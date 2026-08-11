Сьогоднішня ціна Humans.ai

Поточна ціна Humans.ai (HEART) сьогодні становить ₴ 0,0002093, зі зміною 5,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HEART до UAH становить ₴ 0,0002093 за HEART.

Humans.ai наразі посідає №1300 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,63M, з циркуляційною пропозицією у 7,80B HEART. Протягом останніх 24 годин HEART торгувався між ₴ 0,0002081 (мінімум) та ₴ 0,0002278 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9,990923499608379188, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0163925759612501667.

У короткостроковій динаміці HEART змінився на -0,62% за останню годину та на -2,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,29K.

Ринкова інформація щодо Humans.ai (HEART)

Рейтинг No.1300 Ринкова капіталізація ₴ 1,63M₴ 1,63M ₴ 1,63M Обсяг (за 24 год) ₴ 64,29K₴ 64,29K ₴ 64,29K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,63M₴ 1,63M ₴ 1,63M Циркуляційне постачання 7,80B 7,80B 7,80B Максимальна пропозиція 7 800 000 000 7 800 000 000 7 800 000 000 Загальна пропозиція 7 800 000 000 7 800 000 000 7 800 000 000 Коефіцієнт циркуляції 100,00% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Humans.ai — ₴ 1,63M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,29K. Циркуляційна пропозиція HEART — 7,80B, зі загальною пропозицією 7800000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,63M.