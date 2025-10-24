Актуальна ціна Circle xStock сьогодні становить 131.29 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRCLX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRCLX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Circle xStock сьогодні становить 131.29 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRCLX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRCLX на MEXC вже зараз.

Логотип Circle xStock

Курс Circle xStock (CRCLX)

Актуальна ціна 1 CRCLX до USD:

$131,29
$131,29
+3,36%1D
USD
Графік ціни Circle xStock (CRCLX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:36:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Circle xStock (CRCLX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 124,71
$ 124,71
Мін. за 24 год
$ 132,05
$ 132,05
Макс. за 24 год

$ 124,71
$ 124,71

$ 132,05
$ 132,05

$ 258,3037707311062
$ 258,3037707311062

$ 108,7001141157051
$ 108,7001141157051

-0,30%

+3,36%

+1,64%

+1,64%

Актуальна ціна Circle xStock (CRCLX) становить $ 131,29. За останні 24 години CRCLX торгувався між мінімумом у $ 124,71 і максимумом у $ 132,05, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRCLX становить $ 258,3037707311062, тоді як його історичний мінімум — $ 108,7001141157051.

Що стосується короткострокових результатів, то CRCLX змінився на -0,30% за останню годину, +3,36% за 24 години та на +1,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Circle xStock (CRCLX)

No.1129

$ 10,45M
$ 10,45M

$ 77,37K
$ 77,37K

$ 10,45M
$ 10,45M

79,60K
79,60K

79 598,44616255
79 598,44616255

SOL

Поточна ринкова капіталізація Circle xStock — $ 10,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 77,37K. Циркуляційна пропозиція CRCLX — 79,60K, зі загальною пропозицією 79598.44616255. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,45M.

Історія ціни Circle xStock (CRCLX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Circle xStock за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +4,2679+3,36%
30 днів$ -0,58-0,44%
60 днів$ -4,51-3,33%
90 днів$ -62,23-32,16%
Зміна ціни Circle xStock сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CRCLX на $ +4,2679 (+3,36%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Circle xStock за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,58 (-0,44%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Circle xStock за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CRCLX змінився на $ -4,51 (-3,33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Circle xStock за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -62,23 (-32,16%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Circle xStock (CRCLX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Circle xStock зараз.

Що таке Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) — це сертифікат-трекер, випущений у вигляді токенів Solana SPL та ERC-20. CRCLx відстежує ціну Circle Internet Group (базового активу). CRCLx призначений для надання кваліфікованим учасникам ринку криптовалют доступу до ціни акцій Circle Internet Group відповідно до нормативних вимог, зберігаючи при цьому переваги технології блокчейн.

Проєкт Circle xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Circle xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу CRCLX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Circle xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Circle xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Circle xStock (USD)

Скільки коштуватиме Circle xStock (CRCLX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Circle xStock (CRCLX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Circle xStock.

Перегляньте прогноз ціни Circle xStock вже зараз!

Токеноміка Circle xStock (CRCLX)

Розуміння токеноміки Circle xStock (CRCLX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CRCLX зараз!

Як купити Circle xStock (CRCLX)

Шукаєте як купити Circle xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Circle xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

