALLO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Allora. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Allora (ALLO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Allora буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Allora (ALLO)

Що ви можете зробити з Allora

Володіння Allora відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля Allora (ALLO) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Allora (ALLO)

Allora — це самоудосконалювана децентралізована мережа штучного інтелекту. Allora дозволяє застосункам використовувати більш інтелектуальний та безпечний штучний інтелект завдяки самоудосконалюваній мережі ML-моделей.

Ресурс Allora

Щоб дізнатися більше про Allora, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAllora
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Allora

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:50:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Allora (ALLO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Allora

ALLO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ALLO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ALLOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Allora (ALLO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Allora у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ALLO/USDT
₴13.8256711
₴13.8256711₴13.8256711
-4.38%
382.80K (USDT)
ALLO/USDC
₴13.8225288
₴13.8225288₴13.8225288
-4.46%
186.12K (USDT)

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₴16.281603₴16.281603

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₴21.7837703
₴21.7837703₴21.7837703

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₴0.7698635₴0.7698635

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AurumX

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ZKcandy

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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₴179.5600₴179.5600

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BluWhale AI

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₴1.301810₴1.301810

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₴0.830465₴0.830465

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₴0.017008821₴0.017008821

+21.44%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ALLO = 13.8122041 UAH