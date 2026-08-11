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Поточна ціна Squid сьогодні становить 0,09432 UAH. Ринкова капіталізація QUID становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін QUID до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Squid сьогодні становить 0,09432 UAH. Ринкова капіталізація QUID становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін QUID до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про QUID

Інформація про ціну QUID

Що таке QUID

Whitepaper QUID

Офіційний вебсайт QUID

Токеноміка QUID

Прогноз ціни QUID

Історія QUID

Посібник з купівлі QUID

Конвертація QUID у фіатну валюту

Спот QUID

Ф'ючерси QUID USDT-M

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Курс Squid (QUID)

Актуальна ціна 1 QUID до UAH:

₴4,2304336
₴4,2304336₴4,2304336
+0,34%1D
UAH
Графік ціни Squid (QUID) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:03:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Squid

Поточна ціна Squid (QUID) сьогодні становить ₴ 0,09432, зі зміною 0,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації QUID до UAH становить ₴ 0,09432 за QUID.

Squid наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- QUID. Протягом останніх 24 годин QUID торгувався між ₴ 0,09123 (мінімум) та ₴ 0,09947 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці QUID змінився на -0,62% за останню годину та на +214,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 131,14K.

Ринкова інформація щодо Squid (QUID)

--
----

₴ 131,14K
₴ 131,14K₴ 131,14K

₴ 94,32M
₴ 94,32M₴ 94,32M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Поточна ринкова капіталізація Squid — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 131,14K. Циркуляційна пропозиція QUID — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 94,32M.

Історія ціни Squid у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,09123
₴ 0,09123₴ 0,09123
Мін. за 24 год
₴ 0,09947
₴ 0,09947₴ 0,09947
Макс. за 24 год

₴ 0,09123
₴ 0,09123₴ 0,09123

₴ 0,09947
₴ 0,09947₴ 0,09947

--
----

--
----

-0,62%

+0,34%

+214,40%

+214,40%

Історія ціни Squid (QUID) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Squid за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0143347+0,34%
30 днів₴ +0,06432+214,40%
60 днів₴ +0,06432+214,40%
90 днів₴ +0,06432+214,40%
Зміна ціни Squid сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни QUID на ₴ +0,0143347 (+0,34%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Squid за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,06432 (+214,40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Squid за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник QUID змінився на ₴ +0,06432 (+214,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Squid за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,06432 (+214,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Squid (QUID)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Squid зараз.

Аналіз для Squid

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Squid. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Squid сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку QUID: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

QUID_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,0951, що знаходиться незначно нижче центрального опорного рівня 0,0953. Ціна перебуває всередині основного діапазону коливань, обмеженого рівнями S1 і R1. За даними системи півневих точок, сили биків і ведмедів утворюють короткостроковий баланс поблизу рівня 0,0953. Наразі структура не подолала межі діапазону, тому триває горизонтальне консолідаційне рух. Індикатор MACD демонструє сигнал «золоте хрестоподібне перетинання»: швидка лінія перевищує повільну. Група простих середніх значень (SMA) та експоненціальних середніх значень (EMA) повертають нульові сигнали покупки/продажу, що свідчить про відсутність чіткого напрямку тренду. Індекс RSI знаходиться в нейтральній зоні, не досягаючи крайніх значень перекупленості або перепроданості. Розподіл кінетичної енергії є розрізненим, що свідчить про відсутність одностороннього потужного руху. Волатильність залишається на звичайному рівні, без ознак значного розширення або зменшення. Перший опірний рівень R1 розташований на позначці 0,0970, що приблизно на 2% вище поточного курсу. Другий опірний рівень R2 знаходиться на 0,0993, що відповідає приблизно 4,4% відстані від поточного рівня. Перший підтримувальний рівень S1 розташований на 0,0930, що становить близько 2,2% відстані від поточного курсу. Другий підтримувальний рівень S2 знаходиться на 0,0913, що відповідає приблизно 4% відстані від поточного рівня. Близькі рівні 0,0930 та 0,0970 формують короткострокові торговельні межі.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Squid

Прогноз ціни Squid (QUID) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна QUID у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Squid (QUID) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Squid потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Squid у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни QUID на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Squid.

Як купити та інвестувати Squid в Україна

Готові розпочати торгівлю з Squid? Купівля QUID на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Squid. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Squid (QUID).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Squid буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Squid (QUID)

Що ви можете зробити з Squid

Володіння Squid відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Squid (QUID) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Squid (QUID)

Squid — це кросчейн-платформа, яка з'єднує мережі, джерела ліквідності та застосунки для безперебійного переміщення цифрових активів у криптовалюті. Користувачі можуть використовувати фронтенд-застосунок Squid для купівлі, обміну, переказу та надсилання понад 20 000 токенів через понад 100 мереж, використовуючи понад 130 джерел ліквідності в одній транзакції. Розробники можуть інтегрувати Squid за допомогою SDK, API та віджетів, щоб забезпечити кросчейн-функціональність у своїх власних продуктах.

Ресурс Squid

Щоб дізнатися більше про Squid, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSquid
Оглядач блокчейну

Категорія :

Base EcosystemCross-chain CommunicationDecentralized Finance (DeFi)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:03:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Squid (QUID)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Squid

QUID USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію QUID з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю QUIDUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Squid (QUID) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Squid у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
QUID/USDC
₴4,2371671
₴4,2371671₴4,2371671
+1,00%
606.17K (USDT)
QUID/USDT
₴4,2358204
₴4,2358204₴4,2358204
+0,68%
1.39M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 QUID = 4,2340248 UAH