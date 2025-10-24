Актуальна ціна 4 сьогодні становить 0.13216 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 4 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 4 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна 4 сьогодні становить 0.13216 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 4 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 4 на MEXC вже зараз.

Курс 4 (4)

Актуальна ціна 1 4 до USD:

$0,13448
$0,13448$0,13448
+41,63%1D
USD
Графік ціни 4 (4) в реальному часі
Інформація щодо ціни 4 (4) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,07432
$ 0,07432$ 0,07432
Мін. за 24 год
$ 0,15316
$ 0,15316$ 0,15316
Макс. за 24 год

$ 0,07432
$ 0,07432$ 0,07432

$ 0,15316
$ 0,15316$ 0,15316

$ 0,3006185668115678
$ 0,3006185668115678$ 0,3006185668115678

$ 0,000099081384903154
$ 0,000099081384903154$ 0,000099081384903154

-6,85%

+41,63%

-21,08%

-21,08%

Актуальна ціна 4 (4) становить $ 0,13216. За останні 24 години 4 торгувався між мінімумом у $ 0,07432 і максимумом у $ 0,15316, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 4 становить $ 0,3006185668115678, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000099081384903154.

Що стосується короткострокових результатів, то 4 змінився на -6,85% за останню годину, +41,63% за 24 години та на -21,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 4 (4)

No.267

$ 132,16M
$ 132,16M$ 132,16M

$ 18,53M
$ 18,53M$ 18,53M

$ 132,16M
$ 132,16M$ 132,16M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

100,00%

BSC

Поточна ринкова капіталізація 4 — $ 132,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 18,53M. Циркуляційна пропозиція 4 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 132,16M.

Історія ціни 4 (4) у USD

Відстежуйте зміни ціни на 4 за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0395284+41,63%
30 днів$ +0,12216+1 221,60%
60 днів$ +0,12216+1 221,60%
90 днів$ +0,12216+1 221,60%
Зміна ціни 4 сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 4 на $ +0,0395284 (+41,63%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни 4 за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,12216 (+1 221,60%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни 4 за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 4 змінився на $ +0,12216 (+1 221,60%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни 4 за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,12216 (+1 221,60%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для 4 (4)?

Що таке 4 (4)

Мемкоїн на four.meme

Проєкт 4 доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями 4. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

- Перевірити доступність стейкінгу 4, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про 4 у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі 4 безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни 4 (USD)

Скільки коштуватиме 4 (4) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів 4 (4) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо 4.

Перегляньте прогноз ціни 4 вже зараз!

Токеноміка 4 (4)

Розуміння токеноміки 4 (4) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 4 зараз!

Як купити 4 (4)

Шукаєте як купити 4? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати 4 на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

