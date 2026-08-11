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Поточна ціна ConstitutionDAO сьогодні становить 0,008771 UAH. Ринкова капіталізація PEOPLE становить 44 382 464,5626537 UAH. Відстежуйте оновлення цін PEOPLE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ConstitutionDAO сьогодні становить 0,008771 UAH. Ринкова капіталізація PEOPLE становить 44 382 464,5626537 UAH. Відстежуйте оновлення цін PEOPLE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PEOPLE

Інформація про ціну PEOPLE

Що таке PEOPLE

Офіційний вебсайт PEOPLE

Токеноміка PEOPLE

Прогноз ціни PEOPLE

Історія PEOPLE

Посібник з купівлі PEOPLE

Конвертація PEOPLE у фіатну валюту

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Логотип ConstitutionDAO

Курс ConstitutionDAO (PEOPLE)

Актуальна ціна 1 PEOPLE до UAH:

₴0,39386486
₴0,39386486₴0,39386486
+1,44%1D
UAH
Графік ціни ConstitutionDAO (PEOPLE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:58:14 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ConstitutionDAO

Поточна ціна ConstitutionDAO (PEOPLE) сьогодні становить ₴ 0,008771, зі зміною 1,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEOPLE до UAH становить ₴ 0,008771 за PEOPLE.

ConstitutionDAO наразі посідає №608 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 44,38M, з циркуляційною пропозицією у 5,06B PEOPLE. Протягом останніх 24 годин PEOPLE торгувався між ₴ 0,008175 (мінімум) та ₴ 0,009043 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,3133185051384737679, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0318663084464104384.

У короткостроковій динаміці PEOPLE змінився на +0,28% за останню годину та на +24,34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 74,30K.

Ринкова інформація щодо ConstitutionDAO (PEOPLE)

No.608

₴ 44,38M
₴ 44,38M₴ 44,38M

₴ 74,30K
₴ 74,30K₴ 74,30K

₴ 44,38M
₴ 44,38M₴ 44,38M

5,06B
5,06B 5,06B

5 060 137 334,7
5 060 137 334,7 5 060 137 334,7

ETH

Поточна ринкова капіталізація ConstitutionDAO — ₴ 44,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 74,30K. Циркуляційна пропозиція PEOPLE — 5,06B, зі загальною пропозицією 5060137334.7. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 44,38M.

Історія ціни ConstitutionDAO у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,008175
₴ 0,008175₴ 0,008175
Мін. за 24 год
₴ 0,009043
₴ 0,009043₴ 0,009043
Макс. за 24 год

₴ 0,008175
₴ 0,008175₴ 0,008175

₴ 0,009043
₴ 0,009043₴ 0,009043

₴ 8,3133185051384737679
₴ 8,3133185051384737679₴ 8,3133185051384737679

₴ 0,0318663084464104384
₴ 0,0318663084464104384₴ 0,0318663084464104384

+0,28%

+1,44%

+24,34%

+24,34%

Історія ціни ConstitutionDAO (PEOPLE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ConstitutionDAO за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,00559114+1,44%
30 днів₴ +0,003335+61,35%
60 днів₴ +0,003455+64,99%
90 днів₴ +0,000528+6,40%
Зміна ціни ConstitutionDAO сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PEOPLE на ₴ +0,00559114 (+1,44%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ConstitutionDAO за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,003335 (+61,35%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ConstitutionDAO за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PEOPLE змінився на ₴ +0,003455 (+64,99%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ConstitutionDAO за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,000528 (+6,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ConstitutionDAO (PEOPLE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ConstitutionDAO зараз.

Аналіз для ConstitutionDAO

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ConstitutionDAO. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд ConstitutionDAO сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку PEOPLE: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
RSI (14)Перекупленість> 70Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.