CRCLX до місцевих валют

1 Circle xStock (CRCLX) до VND
3 454 896,35
1 Circle xStock (CRCLX) до AUD
A$200,8737
1 Circle xStock (CRCLX) до GBP
98,4675
1 Circle xStock (CRCLX) до EUR
112,9094
1 Circle xStock (CRCLX) до USD
$131,29
1 Circle xStock (CRCLX) до MYR
RM554,0438
1 Circle xStock (CRCLX) до TRY
5 520,7445
1 Circle xStock (CRCLX) до JPY
¥19 956,08
1 Circle xStock (CRCLX) до ARS
ARS$194 791,0343
1 Circle xStock (CRCLX) до RUB
10 689,6318
1 Circle xStock (CRCLX) до INR
11 525,9491
1 Circle xStock (CRCLX) до IDR
Rp2 188 165,7914
1 Circle xStock (CRCLX) до PHP
7 698,8456
1 Circle xStock (CRCLX) до EGP
￡E.6 246,7782
1 Circle xStock (CRCLX) до BRL
R$706,3402
1 Circle xStock (CRCLX) до CAD
C$183,806
1 Circle xStock (CRCLX) до BDT
16 043,638
1 Circle xStock (CRCLX) до NGN
191 663,7065
1 Circle xStock (CRCLX) до COP
$512 851,5625
1 Circle xStock (CRCLX) до ZAR
R.2 275,2557
1 Circle xStock (CRCLX) до UAH
5 486,6091
1 Circle xStock (CRCLX) до TZS
T.Sh.326 591,7524
1 Circle xStock (CRCLX) до VES
Bs27 833,48
1 Circle xStock (CRCLX) до CLP
$124 200,34
1 Circle xStock (CRCLX) до PKR
Rs37 065,7928
1 Circle xStock (CRCLX) до KZT
70 471,2204
1 Circle xStock (CRCLX) до THB
฿4 304,9991
1 Circle xStock (CRCLX) до TWD
NT$4 042,4191
1 Circle xStock (CRCLX) до AED
د.إ481,8343
1 Circle xStock (CRCLX) до CHF
Fr103,7191
1 Circle xStock (CRCLX) до HKD
HK$1 020,1233
1 Circle xStock (CRCLX) до AMD
֏50 091,0737
1 Circle xStock (CRCLX) до MAD
.د.م1 211,8067
1 Circle xStock (CRCLX) до MXN
$2 415,736
1 Circle xStock (CRCLX) до SAR
ريال492,3375
1 Circle xStock (CRCLX) до ETB
Br19 826,1029
1 Circle xStock (CRCLX) до KES
KSh16 918,0294
1 Circle xStock (CRCLX) до JOD
د.أ93,08461
1 Circle xStock (CRCLX) до PLN
477,8956
1 Circle xStock (CRCLX) до RON
лв573,7373
1 Circle xStock (CRCLX) до SEK
kr1 232,8131
1 Circle xStock (CRCLX) до BGN
лв220,5672
1 Circle xStock (CRCLX) до HUF
Ft44 116,0658
1 Circle xStock (CRCLX) до CZK
2 749,2126
1 Circle xStock (CRCLX) до KWD
د.ك40,17474
1 Circle xStock (CRCLX) до ILS
431,9441
1 Circle xStock (CRCLX) до BOB
Bs904,5881
1 Circle xStock (CRCLX) до AZN
223,193
1 Circle xStock (CRCLX) до TJS
SM1 211,8067
1 Circle xStock (CRCLX) до GEL
355,7959
1 Circle xStock (CRCLX) до AOA
Kz120 118,5339
1 Circle xStock (CRCLX) до BHD
.د.ب49,36504
1 Circle xStock (CRCLX) до BMD
$131,29
1 Circle xStock (CRCLX) до DKK
kr844,1947
1 Circle xStock (CRCLX) до HNL
L3 438,4851
1 Circle xStock (CRCLX) до MUR
5 976,3208
1 Circle xStock (CRCLX) до NAD
$2 273,9428
1 Circle xStock (CRCLX) до NOK
kr1 310,2742
1 Circle xStock (CRCLX) до NZD
$227,1317
1 Circle xStock (CRCLX) до PAB
B/.131,29
1 Circle xStock (CRCLX) до PGK
K552,7309
1 Circle xStock (CRCLX) до QAR
ر.ق476,5827
1 Circle xStock (CRCLX) до RSD
дин.13 249,7868
1 Circle xStock (CRCLX) до UZS
soʻm1 581 806,8651
1 Circle xStock (CRCLX) до ALL
L10 923,328
1 Circle xStock (CRCLX) до ANG
ƒ235,0091
1 Circle xStock (CRCLX) до AWG
ƒ236,322
1 Circle xStock (CRCLX) до BBD
$262,58
1 Circle xStock (CRCLX) до BAM
KM220,5672
1 Circle xStock (CRCLX) до BIF
Fr386 123,89
