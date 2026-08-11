Курс Squid (QUID)
Поточна ціна Squid (QUID) сьогодні становить ₴ 0,09432, зі зміною 0,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації QUID до UAH становить ₴ 0,09432 за QUID.
Squid наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- QUID. Протягом останніх 24 годин QUID торгувався між ₴ 0,09123 (мінімум) та ₴ 0,09947 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці QUID змінився на -0,62% за останню годину та на +214,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 131,14K.
BASE
Поточна ринкова капіталізація Squid — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 131,14K. Циркуляційна пропозиція QUID — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 94,32M.
-0,62%
+0,34%
+214,40%
+214,40%
Відстежуйте зміни ціни на Squid за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,0143347
|+0,34%
|30 днів
|₴ +0,06432
|+214,40%
|60 днів
|₴ +0,06432
|+214,40%
|90 днів
|₴ +0,06432
|+214,40%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни QUID на ₴ +0,0143347 (+0,34%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,06432 (+214,40%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник QUID змінився на ₴ +0,06432 (+214,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,06432 (+214,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
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Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Squid зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Squid. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку QUID: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
QUID_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,0951, що знаходиться незначно нижче центрального опорного рівня 0,0953. Ціна перебуває всередині основного діапазону коливань, обмеженого рівнями S1 і R1. За даними системи півневих точок, сили биків і ведмедів утворюють короткостроковий баланс поблизу рівня 0,0953. Наразі структура не подолала межі діапазону, тому триває горизонтальне консолідаційне рух. Індикатор MACD демонструє сигнал «золоте хрестоподібне перетинання»: швидка лінія перевищує повільну. Група простих середніх значень (SMA) та експоненціальних середніх значень (EMA) повертають нульові сигнали покупки/продажу, що свідчить про відсутність чіткого напрямку тренду. Індекс RSI знаходиться в нейтральній зоні, не досягаючи крайніх значень перекупленості або перепроданості. Розподіл кінетичної енергії є розрізненим, що свідчить про відсутність одностороннього потужного руху. Волатильність залишається на звичайному рівні, без ознак значного розширення або зменшення. Перший опірний рівень R1 розташований на позначці 0,0970, що приблизно на 2% вище поточного курсу. Другий опірний рівень R2 знаходиться на 0,0993, що відповідає приблизно 4,4% відстані від поточного рівня. Перший підтримувальний рівень S1 розташований на 0,0930, що становить близько 2,2% відстані від поточного курсу. Другий підтримувальний рівень S2 знаходиться на 0,0913, що відповідає приблизно 4% відстані від поточного рівня. Близькі рівні 0,0930 та 0,0970 формують короткострокові торговельні межі.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Squid потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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