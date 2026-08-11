Сьогоднішня ціна Kaizen Finance

Поточна ціна Kaizen Finance (KZEN) сьогодні становить ₴ 0.000233, зі зміною 0.34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KZEN до UAH становить ₴ 0.000233 за KZEN.

Kaizen Finance наразі посідає №2722 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 99,90K, з циркуляційною пропозицією у 428,76M KZEN. Протягом останніх 24 годин KZEN торгувався між ₴ 0.0002322 (мінімум) та ₴ 0.0002354 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 10.034173114144127158, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.013586887666465534.

У короткостроковій динаміці KZEN змінився на -0.05% за останню годину та на -0.64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 6,71K.

Ринкова інформація щодо Kaizen Finance (KZEN)

Рейтинг No.2722 Ринкова капіталізація ₴ 99,90K₴ 99,90K ₴ 99,90K Обсяг (за 24 год) ₴ 6,71K₴ 6,71K ₴ 6,71K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 233.00K₴ 233.00K ₴ 233.00K Циркуляційне постачання 428,76M 428,76M 428,76M Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Kaizen Finance — ₴ 99,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 6,71K. Циркуляційна пропозиція KZEN — 428,76M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 233.00K.