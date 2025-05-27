Що таке Coral Protocol (CORAL)

CORAL ─ це нативний токен протоколу Coral Protocol, інфраструктурного рівня для співпраці агентів ШІ. Coral дозволяє агентам комунікувати, координувати та здійснювати транзакції між фреймворками. CORAL забезпечує платежі між агентами, виконання операцій та оцінку репутації, підживлюючи децентралізовану екосистему, де інтелектуальні агенти автономно працюють разом.

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Прогноз курсу Coral Protocol

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Історія ціни Coral Protocol

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Як купити Coral Protocol (CORAL)

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CORAL до місцевих валют

1 CORAL до VND ₫ 36,512784 1 CORAL до AUD A$ 0,0022072 1 CORAL до GBP ￡ 0,00105376 1 CORAL до EUR € 0,00125312 1 CORAL до USD $ 0,001424 1 CORAL до MYR RM 0,00602352 1 CORAL до TRY ₺ 0,05555024 1 CORAL до JPY ¥ 0,20554016 1 CORAL до RUB ₽ 0,114276 1 CORAL до INR ₹ 0,12150992 1 CORAL до IDR Rp 23,34425856 1 CORAL до KRW ₩ 1,95872624 1 CORAL до PHP ₱ 0,07908896 1 CORAL до EGP ￡E. 0,0709152 1 CORAL до BRL R$ 0,0080456 1 CORAL до CAD C$ 0,00195088 1 CORAL до BDT ৳ 0,17384192 1 CORAL до NGN ₦ 2,25672672 1 CORAL до UAH ₴ 0,05935232 1 CORAL до VES Bs 0,133856 1 CORAL до PKR Rs 0,40101264 1 CORAL до KZT ₸ 0,72504384 1 CORAL до THB ฿ 0,04669296 1 CORAL до TWD NT$ 0,04274848 1 CORAL до AED د.إ 0,00522608 1 CORAL до CHF Fr 0,00116768 1 CORAL до HKD HK$ 0,01114992 1 CORAL до MAD .د.م 0,01314352 1 CORAL до MXN $ 0,02736928

Ресурс Coral Protocol

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Люди також запитують: Інші запитання про Coral Protocol Яка сьогодні ціна Coral Protocol (CORAL)? Поточна ціна Coral Protocol (CORAL) становить 0,001424 USD . Яка ринкова капіталізація Coral Protocol (CORAL)? Поточна ринкова капіталізація Coral Protocol становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції CORAL на ринкову ціну в реальному часі 0,001424 USD . Яка циркуляційна пропозиція Coral Protocol (CORAL)? Поточна циркуляційна пропозиція Coral Protocol (CORAL) становить -- USD . Яка була найвища ціна Coral Protocol (CORAL)? Станом на 2025-05-27 , найвища ціна Coral Protocol (CORAL) становить 0,003575 USD . Який обсяг торгівлі Coral Protocol (CORAL) за 24 год? Обсяг торгівлі Coral Protocol (CORAL) за 24 год становить $ 4,24K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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