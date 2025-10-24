Актуальна ціна Uranium.io сьогодні становить 4.806 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XU3O8 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XU3O8 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Uranium.io сьогодні становить 4.806 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XU3O8 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XU3O8 на MEXC вже зараз.

Логотип Uranium.io

Курс Uranium.io (XU3O8)

Актуальна ціна 1 XU3O8 до USD:

$4,806
$4,806$4,806
-0,06%1D
USD
Графік ціни Uranium.io (XU3O8) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:36:54 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Uranium.io (XU3O8) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 4,802
$ 4,802$ 4,802
Мін. за 24 год
$ 4,816
$ 4,816$ 4,816
Макс. за 24 год

$ 4,802
$ 4,802$ 4,802

$ 4,816
$ 4,816$ 4,816

--
----

--
----

-0,07%

-0,06%

-3,11%

-3,11%

Актуальна ціна Uranium.io (XU3O8) становить $ 4,806. За останні 24 години XU3O8 торгувався між мінімумом у $ 4,802 і максимумом у $ 4,816, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XU3O8 становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то XU3O8 змінився на -0,07% за останню годину, -0,06% за 24 години та на -3,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Uranium.io (XU3O8)

--
----

$ 74,55K
$ 74,55K$ 74,55K

$ 768,96M
$ 768,96M$ 768,96M

--
----

160 000 038
160 000 038 160 000 038

ETHERLINK

Поточна ринкова капіталізація Uranium.io — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 74,55K. Циркуляційна пропозиція XU3O8 — --, зі загальною пропозицією 160000038. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 768,96M.

Історія ціни Uranium.io (XU3O8) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Uranium.io за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00289-0,06%
30 днів$ -0,094-1,92%
60 днів$ +0,177+3,82%
90 днів$ +0,358+8,04%
Зміна ціни Uranium.io сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XU3O8 на $ -0,00289 (-0,06%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Uranium.io за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,094 (-1,92%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Uranium.io за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XU3O8 змінився на $ +0,177 (+3,82%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Uranium.io за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,358 (+8,04%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Uranium.io (XU3O8)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Uranium.io зараз.

Що таке Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) — це перший у світі токенізований уран, де кожен токен представляє справедливу частку володіння фізичним ураном, який зберігається та перевіряється компанією Cameco. Побудований як токен ERC-20 на Etherlink — високошвидкісному рішенні рівня 2 на базі технології Tezos — XU3O8 поєднує глибоку ончейн-сумісність з інфраструктурою інституційного рівня.

Проєкт Uranium.io доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Uranium.io. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу XU3O8, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Uranium.io у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Uranium.io безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Uranium.io (USD)

Скільки коштуватиме Uranium.io (XU3O8) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Uranium.io (XU3O8) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Uranium.io.

Перегляньте прогноз ціни Uranium.io вже зараз!

Токеноміка Uranium.io (XU3O8)

Розуміння токеноміки Uranium.io (XU3O8) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XU3O8 зараз!

Як купити Uranium.io (XU3O8)

Шукаєте як купити Uranium.io? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Uranium.io на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

