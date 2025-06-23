Що таке Spark (SPK)

Spark — це інструмент для розподілу капіталу ончейн, орієнтований на забезпечення інноваційного доходу від заощаджень, пропонуючи конкурентну прибутковість стейблкоїнів. Spark контролює ліквідность у розмірі понад 3,95 млрд $ та генерує річний дохід понад 180,4 млн $ за рахунок розміщення та управління капіталом у DeFi. Spark забезпечує роботу DeFi за допомогою трьох компонентів: SparkLend, Spark Savings і Spark Liquidity Layer (SLL).

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Прогноз курсу Spark

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Spark, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна SPK? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Spark.

Історія ціни Spark

Відстеження траєкторії ціни SPK надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії SPK. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Spark.

Токеноміка Spark (SPK)

Розуміння токеноміки Spark (SPK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPK зараз!

Як купити Spark (SPK)

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SPK до місцевих валют

1 SPK до VND ₫ 1 243,6469 1 SPK до AUD A$ 0,0727804 1 SPK до GBP ￡ 0,0344998 1 SPK до EUR € 0,0406436 1 SPK до USD $ 0,04726 1 SPK до MYR RM 0,200855 1 SPK до TRY ₺ 1,8748042 1 SPK до JPY ¥ 6,8730218 1 SPK до RUB ₽ 3,7094374 1 SPK до INR ₹ 4,0671956 1 SPK до IDR Rp 774,7539744 1 SPK до KRW ₩ 64,5628312 1 SPK до PHP ₱ 2,689094 1 SPK до EGP ￡E. 2,3951368 1 SPK до BRL R$ 0,2594574 1 SPK до CAD C$ 0,0647462 1 SPK до BDT ৳ 5,775172 1 SPK до NGN ₦ 73,1575348 1 SPK до UAH ₴ 1,9787762 1 SPK до VES Bs 4,86778 1 SPK до PKR Rs 13,402936 1 SPK до KZT ₸ 24,6659392 1 SPK до THB ฿ 1,5482376 1 SPK до TWD NT$ 1,3951152 1 SPK до AED د.إ 0,1734442 1 SPK до CHF Fr 0,0382806 1 SPK до HKD HK$ 0,3705184 1 SPK до MAD .د.م 0,427703 1 SPK до MXN $ 0,9007756

Ресурс Spark

Щоб дізнатися більше про Spark, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Spark Яка сьогодні ціна Spark (SPK)? Поточна ціна Spark (SPK) становить 0,04726 USD . Яка ринкова капіталізація Spark (SPK)? Поточна ринкова капіталізація Spark становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції SPK на ринкову ціну в реальному часі 0,04726 USD . Яка циркуляційна пропозиція Spark (SPK)? Поточна циркуляційна пропозиція Spark (SPK) становить -- USD . Яка була найвища ціна Spark (SPK)? Станом на 2025-06-24 , найвища ціна Spark (SPK) становить 0,07781 USD . Який обсяг торгівлі Spark (SPK) за 24 год? Обсяг торгівлі Spark (SPK) за 24 год становить $ 18,42M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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