4 до місцевих валют

1 4 (4) до VND
3 477,7904
1 4 (4) до AUD
A$0,2022048
1 4 (4) до GBP
0,09912
1 4 (4) до EUR
0,1136576
1 4 (4) до USD
$0,13216
1 4 (4) до MYR
RM0,5577152
1 4 (4) до TRY
5,557328
1 4 (4) до JPY
¥20,08832
1 4 (4) до ARS
ARS$196,0818272
1 4 (4) до RUB
10,7604672
1 4 (4) до INR
11,6089344
1 4 (4) до IDR
Rp2 202,6657856
1 4 (4) до PHP
7,7538272
1 4 (4) до EGP
￡E.6,2894944
1 4 (4) до BRL
R$0,7110208
1 4 (4) до CAD
C$0,185024
1 4 (4) до BDT
16,149952
1 4 (4) до NGN
192,933776
1 4 (4) до COP
$516,25
1 4 (4) до ZAR
R.2,2916544
1 4 (4) до UAH
5,5229664
1 4 (4) до TZS
T.Sh.328,7559296
1 4 (4) до VES
Bs28,01792
1 4 (4) до CLP
$125,02336
1 4 (4) до PKR
Rs37,3114112
1 4 (4) до KZT
70,9382016
1 4 (4) до THB
฿4,3374912
1 4 (4) до TWD
NT$4,0731712
1 4 (4) до AED
د.إ0,4850272
1 4 (4) до CHF
Fr0,1044064
1 4 (4) до HKD
HK$1,0268832
1 4 (4) до AMD
֏50,4230048
1 4 (4) до MAD
.د.م1,2198368
1 4 (4) до MXN
$2,431744
1 4 (4) до SAR
ريال0,4956
1 4 (4) до ETB
Br19,9574816
1 4 (4) до KES
KSh17,0301376
1 4 (4) до JOD
د.أ0,09370144
1 4 (4) до PLN
0,4810624
1 4 (4) до RON
лв0,5775392
1 4 (4) до SEK
kr1,2409824
1 4 (4) до BGN
лв0,2220288
1 4 (4) до HUF
Ft44,4084032
1 4 (4) до CZK
2,7674304
1 4 (4) до KWD
د.ك0,04044096
1 4 (4) до ILS
0,4348064
1 4 (4) до BOB
Bs0,9105824
1 4 (4) до AZN
0,224672
1 4 (4) до TJS
SM1,2198368
1 4 (4) до GEL
0,3581536
1 4 (4) до AOA
Kz120,9145056
1 4 (4) до BHD
.د.ب0,04969216
1 4 (4) до BMD
$0,13216
1 4 (4) до DKK
kr0,8497888
1 4 (4) до HNL
L3,4612704
1 4 (4) до MUR
6,0159232
1 4 (4) до NAD
$2,2890112
1 4 (4) до NOK
kr1,3189568
1 4 (4) до NZD
$0,2299584
1 4 (4) до PAB
B/.0,13216
1 4 (4) до PGK
K0,5563936
1 4 (4) до QAR
ر.ق0,4797408
1 4 (4) до RSD
дин.13,3455168
1 4 (4) до UZS
soʻm1 592,2887904
1 4 (4) до ALL
L10,995712
1 4 (4) до ANG
ƒ0,2365664
1 4 (4) до AWG
ƒ0,237888
1 4 (4) до BBD
$0,26432
1 4 (4) до BAM
KM0,2220288
1 4 (4) до BIF
Fr388,68256
1 4 (4) до BND
$0,1704864
1 4 (4) до BSD
$0,13216
1 4 (4) до JMD
$21,152208
1 4 (4) до KHR
530,7624896
1 4 (4) до KMF
Fr56,03584
1 4 (4) до LAK
2 873,0434208
1 4 (4) до LKR
රු39,9995456
1 4 (4) до MDL
L2,2361472
1 4 (4) до MGA
Ar589,9992448
1 4 (4) до MOP
P1,0546368
1 4 (4) до MVR
2,022048
1 4 (4) до MWK
MK228,650016
1 4 (4) до MZN
MT8,4463456
1 4 (4) до NPR
रु18,5248672
1 4 (4) до PYG
930,67072
1 4 (4) до RWF
Fr191,49984
1 4 (4) до SBD
$1,0863552
1 4 (4) до SCR
1,8251296
1 4 (4) до SRD
$5,2454304
1 4 (4) до SVC
$1,1524352
1 4 (4) до SZL
L2,2876896
1 4 (4) до TMT
m0,46256
1 4 (4) до TND
د.ت0,3872288
1 4 (4) до TTD
$0,8934016
1 4 (4) до UGX
Sh460,44544
1 4 (4) до XAF
Fr74,53824
1 4 (4) до XCD
$0,356832
1 4 (4) до XOF
Fr74,53824
1 4 (4) до XPF
Fr13,48032
1 4 (4) до BWP
P1,7669792
1 4 (4) до BZD
$0,26432
1 4 (4) до CVE
$12,541984
1 4 (4) до DJF
Fr23,39232
1 4 (4) до DOP
$8,4159488
1 4 (4) до DZD
د.ج17,194016
1 4 (4) до FJD
$0,3026464
1 4 (4) до GNF
Fr1 139,2192
1 4 (4) до GTQ
Q1,0097024
1 4 (4) до GYD
$27,5725408
1 4 (4) до ISK
kr16,12352

Щоб дізнатися більше про 4, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про 4

Скільки сьогодні коштує 4 (4)?
Актуальна ціна 4 у USD становить 0,13216 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна 4 до USD?
Поточна ціна 4 до USD — $ 0,13216. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація 4?
Ринкова капіталізація 4 — $ 132,16M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція 4?
Циркуляційна пропозиція 4 — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) 4?
4 досяг історичної максимальної ціни у 0,3006185668115678 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 4?
Історична мінімальна ціна 4 становила 0,000099081384903154 USD.
Який обсяг торгівлі 4?
Актуальний обсяг торгівлі 4 за 24 години — $ 18,53M USD.
Чи підніметься ціна 4 цього року?
4 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 4 для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для 4 (4)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