PEOPLE_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,008846. Ціна знаходиться в дуже вузькому діапазоні вище ключового опорного рівня S2 — 0,008837. Основним структурним орієнтиром зверху виступає центральний осьовий рівень 0,009216. Наразі між поточною ціною та опорним рівнем S1 — 0,008994 — існує певний простір. Біля цього низького опорного рівня спостерігається короткочасне порівняння сил биків і ведмедів. Ринкова структура демонструє характер нижньої консолідації та коливань. Індикатор MACD зафіксував сигнал «золотого хреста». Показники RSI перейшли до зони перекупленості. Спостерігається розбіжність між швидкими та повільними лініями імпульсу. Група скользящих середніх не демонструє чіткої бичої упорядкованості. Волатильність зберігається на зниженні. Після концентрованого випуску купівельного імпульсу виникає ризик його послаблення. Між технічними індикаторами спостерігається суперечливість у напрямках. Зростання ціни відбувається без достатньої підтримки обсягів. Розподіл імпульсу свідчить про поступове накопичення продажних тисків на високих рівнях. Близький ключовий підтримуючий рівень знаходиться на позначці S2 — 0,008837. Відстань між цим рівнем і поточною ціною становить лише 0,000009. Невдача подолати цей рівень може відкрити шлях до глибшої корекції. Близький опір розташований на рівні S1 — 0,008994. Далекий опорний рівень — центральний осьовий рівень 0,009216. Рівень опору R1 — 0,009373 — служить тестовим бар’єром для потенційного зростання. Проміжки між ключовими рівнями з обох сторін є дуже вузькими. Для пробиття ціни необхідно значне збільшення обсягів торгівлі.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни ConstitutionDAO?

Ціни на токени PEOPLE залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій щодо DAO та проектів децентралізованого управління.
2. Загальні тренди на ринку криптовалют та кореляція з біткоїном.
3. Обсяг торгівлі та ліквідність на основних біржах.
4. Залучення спільноти та активність у соціальних мережах.
5. Новини щодо регулювання, які впливають на DAO.
6. Рухи «китів» та діяльність великих власників токенів.
7. Інтеграція з DeFi-протоколами та партнерські зв’язки.
8. Загальний рівень прийняття токенів управління.
9. Ринкова спекуляція та інтерес роздрібних інвесторів.
10. Макроекономічні фактори, що впливають на ринки криптовалют.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну ConstitutionDAO?

Люди хочуть знати ціну токена PEOPLE сьогодні з кількох причин: відстеження результатів інвестицій, прийняття рішень щодо торгівлі, оцінка настроїв ринку, управління портфелем та отримання актуальної інформації про коливання вартості проекту ConstitutionDAO у реальному часі.

Прогноз ціни ConstitutionDAO

Прогноз ціни ConstitutionDAO (PEOPLE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PEOPLE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ConstitutionDAO (PEOPLE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ConstitutionDAO потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ConstitutionDAO у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PEOPLE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ConstitutionDAO.

Як купити та інвестувати ConstitutionDAO в Україна

Готові розпочати торгівлю з ConstitutionDAO? Купівля PEOPLE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ConstitutionDAO. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ConstitutionDAO (PEOPLE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ConstitutionDAO буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ConstitutionDAO (PEOPLE)

Що ви можете зробити з ConstitutionDAO

Володіння ConstitutionDAO відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке ConstitutionDAO (PEOPLE)

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

Ресурс ConstitutionDAO

Щоб дізнатися більше про ConstitutionDAO, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтConstitutionDAO
Оглядач блокчейну

Категорія :

Bridged-TokensEthereum EcosystemMeme

Люди також запитують: Інші запитання про ConstitutionDAO

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:58:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ConstitutionDAO (PEOPLE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ConstitutionDAO

PEOPLE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію PEOPLE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю PEOPLEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ConstitutionDAO (PEOPLE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ConstitutionDAO у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
PEOPLE/USDT
₴0,39121635
₴0,39121635₴0,39121635
+0,65%
8.65M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 PEOPLE = 0,39373019 UAH