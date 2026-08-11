Сьогоднішня ціна ConstitutionDAO

Поточна ціна ConstitutionDAO (PEOPLE) сьогодні становить ₴ 0,008771, зі зміною 1,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEOPLE до UAH становить ₴ 0,008771 за PEOPLE.

ConstitutionDAO наразі посідає №608 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 44,38M, з циркуляційною пропозицією у 5,06B PEOPLE. Протягом останніх 24 годин PEOPLE торгувався між ₴ 0,008175 (мінімум) та ₴ 0,009043 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,3133185051384737679, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0318663084464104384.

У короткостроковій динаміці PEOPLE змінився на +0,28% за останню годину та на +24,34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 74,30K.

Ринкова інформація щодо ConstitutionDAO (PEOPLE)

Рейтинг No.608 Ринкова капіталізація ₴ 44,38M₴ 44,38M ₴ 44,38M Обсяг (за 24 год) ₴ 74,30K₴ 74,30K ₴ 74,30K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 44,38M₴ 44,38M ₴ 44,38M Циркуляційне постачання 5,06B 5,06B 5,06B Загальна пропозиція 5 060 137 334,7 5 060 137 334,7 5 060 137 334,7 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація ConstitutionDAO — ₴ 44,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 74,30K. Циркуляційна пропозиція PEOPLE — 5,06B, зі загальною пропозицією 5060137334.7. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 44,38M.