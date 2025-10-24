Актуальна ціна Snowflake сьогодні становить 254.87 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SNOWON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SNOWON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Snowflake сьогодні становить 254.87 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SNOWON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SNOWON на MEXC вже зараз.

Курс Snowflake (SNOWON)

$254,83
$254,83
+1,59%1D
Графік ціни Snowflake (SNOWON) в реальному часі
Інформація щодо ціни Snowflake (SNOWON) (USD)

$ 240,81
$ 240,81
$ 255,79
$ 255,79
$ 240,81
$ 240,81

$ 255,79
$ 255,79

$ 258,64973688801666
$ 258,64973688801666

$ 214,69891424490774
$ 214,69891424490774

-0,07%

+1,59%

+6,86%

+6,86%

Актуальна ціна Snowflake (SNOWON) становить $ 254,87. За останні 24 години SNOWON торгувався між мінімумом у $ 240,81 і максимумом у $ 255,79, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SNOWON становить $ 258,64973688801666, тоді як його історичний мінімум — $ 214,69891424490774.

Що стосується короткострокових результатів, то SNOWON змінився на -0,07% за останню годину, +1,59% за 24 години та на +6,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Snowflake (SNOWON)

$ 840,44K
$ 840,44K

$ 56,66K
$ 56,66K

$ 840,44K
$ 840,44K

3,30K
3,30K

3 297,52321726
3 297,52321726

Поточна ринкова капіталізація Snowflake — $ 840,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,66K. Циркуляційна пропозиція SNOWON — 3,30K, зі загальною пропозицією 3297.52321726. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 840,44K.

Історія ціни Snowflake (SNOWON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Snowflake за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +3,9884+1,59%
30 днів$ +31,2+13,94%
60 днів$ +74,87+41,59%
90 днів$ +74,87+41,59%
Зміна ціни Snowflake сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SNOWON на $ +3,9884 (+1,59%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Snowflake за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +31,2 (+13,94%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Snowflake за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SNOWON змінився на $ +74,87 (+41,59%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Snowflake за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +74,87 (+41,59%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Snowflake (SNOWON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Snowflake зараз.

Що таке Snowflake (SNOWON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Snowflake доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Snowflake. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

- Перевірити доступність стейкінгу SNOWON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Snowflake у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Snowflake безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Snowflake (USD)

Скільки коштуватиме Snowflake (SNOWON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Snowflake (SNOWON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Snowflake.

Перегляньте прогноз ціни Snowflake вже зараз!

Токеноміка Snowflake (SNOWON)

Розуміння токеноміки Snowflake (SNOWON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SNOWON зараз!

Як купити Snowflake (SNOWON)

Шукаєте як купити Snowflake? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Snowflake на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SNOWON до місцевих валют

Щоб дізнатися більше про Snowflake, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Snowflake

Скільки сьогодні коштує Snowflake (SNOWON)?
Актуальна ціна SNOWON у USD становить 254,87 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SNOWON до USD?
Поточна ціна SNOWON до USD — $ 254,87. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Snowflake?
Ринкова капіталізація SNOWON — $ 840,44K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SNOWON?
Циркуляційна пропозиція SNOWON — 3,30K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SNOWON?
SNOWON досяг історичної максимальної ціни у 258,64973688801666 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SNOWON?
Історична мінімальна ціна SNOWON становила 214,69891424490774 USD.
Який обсяг торгівлі SNOWON?
Актуальний обсяг торгівлі SNOWON за 24 години — $ 56,66K USD.
Чи підніметься ціна SNOWON цього року?
SNOWON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SNOWON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Snowflake (SNOWON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

