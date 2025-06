AINETWORK

AI Network seeks to become the "Internet for AI" in the Web3 era, offering a platform where individuals can seamlessly create and engage with artificial intelligence, fostering collaboration and enhancing the human experience.

Ім'яAINETWORK

РейтингNo.4477

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція700,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.7370651155252147,2021-11-16

Найнижча ціна0,2021-11-17

Публічний блокчейнETH

ОписAI Network seeks to become the "Internet for AI" in the Web3 era, offering a platform where individuals can seamlessly create and engage with artificial intelligence, fostering collaboration and enhancing the human experience.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.