Курс The Top Floor Boss (TJR)
Поточна ціна The Top Floor Boss (TJR) сьогодні становить ₴ 0,0001281, зі зміною 0,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TJR до UAH становить ₴ 0,0001281 за TJR.
The Top Floor Boss наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TJR. Протягом останніх 24 годин TJR торгувався між ₴ 0,0001262 (мінімум) та ₴ 0,0001311 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці TJR змінився на -2,07% за останню годину та на -19,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,11K.
SOL
Поточна ринкова капіталізація The Top Floor Boss — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,11K. Циркуляційна пропозиція TJR — --, зі загальною пропозицією 999999733. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 128,10K.
-2,07%
+0,07%
-19,84%
-19,84%
Відстежуйте зміни ціни на The Top Floor Boss за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,000004007
|+0,07%
|30 днів
|₴ -0,0000931
|-42,09%
|60 днів
|₴ -0,0038719
|-96,80%
|90 днів
|₴ -0,0038719
|-96,80%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни TJR на ₴ +0,000004007 (+0,07%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0000931 (-42,09%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник TJR змінився на ₴ -0,0038719 (-96,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0038719 (-96,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для The Top Floor Boss (TJR)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни The Top Floor Boss зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для The Top Floor Boss. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку TJR: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
TJR_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває вище центрального рівня 1,819E-4, а поточна ціна 1,857E-4 перевищила опір R1 на рівні 1,849E-4. Ціна знаходиться у верхньому секторі системи центральних рівнів, і короткострокова структура має перевагу бичачого напрямку. Група скользящих середніх та група EMA демонструють сигнали до покупки, а згідність індикаторів підтверджує, що поточний рівень ціни надійно закріпився вище ключового розподілу. MACD сформував золоте перетинання: швидка й довга лінії розходяться в однаковому напрямку, а енергія руху концентрується на зростанні. RSI перебуває в нейтральній зоні, не досягаючи екстремальних значень перекупленості, залишаючи простір для подальшого зростання. KDJ та StochRSI співпадають з динамікою ціни, при цьому не помічено явного сигналу розбіжності зверху. Пояс Болінджера залишається розширеним, волатильність не збільшилася незвично, а ринкові настрої продовжують залишатися раціональними та послідовними. У найближчій перспективі слід звернути увагу на опір R2 на рівні 1,882E-4, який знаходиться приблизно на 1,35% вище поточної ціни. Нижче першим орієнтиром є недавно пробитий рівень R1 — 1,849E-4, що відстає від поточної ціни менш ніж на 0,5%. У разі корекції до центрального рівня 1,819E-4 відстань становитиме близько 2,05%, що формуватиме дальній структурний опорний рівень. Рівні S1 (1,786E-4) та S2 (1,756E-4), як глибші оборонні точки, поки не вважаються основними точками для негайної торгівлі.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна The Top Floor Boss потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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TJR — це мемкоїн.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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|02-11 14:20:00
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