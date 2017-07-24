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Bitcoin Cash Node
BCH/USDT
191.9
--
$
0.00
Макс 24г
195.8
Мін 24г
189.4
Обсяг 24г (BCH)
4.63K
Сума за 24 г (USDT)
893.46K
Макс 24г
195.8
Мін 24г
189.4
Обсяг 24г (BCH)
4.63K
Сума за 24 г (USDT)
893.46K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Глибина
BCH
Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.
Огляд
Ім'я
BCH
Час випуску
2017-07-24 00:00:00
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
555.89 USDT
Макс. пропозиція
21,000,000
Книга ордерів
0.1
0.1
1
10
100
Ціна(USDT)
(BCH)
(USDT)
191.9
≈
$
0.00
Угоди на ринку
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Ціна()
Сума
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Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
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