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Поточна ціна Katana Inu сьогодні становить 0,00001559 UAH. Ринкова капіталізація KATA становить 581 491,00349075 UAH. Відстежуйте оновлення цін KATA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Katana Inu сьогодні становить 0,00001559 UAH. Ринкова капіталізація KATA становить 581 491,00349075 UAH. Відстежуйте оновлення цін KATA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про KATA

Інформація про ціну KATA

Що таке KATA

Whitepaper KATA

Офіційний вебсайт KATA

Токеноміка KATA

Прогноз ціни KATA

Історія KATA

Посібник з купівлі KATA

Конвертація KATA у фіатну валюту

Спот KATA

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Курс Katana Inu (KATA)

Актуальна ціна 1 KATA до UAH:

₴0,0006998351
₴0,0006998351₴0,0006998351
-1,45%1D
UAH
Графік ціни Katana Inu (KATA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:40:36 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Katana Inu

Поточна ціна Katana Inu (KATA) сьогодні становить ₴ 0,00001559, зі зміною 1,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KATA до UAH становить ₴ 0,00001559 за KATA.

Katana Inu наразі посідає №1901 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 581,49K, з циркуляційною пропозицією у 37,30B KATA. Протягом останніх 24 годин KATA торгувався між ₴ 0,00001523 (мінімум) та ₴ 0,00001749 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,3725343852036574536, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0009060461739005454.

У короткостроковій динаміці KATA змінився на +0,51% за останню годину та на -1,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 70,11K.

Ринкова інформація щодо Katana Inu (KATA)

No.1901

₴ 581,49K
₴ 581,49K₴ 581,49K

₴ 70,11K
₴ 70,11K₴ 70,11K

₴ 779,50K
₴ 779,50K₴ 779,50K

37,30B
37,30B 37,30B

50 000 000 000
50 000 000 000 50 000 000 000

50 000 000 000
50 000 000 000 50 000 000 000

74,59%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Katana Inu — ₴ 581,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 70,11K. Циркуляційна пропозиція KATA — 37,30B, зі загальною пропозицією 50000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 779,50K.

Історія ціни Katana Inu у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,00001523
₴ 0,00001523₴ 0,00001523
Мін. за 24 год
₴ 0,00001749
₴ 0,00001749₴ 0,00001749
Макс. за 24 год

₴ 0,00001523
₴ 0,00001523₴ 0,00001523

₴ 0,00001749
₴ 0,00001749₴ 0,00001749

₴ 0,3725343852036574536
₴ 0,3725343852036574536₴ 0,3725343852036574536

₴ 0,0009060461739005454
₴ 0,0009060461739005454₴ 0,0009060461739005454

+0,51%

-1,45%

-1,95%

-1,95%

Історія ціни Katana Inu (KATA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Katana Inu за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0000102969-1,45%
30 днів₴ +0,00000002+0,12%
60 днів₴ -0,00000985-38,72%
90 днів₴ -0,00002325-59,87%
Зміна ціни Katana Inu сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KATA на ₴ -0,0000102969 (-1,45%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Katana Inu за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00000002 (+0,12%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Katana Inu за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KATA змінився на ₴ -0,00000985 (-38,72%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Katana Inu за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,00002325 (-59,87%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Katana Inu (KATA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Katana Inu зараз.

Аналіз для Katana Inu

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Katana Inu. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Katana Inu?

Декілька факторів впливають на ціни Katana Inu (KATA):

1. Ринковий настрій та загальні тренди у сфері криптовалют.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Залучення спільноти та популярність у соціальних мережах.
4. Оновлення розробки та прогрес за дорожньою картою.
5. Оголошення партнерств.
6. Рухи «китів» та великі транзакції.
7. Цикли ринку мем-токенів.
8. Розвиток інтеграції з геймінгом та NFT.
9. Спалювання токенів або зміни в пропозиції.
10. Ширші економічні умови, що впливають на ризикові активи.

Як мем-токен, KATA особливо чутливий до соціального настрою та спекулятивної торгівлі, ніж до фундаментальних факторів цінності.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Katana Inu?

Люди хочуть знати ціну Katana Inu (KATA) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, визначення часу входження на ринок, обчислення прибутку та збитків, а також планування інвестицій. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам визначати точки входу/виходу та оцінювати ринкові тенденції цього мем-токена.

Прогноз ціни Katana Inu

Прогноз ціни Katana Inu (KATA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KATA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Katana Inu (KATA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Katana Inu потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Katana Inu у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KATA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Katana Inu.

Як купити та інвестувати Katana Inu в Україна

Готові розпочати торгівлю з Katana Inu? Купівля KATA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Katana Inu. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Katana Inu (KATA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Katana Inu буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Katana Inu (KATA)

Що ви можете зробити з Katana Inu

Володіння Katana Inu відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Ресурс Katana Inu

Щоб дізнатися більше про Katana Inu, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKatana Inu
Оглядач блокчейну

Категорія :

Action GamesBase EcosystemBase Native

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:40:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Katana Inu (KATA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Katana Inu

KATA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію KATA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю KATAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Katana Inu (KATA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Katana Inu у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
KATA/USDT
₴0,0006984884
₴0,0006984884₴0,0006984884
-1,64%
4.34B (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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