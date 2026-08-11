Сьогоднішня ціна COP

Поточна ціна COP (COP) сьогодні становить ₴ 0,0002982, зі зміною 2,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COP до UAH становить ₴ 0,0002982 за COP.

COP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- COP. Протягом останніх 24 годин COP торгувався між ₴ 0,0002872 (мінімум) та ₴ 0,0002988 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці COP змінився на +0,20% за останню годину та на +3,75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,00K.

Ринкова інформація щодо COP (COP)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 58,00K₴ 58,00K ₴ 58,00K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн NONE

Поточна ринкова капіталізація COP — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,00K. Циркуляційна пропозиція COP — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.