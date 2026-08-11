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Поточна ціна The Top Floor Boss сьогодні становить 0,0001281 UAH. Ринкова капіталізація TJR становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін TJR до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Top Floor Boss сьогодні становить 0,0001281 UAH. Ринкова капіталізація TJR становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін TJR до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TJR

Інформація про ціну TJR

Що таке TJR

Токеноміка TJR

Прогноз ціни TJR

Історія TJR

Посібник з купівлі TJR

Конвертація TJR у фіатну валюту

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Курс The Top Floor Boss (TJR)

Актуальна ціна 1 TJR до UAH:

₴0,005727964
₴0,005727964₴0,005727964
+0,07%1D
UAH
Графік ціни The Top Floor Boss (TJR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:22:49 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Top Floor Boss

Поточна ціна The Top Floor Boss (TJR) сьогодні становить ₴ 0,0001281, зі зміною 0,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TJR до UAH становить ₴ 0,0001281 за TJR.

The Top Floor Boss наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TJR. Протягом останніх 24 годин TJR торгувався між ₴ 0,0001262 (мінімум) та ₴ 0,0001311 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці TJR змінився на -2,07% за останню годину та на -19,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,11K.

Ринкова інформація щодо The Top Floor Boss (TJR)

--
----

₴ 55,11K
₴ 55,11K₴ 55,11K

₴ 128,10K
₴ 128,10K₴ 128,10K

--
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999 999 733
999 999 733 999 999 733

SOL

Поточна ринкова капіталізація The Top Floor Boss — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,11K. Циркуляційна пропозиція TJR — --, зі загальною пропозицією 999999733. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 128,10K.

Історія ціни The Top Floor Boss у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0001262
₴ 0,0001262₴ 0,0001262
Мін. за 24 год
₴ 0,0001311
₴ 0,0001311₴ 0,0001311
Макс. за 24 год

₴ 0,0001262
₴ 0,0001262₴ 0,0001262

₴ 0,0001311
₴ 0,0001311₴ 0,0001311

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-2,07%

+0,07%

-19,84%

-19,84%

Історія ціни The Top Floor Boss (TJR) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на The Top Floor Boss за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,000004007+0,07%
30 днів₴ -0,0000931-42,09%
60 днів₴ -0,0038719-96,80%
90 днів₴ -0,0038719-96,80%
Зміна ціни The Top Floor Boss сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TJR на ₴ +0,000004007 (+0,07%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни The Top Floor Boss за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0000931 (-42,09%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни The Top Floor Boss за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TJR змінився на ₴ -0,0038719 (-96,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни The Top Floor Boss за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0038719 (-96,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для The Top Floor Boss (TJR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни The Top Floor Boss зараз.

Аналіз для The Top Floor Boss

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для The Top Floor Boss. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд The Top Floor Boss сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку TJR: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

TJR_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває вище центрального рівня 1,819E-4, а поточна ціна 1,857E-4 перевищила опір R1 на рівні 1,849E-4. Ціна знаходиться у верхньому секторі системи центральних рівнів, і короткострокова структура має перевагу бичачого напрямку. Група скользящих середніх та група EMA демонструють сигнали до покупки, а згідність індикаторів підтверджує, що поточний рівень ціни надійно закріпився вище ключового розподілу. MACD сформував золоте перетинання: швидка й довга лінії розходяться в однаковому напрямку, а енергія руху концентрується на зростанні. RSI перебуває в нейтральній зоні, не досягаючи екстремальних значень перекупленості, залишаючи простір для подальшого зростання. KDJ та StochRSI співпадають з динамікою ціни, при цьому не помічено явного сигналу розбіжності зверху. Пояс Болінджера залишається розширеним, волатильність не збільшилася незвично, а ринкові настрої продовжують залишатися раціональними та послідовними. У найближчій перспективі слід звернути увагу на опір R2 на рівні 1,882E-4, який знаходиться приблизно на 1,35% вище поточної ціни. Нижче першим орієнтиром є недавно пробитий рівень R1 — 1,849E-4, що відстає від поточної ціни менш ніж на 0,5%. У разі корекції до центрального рівня 1,819E-4 відстань становитиме близько 2,05%, що формуватиме дальній структурний опорний рівень. Рівні S1 (1,786E-4) та S2 (1,756E-4), як глибші оборонні точки, поки не вважаються основними точками для негайної торгівлі.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни The Top Floor Boss

Прогноз ціни The Top Floor Boss (TJR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TJR у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The Top Floor Boss (TJR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Top Floor Boss потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Top Floor Boss у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TJR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Top Floor Boss.

Як купити та інвестувати The Top Floor Boss в Україна

Готові розпочати торгівлю з The Top Floor Boss? Купівля TJR на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити The Top Floor Boss. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі The Top Floor Boss (TJR).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і The Top Floor Boss буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі The Top Floor Boss (TJR)

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Що таке The Top Floor Boss (TJR)

TJR — це мемкоїн.

Ресурс The Top Floor Boss

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:22:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Top Floor Boss (TJR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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TJR USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію TJR з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю TJRUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках The Top Floor Boss (TJR) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги The Top Floor Boss у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
TJR/USD1
₴0,005826722
₴0,005826722₴0,005826722
+1,01%
430.97M (USDT)
TJR/USDT
₴0,00574592
₴0,00574592₴0,00574592
+0,15%
428.93M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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