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Поточна ціна Kaizen Finance сьогодні становить 0.000233 UAH. Ринкова капіталізація KZEN становить 99,900.053402 UAH. Відстежуйте оновлення цін KZEN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Kaizen Finance сьогодні становить 0.000233 UAH. Ринкова капіталізація KZEN становить 99,900.053402 UAH. Відстежуйте оновлення цін KZEN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про KZEN

Інформація про ціну KZEN

Що таке KZEN

Whitepaper KZEN

Офіційний вебсайт KZEN

Токеноміка KZEN

Прогноз ціни KZEN

Історія KZEN

Посібник з купівлі KZEN

Конвертація KZEN у фіатну валюту

Спот KZEN

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Курс Kaizen Finance (KZEN)

Актуальна ціна 1 KZEN до UAH:

₴0.01045937
₴0.01045937₴0.01045937
-0,34%1D
UAH
Графік ціни Kaizen Finance (KZEN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:42:56 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Kaizen Finance

Поточна ціна Kaizen Finance (KZEN) сьогодні становить ₴ 0.000233, зі зміною 0.34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KZEN до UAH становить ₴ 0.000233 за KZEN.

Kaizen Finance наразі посідає №2722 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 99,90K, з циркуляційною пропозицією у 428,76M KZEN. Протягом останніх 24 годин KZEN торгувався між ₴ 0.0002322 (мінімум) та ₴ 0.0002354 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 10.034173114144127158, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.013586887666465534.

У короткостроковій динаміці KZEN змінився на -0.05% за останню годину та на -0.64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 6,71K.

Ринкова інформація щодо Kaizen Finance (KZEN)

No.2722

₴ 99,90K
₴ 99,90K₴ 99,90K

₴ 6,71K
₴ 6,71K₴ 6,71K

₴ 233.00K
₴ 233.00K₴ 233.00K

428,76M
428,76M 428,76M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Kaizen Finance — ₴ 99,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 6,71K. Циркуляційна пропозиція KZEN — 428,76M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 233.00K.

Історія ціни Kaizen Finance у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.0002322
₴ 0.0002322₴ 0.0002322
Мін. за 24 год
₴ 0.0002354
₴ 0.0002354₴ 0.0002354
Макс. за 24 год

₴ 0.0002322
₴ 0.0002322₴ 0.0002322

₴ 0.0002354
₴ 0.0002354₴ 0.0002354

₴ 10.034173114144127158
₴ 10.034173114144127158₴ 10.034173114144127158

₴ 0.013586887666465534
₴ 0.013586887666465534₴ 0.013586887666465534

-0.05%

-0.33%

-0.64%

-0.64%

Історія ціни Kaizen Finance (KZEN) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Kaizen Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.000035683-0.33%
30 днів₴ +0.0000366+18.63%
60 днів₴ -0.0000916-28.22%
90 днів₴ -0.0001038-30.82%
Зміна ціни Kaizen Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KZEN на ₴ -0.000035683 (-0.33%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Kaizen Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.0000366 (+18.63%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Kaizen Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KZEN змінився на ₴ -0.0000916 (-28.22%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Kaizen Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.0001038 (-30.82%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Kaizen Finance (KZEN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Kaizen Finance зараз.

Аналіз для Kaizen Finance

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Kaizen Finance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Kaizen Finance?

Кілька факторів впливають на ціни Kaizen Finance (KZEN):

1. Настрій ринку та загальні тренди крипторинку
2. Обсяг торгівлі та рівень ліквідності
3. Ефективність та поширення сектору DeFi
4. Корисність токена та активність платформи
5. Оголошення про партнерства та зростання екосистеми
6. Регуляторні зміни, що впливають на протоколи DeFi
7. Конкуренція з іншими платформами для фермінгу доходів
8. Технічні розробки та оновлення протоколу
9. Рухи «китів» та дії великих власників токенів
10. Загальні економічні умови та рівень ризикової готовності

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Kaizen Finance?

Люди хочуть знати ціну Kaizen Finance (KZEN) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, відстеження показників портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування часу покупки/продажу, оцінка інвестиційних можливостей та управління ризиками у волатильних крипторинках.

Прогноз ціни Kaizen Finance

Прогноз ціни Kaizen Finance (KZEN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KZEN у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Kaizen Finance (KZEN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Kaizen Finance потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Kaizen Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KZEN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Kaizen Finance.

Як купити та інвестувати Kaizen Finance в Україна

Готові розпочати торгівлю з Kaizen Finance? Купівля KZEN на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Kaizen Finance. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Kaizen Finance (KZEN).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Kaizen Finance буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Kaizen Finance (KZEN)

Що ви можете зробити з Kaizen Finance

Володіння Kaizen Finance відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля Kaizen Finance (KZEN) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Kaizen Finance (KZEN)

Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!

Ресурс Kaizen Finance

Щоб дізнатися більше про Kaizen Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKaizen Finance
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:42:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kaizen Finance (KZEN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Kaizen Finance

KZEN USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію KZEN з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю KZENUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Kaizen Finance (KZEN) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Kaizen Finance у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
KZEN/USDT
₴0.010450392
₴0.010450392₴0.010450392
-0.33%
28.73M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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