1 Circle xStock (CRCLX) до BND
$169,3641
1 Circle xStock (CRCLX) до BSD
$131,29
1 Circle xStock (CRCLX) до JMD
$21 012,9645
1 Circle xStock (CRCLX) до KHR
527 268,5174
1 Circle xStock (CRCLX) до KMF
Fr55 666,96
1 Circle xStock (CRCLX) до LAK
2 854 130,3777
1 Circle xStock (CRCLX) до LKR
රු39 736,2314
1 Circle xStock (CRCLX) до MDL
L2 221,4268
1 Circle xStock (CRCLX) до MGA
Ar586 115,3212
1 Circle xStock (CRCLX) до MOP
P1 047,6942
1 Circle xStock (CRCLX) до MVR
2 008,737
1 Circle xStock (CRCLX) до MWK
MK227 144,829
1 Circle xStock (CRCLX) до MZN
MT8 390,7439
1 Circle xStock (CRCLX) до NPR
रु18 402,9193
1 Circle xStock (CRCLX) до PYG
924 544,18
1 Circle xStock (CRCLX) до RWF
Fr190 239,21
1 Circle xStock (CRCLX) до SBD
$1 079,2038
1 Circle xStock (CRCLX) до SCR
1 813,1149
1 Circle xStock (CRCLX) до SRD
$5 210,9001
1 Circle xStock (CRCLX) до SVC
$1 144,8488
1 Circle xStock (CRCLX) до SZL
L2 272,6299
1 Circle xStock (CRCLX) до TMT
m459,515
1 Circle xStock (CRCLX) до TND
د.ت384,6797
1 Circle xStock (CRCLX) до TTD
$887,5204
1 Circle xStock (CRCLX) до UGX
Sh457 414,36
1 Circle xStock (CRCLX) до XAF
Fr74 047,56
1 Circle xStock (CRCLX) до XCD
$354,483
1 Circle xStock (CRCLX) до XOF
Fr74 047,56
1 Circle xStock (CRCLX) до XPF
Fr13 391,58
1 Circle xStock (CRCLX) до BWP
P1 755,3473
1 Circle xStock (CRCLX) до BZD
$262,58
1 Circle xStock (CRCLX) до CVE
$12 459,421
1 Circle xStock (CRCLX) до DJF
Fr23 238,33
1 Circle xStock (CRCLX) до DOP
$8 360,5472
1 Circle xStock (CRCLX) до DZD
د.ج17 080,829
1 Circle xStock (CRCLX) до FJD
$300,6541
1 Circle xStock (CRCLX) до GNF
Fr1 131 719,8
1 Circle xStock (CRCLX) до GTQ
Q1 003,0556
1 Circle xStock (CRCLX) до GYD
$27 391,0327
1 Circle xStock (CRCLX) до ISK
kr16 017,38

Ресурс Circle xStock

Щоб дізнатися більше про Circle xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтCircle xStock
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Circle xStock

Скільки сьогодні коштує Circle xStock (CRCLX)?
Актуальна ціна CRCLX у USD становить 131,29 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CRCLX до USD?
Поточна ціна CRCLX до USD — $ 131,29. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Circle xStock?
Ринкова капіталізація CRCLX — $ 10,45M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CRCLX?
Циркуляційна пропозиція CRCLX — 79,60K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CRCLX?
CRCLX досяг історичної максимальної ціни у 258,3037707311062 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CRCLX?
Історична мінімальна ціна CRCLX становила 108,7001141157051 USD.
Який обсяг торгівлі CRCLX?
Актуальний обсяг торгівлі CRCLX за 24 години — $ 77,37K USD.
Чи підніметься ціна CRCLX цього року?
CRCLX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CRCLX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:36:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Circle xStock (CRCLX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор CRCLX до USD

Сума

CRCLX
CRCLX
USD
USD

1 CRCLX = 131,29 USD

Торгувати CRCLX

CRCLX/USDT
$131,29
$131,29
+3,41%

