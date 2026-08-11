Сьогоднішня ціна Allora

Поточна ціна Allora (ALLO) сьогодні становить ₴ 0.30769, зі зміною 4.73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALLO до UAH становить ₴ 0.30769 за ALLO.

Allora наразі посідає №300 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 61,69M, з циркуляційною пропозицією у 200,50M ALLO. Протягом останніх 24 годин ALLO торгувався між ₴ 0.30101 (мінімум) та ₴ 0.32854 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 76.439975372412031223, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.0994029391951795013.

У короткостроковій динаміці ALLO змінився на +0.82% за останню годину та на +17.82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 119,17K.

Ринкова інформація щодо Allora (ALLO)

Рейтинг No.300 Ринкова капіталізація ₴ 61,69M₴ 61,69M ₴ 61,69M Обсяг (за 24 год) ₴ 119,17K₴ 119,17K ₴ 119,17K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 307.69M₴ 307.69M ₴ 307.69M Циркуляційне постачання 200,50M 200,50M 200,50M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 785,499,999 785,499,999 785,499,999 Коефіцієнт циркуляції 20.05% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Allora — ₴ 61,69M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 119,17K. Циркуляційна пропозиція ALLO — 200,50M, зі загальною пропозицією 785499999. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 307.69M.