Сьогоднішня ціна The Top Floor Boss

Поточна ціна The Top Floor Boss (TJR) сьогодні становить ₴ 0,0001281, зі зміною 0,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TJR до UAH становить ₴ 0,0001281 за TJR.

The Top Floor Boss наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TJR. Протягом останніх 24 годин TJR торгувався між ₴ 0,0001262 (мінімум) та ₴ 0,0001311 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці TJR змінився на -2,07% за останню годину та на -19,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,11K.

Ринкова інформація щодо The Top Floor Boss (TJR)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 55,11K₴ 55,11K ₴ 55,11K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 128,10K₴ 128,10K ₴ 128,10K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 999 999 733 999 999 733 999 999 733 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація The Top Floor Boss — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,11K. Циркуляційна пропозиція TJR — --, зі загальною пропозицією 999999733. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 128,10K.