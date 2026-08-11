Сьогоднішня ціна Squid

Поточна ціна Squid (QUID) сьогодні становить ₴ 0,09432, зі зміною 0,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації QUID до UAH становить ₴ 0,09432 за QUID.

Squid наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- QUID. Протягом останніх 24 годин QUID торгувався між ₴ 0,09123 (мінімум) та ₴ 0,09947 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці QUID змінився на -0,62% за останню годину та на +214,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 131,14K.

Ринкова інформація щодо Squid (QUID)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 131,14K₴ 131,14K ₴ 131,14K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 94,32M₴ 94,32M ₴ 94,32M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація Squid — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 131,14K. Циркуляційна пропозиція QUID — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 94,32M.