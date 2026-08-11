Сьогоднішня ціна Unitas

Поточна ціна Unitas (UP) сьогодні становить ₴ 0,38122, зі зміною 0,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UP до UAH становить ₴ 0,38122 за UP.

Unitas наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- UP. Протягом останніх 24 годин UP торгувався між ₴ 0,36496 (мінімум) та ₴ 0,38589 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці UP змінився на +1,35% за останню годину та на +14,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,91K.

Ринкова інформація щодо Unitas (UP)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 59,91K₴ 59,91K ₴ 59,91K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 381,22M₴ 381,22M ₴ 381,22M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Unitas — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,91K. Циркуляційна пропозиція UP — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 381,22M.