Актуальна ціна SharpLink Gaming сьогодні становить 13.55 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SBETON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SBETON на MEXC вже зараз.

Логотип SharpLink Gaming

Курс SharpLink Gaming (SBETON)

Актуальна ціна 1 SBETON до USD:

$13,55
$13,55$13,55
+0,37%1D
USD
Графік ціни SharpLink Gaming (SBETON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:19:34 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SharpLink Gaming (SBETON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 13,34
$ 13,34$ 13,34
Мін. за 24 год
$ 14,02
$ 14,02$ 14,02
Макс. за 24 год

$ 13,34
$ 13,34$ 13,34

$ 14,02
$ 14,02$ 14,02

$ 19,465904770814774
$ 19,465904770814774$ 19,465904770814774

$ 12,90058678956203
$ 12,90058678956203$ 12,90058678956203

0,00%

+0,37%

-7,51%

-7,51%

Актуальна ціна SharpLink Gaming (SBETON) становить $ 13,55. За останні 24 години SBETON торгувався між мінімумом у $ 13,34 і максимумом у $ 14,02, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SBETON становить $ 19,465904770814774, тоді як його історичний мінімум — $ 12,90058678956203.

Що стосується короткострокових результатів, то SBETON змінився на 0,00% за останню годину, +0,37% за 24 години та на -7,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SharpLink Gaming (SBETON)

No.2834

$ 236,66K
$ 236,66K$ 236,66K

$ 62,32K
$ 62,32K$ 62,32K

$ 236,66K
$ 236,66K$ 236,66K

17,47K
17,47K 17,47K

17 466,05078495
17 466,05078495 17 466,05078495

ETH

Поточна ринкова капіталізація SharpLink Gaming — $ 236,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 62,32K. Циркуляційна пропозиція SBETON — 17,47K, зі загальною пропозицією 17466.05078495. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 236,66K.

Історія ціни SharpLink Gaming (SBETON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на SharpLink Gaming за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,05+0,37%
30 днів$ -3,19-19,06%
60 днів$ +3,55+35,50%
90 днів$ +3,55+35,50%
Зміна ціни SharpLink Gaming сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SBETON на $ +0,05 (+0,37%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SharpLink Gaming за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -3,19 (-19,06%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SharpLink Gaming за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SBETON змінився на $ +3,55 (+35,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SharpLink Gaming за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +3,55 (+35,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SharpLink Gaming (SBETON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SharpLink Gaming зараз.

Що таке SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт SharpLink Gaming доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями SharpLink Gaming. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SBETON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про SharpLink Gaming у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі SharpLink Gaming безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни SharpLink Gaming (USD)

Скільки коштуватиме SharpLink Gaming (SBETON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SharpLink Gaming (SBETON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SharpLink Gaming.

Перегляньте прогноз ціни SharpLink Gaming вже зараз!

Токеноміка SharpLink Gaming (SBETON)

Розуміння токеноміки SharpLink Gaming (SBETON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SBETON зараз!

Як купити SharpLink Gaming (SBETON)

Шукаєте як купити SharpLink Gaming? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати SharpLink Gaming на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SBETON до місцевих валют

Ресурс SharpLink Gaming

Щоб дізнатися більше про SharpLink Gaming, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтSharpLink Gaming
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про SharpLink Gaming

Скільки сьогодні коштує SharpLink Gaming (SBETON)?
Актуальна ціна SBETON у USD становить 13,55 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SBETON до USD?
Поточна ціна SBETON до USD — $ 13,55. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SharpLink Gaming?
Ринкова капіталізація SBETON — $ 236,66K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SBETON?
Циркуляційна пропозиція SBETON — 17,47K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SBETON?
SBETON досяг історичної максимальної ціни у 19,465904770814774 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SBETON?
Історична мінімальна ціна SBETON становила 12,90058678956203 USD.
Який обсяг торгівлі SBETON?
Актуальний обсяг торгівлі SBETON за 24 години — $ 62,32K USD.
Чи підніметься ціна SBETON цього року?
SBETON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SBETON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:19:34 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

