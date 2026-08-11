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Поточна ціна Unitas сьогодні становить 0,38122 UAH. Ринкова капіталізація UP становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін UP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Unitas сьогодні становить 0,38122 UAH. Ринкова капіталізація UP становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін UP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про UP

Інформація про ціну UP

Що таке UP

Whitepaper UP

Офіційний вебсайт UP

Токеноміка UP

Прогноз ціни UP

Історія UP

Посібник з купівлі UP

Конвертація UP у фіатну валюту

Спот UP

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Логотип Unitas

Курс Unitas (UP)

Актуальна ціна 1 UP до UAH:

₴17,1129658
₴17,1129658₴17,1129658
+0,75%1D
UAH
Графік ціни Unitas (UP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:27:19 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Unitas

Поточна ціна Unitas (UP) сьогодні становить ₴ 0,38122, зі зміною 0,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UP до UAH становить ₴ 0,38122 за UP.

Unitas наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- UP. Протягом останніх 24 годин UP торгувався між ₴ 0,36496 (мінімум) та ₴ 0,38589 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці UP змінився на +1,35% за останню годину та на +14,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,91K.

Ринкова інформація щодо Unitas (UP)

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₴ 59,91K
₴ 59,91K₴ 59,91K

₴ 381,22M
₴ 381,22M₴ 381,22M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Unitas — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,91K. Циркуляційна пропозиція UP — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 381,22M.

Історія ціни Unitas у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,36496
₴ 0,36496₴ 0,36496
Мін. за 24 год
₴ 0,38589
₴ 0,38589₴ 0,38589
Макс. за 24 год

₴ 0,36496
₴ 0,36496₴ 0,36496

₴ 0,38589
₴ 0,38589₴ 0,38589

--
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--
----

+1,35%

+0,75%

+14,49%

+14,49%

Історія ціни Unitas (UP) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Unitas за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,1273918+0,75%
30 днів₴ +0,06668+21,19%
60 днів₴ +0,00734+1,96%
90 днів₴ +0,21216+125,49%
Зміна ціни Unitas сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни UP на ₴ +0,1273918 (+0,75%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Unitas за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,06668 (+21,19%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Unitas за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник UP змінився на ₴ +0,00734 (+1,96%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Unitas за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,21216 (+125,49%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Unitas (UP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Unitas зараз.

Аналіз для Unitas

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Unitas. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Unitas сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку UP: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

UP_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,36907, що знаходиться вище центрального діапазону 0,3629. Ціна подолала рівень опору R1 на позначці 0,3671. Ринкова структура перебуває у верхній частині хабового діапазону. Між биками та ведмедями відбувається гра за контроль над зонами від 0,3629 до 0,3716. На поточному рівні відхилення від центрального діапазону становить 0,00617 у позитивному напрямку. Центр ваги структури продовжує рухатися вище центральної лінії. Індикатор MACD демонструє стан «золотого хреста»: швидка і повільна лінії розходяться вгору в однаковому напрямку. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні. Розподіл кінетичної енергії не показує екстремальних концентрацій. Сигналів для покупки в групах MA та EMA поки немає. Короткострокова волатильність зберігається на звичайному рівні. Показники KDJ та StochRSI свідчать про коливання. Відкриття полос Болінджера залишається стабільним. Кінетична енергія биків і ведмедів перебуває в фазі рівноважного переходу. Близький опорний рівень — це опір R2 на позначці 0,3716. Відстань між цим рівнем і поточною ціною становить 0,00253. Перший нижній опорний рівень знаходиться на позначці R1, який тепер став підтримкою, — 0,3671. Відстань до цього рівня складає 0,00197. Далекий ключовий опорний рівень розташований у центральному діапазоні 0,3629, відстань до нього — 0,00617. Глибший захисний рівень знаходиться на позначці S1 — 0,3584. Основні ключові точки з обох сторін чітко видно.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Unitas

Прогноз ціни Unitas (UP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UP у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Unitas (UP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Unitas потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Unitas у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни UP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Unitas.

Як купити та інвестувати Unitas в Україна

Готові розпочати торгівлю з Unitas? Купівля UP на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Unitas. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Unitas (UP).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Unitas буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Unitas (UP)

Що ви можете зробити з Unitas

Володіння Unitas відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Unitas (UP) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Unitas (UP)

Unitas створює глобальний рівень заощаджень для цифрових активів, даючи змогу користувачам отримувати прозору дохідність у USD через ринково-нейтральні стратегії. Протокол розподіляє капітал між наданням ліквідності, хеджуванням деривативів і ринками фінансування, щоб генерувати дельта-нейтральну дохідність ончейн.

Ресурс Unitas

Щоб дізнатися більше про Unitas, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтUnitas
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

Люди також запитують: Інші запитання про Unitas

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:27:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Unitas (UP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Unitas

UP USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію UP з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю UPUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Unitas (UP) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Unitas у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
UP/USDT
₴17,0784005
₴17,0784005₴17,0784005
+0,56%
160.51K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 UP = 17,1129658 UAH