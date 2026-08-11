Курс ConstitutionDAO (PEOPLE)
Поточна ціна ConstitutionDAO (PEOPLE) сьогодні становить ₴ 0,008771, зі зміною 1,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEOPLE до UAH становить ₴ 0,008771 за PEOPLE.
ConstitutionDAO наразі посідає №608 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 44,38M, з циркуляційною пропозицією у 5,06B PEOPLE. Протягом останніх 24 годин PEOPLE торгувався між ₴ 0,008175 (мінімум) та ₴ 0,009043 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,3133185051384737679, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0318663084464104384.
У короткостроковій динаміці PEOPLE змінився на +0,28% за останню годину та на +24,34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 74,30K.
No.608
ETH
Поточна ринкова капіталізація ConstitutionDAO — ₴ 44,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 74,30K. Циркуляційна пропозиція PEOPLE — 5,06B, зі загальною пропозицією 5060137334.7. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 44,38M.
+0,28%
+1,44%
+24,34%
+24,34%
Відстежуйте зміни ціни на ConstitutionDAO за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,00559114
|+1,44%
|30 днів
|₴ +0,003335
|+61,35%
|60 днів
|₴ +0,003455
|+64,99%
|90 днів
|₴ +0,000528
|+6,40%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни PEOPLE на ₴ +0,00559114 (+1,44%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,003335 (+61,35%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник PEOPLE змінився на ₴ +0,003455 (+64,99%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,000528 (+6,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ConstitutionDAO (PEOPLE)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ConstitutionDAO зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ConstitutionDAO. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку PEOPLE: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|RSI (14)
|Перекупленість
|> 70
|Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
PEOPLE_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,008846. Ціна знаходиться в дуже вузькому діапазоні вище ключового опорного рівня S2 — 0,008837. Основним структурним орієнтиром зверху виступає центральний осьовий рівень 0,009216. Наразі між поточною ціною та опорним рівнем S1 — 0,008994 — існує певний простір. Біля цього низького опорного рівня спостерігається короткочасне порівняння сил биків і ведмедів. Ринкова структура демонструє характер нижньої консолідації та коливань. Індикатор MACD зафіксував сигнал «золотого хреста». Показники RSI перейшли до зони перекупленості. Спостерігається розбіжність між швидкими та повільними лініями імпульсу. Група скользящих середніх не демонструє чіткої бичої упорядкованості. Волатильність зберігається на зниженні. Після концентрованого випуску купівельного імпульсу виникає ризик його послаблення. Між технічними індикаторами спостерігається суперечливість у напрямках. Зростання ціни відбувається без достатньої підтримки обсягів. Розподіл імпульсу свідчить про поступове накопичення продажних тисків на високих рівнях. Близький ключовий підтримуючий рівень знаходиться на позначці S2 — 0,008837. Відстань між цим рівнем і поточною ціною становить лише 0,000009. Невдача подолати цей рівень може відкрити шлях до глибшої корекції. Близький опір розташований на рівні S1 — 0,008994. Далекий опорний рівень — центральний осьовий рівень 0,009216. Рівень опору R1 — 0,009373 — служить тестовим бар’єром для потенційного зростання. Проміжки між ключовими рівнями з обох сторін є дуже вузькими. Для пробиття ціни необхідно значне збільшення обсягів торгівлі.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна ConstitutionDAO потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.
Щоб дізнатися більше про ConstitutionDAO, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
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