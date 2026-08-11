Сьогоднішня ціна Katana Inu

Поточна ціна Katana Inu (KATA) сьогодні становить ₴ 0,00001559, зі зміною 1,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KATA до UAH становить ₴ 0,00001559 за KATA.

Katana Inu наразі посідає №1901 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 581,49K, з циркуляційною пропозицією у 37,30B KATA. Протягом останніх 24 годин KATA торгувався між ₴ 0,00001523 (мінімум) та ₴ 0,00001749 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,3725343852036574536, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0009060461739005454.

У короткостроковій динаміці KATA змінився на +0,51% за останню годину та на -1,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 70,11K.

Ринкова інформація щодо Katana Inu (KATA)

Рейтинг No.1901 Ринкова капіталізація ₴ 581,49K₴ 581,49K ₴ 581,49K Обсяг (за 24 год) ₴ 70,11K₴ 70,11K ₴ 70,11K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 779,50K₴ 779,50K ₴ 779,50K Циркуляційне постачання 37,30B 37,30B 37,30B Максимальна пропозиція 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 Загальна пропозиція 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 74,59% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Katana Inu — ₴ 581,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 70,11K. Циркуляційна пропозиція KATA — 37,30B, зі загальною пропозицією 50000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 779,50K.