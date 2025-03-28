AMI

Як провідний ліквідний стейкінг на Aptos, Amnis Finance представляє безпечний та інноваційний протокол ліквідного стейкінгу, який дозволяє користувачам APTOS отримувати максимальний прибуток від своїх токенів APT, одночасно розблоковуючи їхню ліквідність.

Ім'яAMI

РейтингNo.3697

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.10011449484185739,2025-04-03

Найнижча ціна0.03606617548471026,2025-03-28

Публічний блокчейнAPTOS

ОписЯк провідний ліквідний стейкінг на Aptos, Amnis Finance представляє безпечний та інноваційний протокол ліквідного стейкінгу, який дозволяє користувачам APTOS отримувати максимальний прибуток від своїх токенів APT, одночасно розблоковуючи їхню ліквідність.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.