XU3O8 до місцевих валют

1 Uranium.io (XU3O8) до VND
126 469,89
1 Uranium.io (XU3O8) до AUD
A$7,35318
1 Uranium.io (XU3O8) до GBP
3,6045
1 Uranium.io (XU3O8) до EUR
4,13316
1 Uranium.io (XU3O8) до USD
$4,806
1 Uranium.io (XU3O8) до MYR
RM20,28132
1 Uranium.io (XU3O8) до TRY
202,0923
1 Uranium.io (XU3O8) до JPY
¥730,512
1 Uranium.io (XU3O8) до ARS
ARS$7 130,51802
1 Uranium.io (XU3O8) до RUB
391,30452
1 Uranium.io (XU3O8) до INR
421,19784
1 Uranium.io (XU3O8) до IDR
Rp80 099,96796
1 Uranium.io (XU3O8) до PHP
281,67966
1 Uranium.io (XU3O8) до EGP
￡E.228,71754
1 Uranium.io (XU3O8) до BRL
R$25,85628
1 Uranium.io (XU3O8) до CAD
C$6,7284
1 Uranium.io (XU3O8) до BDT
587,2932
1 Uranium.io (XU3O8) до NGN
7 016,0391
1 Uranium.io (XU3O8) до COP
$18 773,4375
1 Uranium.io (XU3O8) до ZAR
R.83,28798
1 Uranium.io (XU3O8) до UAH
200,84274
1 Uranium.io (XU3O8) до TZS
T.Sh.11 955,21336
1 Uranium.io (XU3O8) до VES
Bs1 018,872
1 Uranium.io (XU3O8) до CLP
$4 546,476
1 Uranium.io (XU3O8) до PKR
Rs1 356,82992
1 Uranium.io (XU3O8) до KZT
2 579,66856
1 Uranium.io (XU3O8) до THB
฿157,54068
1 Uranium.io (XU3O8) до TWD
NT$148,07286
1 Uranium.io (XU3O8) до AED
د.إ17,63802
1 Uranium.io (XU3O8) до CHF
Fr3,79674
1 Uranium.io (XU3O8) до HKD
HK$37,34262
1 Uranium.io (XU3O8) до AMD
֏1 833,63318
1 Uranium.io (XU3O8) до MAD
.د.م44,35938
1 Uranium.io (XU3O8) до MXN
$88,4304
1 Uranium.io (XU3O8) до SAR
ريال18,0225
1 Uranium.io (XU3O8) до ETB
Br725,75406
1 Uranium.io (XU3O8) до KES
KSh619,30116
1 Uranium.io (XU3O8) до JOD
د.أ3,407454
1 Uranium.io (XU3O8) до PLN
17,49384
1 Uranium.io (XU3O8) до RON
лв21,00222
1 Uranium.io (XU3O8) до SEK
kr45,12834
1 Uranium.io (XU3O8) до BGN
лв8,07408
1 Uranium.io (XU3O8) до HUF
Ft1 614,91212
1 Uranium.io (XU3O8) до CZK
100,63764
1 Uranium.io (XU3O8) до KWD
د.ك1,470636
1 Uranium.io (XU3O8) до ILS
15,81174
1 Uranium.io (XU3O8) до BOB
Bs33,11334
1 Uranium.io (XU3O8) до AZN
8,1702
1 Uranium.io (XU3O8) до TJS
SM44,35938
1 Uranium.io (XU3O8) до GEL
13,02426
1 Uranium.io (XU3O8) до AOA
Kz4 397,05746
1 Uranium.io (XU3O8) до BHD
.د.ب1,807056
1 Uranium.io (XU3O8) до BMD
$4,806
1 Uranium.io (XU3O8) до DKK
kr30,90258
1 Uranium.io (XU3O8) до HNL
L125,86914
1 Uranium.io (XU3O8) до MUR
218,81718
1 Uranium.io (XU3O8) до NAD
$83,23992
1 Uranium.io (XU3O8) до NOK
kr47,96388
1 Uranium.io (XU3O8) до NZD
$8,31438
1 Uranium.io (XU3O8) до PAB
B/.4,806
1 Uranium.io (XU3O8) до PGK
K20,23326
1 Uranium.io (XU3O8) до QAR
ر.ق17,44578
1 Uranium.io (XU3O8) до RSD
дин.485,06958
1 Uranium.io (XU3O8) до UZS
soʻm57 903,60114
1 Uranium.io (XU3O8) до ALL
L399,8592
1 Uranium.io (XU3O8) до ANG
ƒ8,60274
1 Uranium.io (XU3O8) до AWG
ƒ8,6508
1 Uranium.io (XU3O8) до BBD
$9,612
1 Uranium.io (XU3O8) до BAM
KM8,07408
1 Uranium.io (XU3O8) до BIF
Fr14 134,446
1 Uranium.io (XU3O8) до BND
$6,19974
1 Uranium.io (XU3O8) до BSD
$4,806
1 Uranium.io (XU3O8) до JMD
$769,2003
1 Uranium.io (XU3O8) до KHR
19 301,18436
1 Uranium.io (XU3O8) до KMF
Fr2 037,744
1 Uranium.io (XU3O8) до LAK
104 478,25878
1 Uranium.io (XU3O8) до LKR
රු1 454,58396
1 Uranium.io (XU3O8) до MDL
L81,31752
1 Uranium.io (XU3O8) до MGA
Ar21 455,32968
1 Uranium.io (XU3O8) до MOP
P38,35188
1 Uranium.io (XU3O8) до MVR
73,5318
1 Uranium.io (XU3O8) до MWK
MK8 314,8606
1 Uranium.io (XU3O8) до MZN
MT307,15146
1 Uranium.io (XU3O8) до NPR
रु673,65702
1 Uranium.io (XU3O8) до PYG
33 843,852
1 Uranium.io (XU3O8) до RWF
Fr6 963,894
1 Uranium.io (XU3O8) до SBD
$39,50532
1 Uranium.io (XU3O8) до SCR
66,37086
1 Uranium.io (XU3O8) до SRD
$190,75014
1 Uranium.io (XU3O8) до SVC
$41,90832
1 Uranium.io (XU3O8) до SZL
L83,19186
1 Uranium.io (XU3O8) до TMT
m16,821
1 Uranium.io (XU3O8) до TND
د.ت14,08158
1 Uranium.io (XU3O8) до TTD
$32,48856
1 Uranium.io (XU3O8) до UGX
Sh16 744,104
1 Uranium.io (XU3O8) до XAF
Fr2 710,584
1 Uranium.io (XU3O8) до XCD
$12,9762
1 Uranium.io (XU3O8) до XOF
Fr2 710,584
1 Uranium.io (XU3O8) до XPF
Fr490,212
1 Uranium.io (XU3O8) до BWP
P64,25622
1 Uranium.io (XU3O8) до BZD
$9,612
1 Uranium.io (XU3O8) до CVE
$456,0894
1 Uranium.io (XU3O8) до DJF
Fr850,662
1 Uranium.io (XU3O8) до DOP
$306,04608
1 Uranium.io (XU3O8) до DZD
د.ج627,08688
1 Uranium.io (XU3O8) до FJD
$11,00574
1 Uranium.io (XU3O8) до GNF
Fr41 427,72
1 Uranium.io (XU3O8) до GTQ
Q36,71784
1 Uranium.io (XU3O8) до GYD
$1 002,67578
1 Uranium.io (XU3O8) до ISK
kr586,332

Щоб дізнатися більше про Uranium.io, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтUranium.io
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Uranium.io

Скільки сьогодні коштує Uranium.io (XU3O8)?
Актуальна ціна XU3O8 у USD становить 4,806 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна XU3O8 до USD?
Поточна ціна XU3O8 до USD — $ 4,806. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Uranium.io?
Ринкова капіталізація XU3O8 — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція XU3O8?
Циркуляційна пропозиція XU3O8 — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) XU3O8?
XU3O8 досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XU3O8?
Історична мінімальна ціна XU3O8 становила -- USD.
Який обсяг торгівлі XU3O8?
Актуальний обсяг торгівлі XU3O8 за 24 години — $ 74,55K USD.
Чи підніметься ціна XU3O8 цього року?
XU3O8 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XU3O8 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:36:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Uranium.io (XU3O8)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

1 XU3O8 = 4,806 USD

