Актуальна ціна Hims Hers Health сьогодні становить 48.96 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HIMSON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Курс Hims Hers Health (HIMSON)

Актуальна ціна 1 HIMSON до USD:

$49
+3,37%1D
USD
Графік ціни Hims Hers Health (HIMSON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:51:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hims Hers Health (HIMSON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 46,91
Мін. за 24 год
$ 49,51
Макс. за 24 год

$ 46,91
$ 49,51
$ 64,87097006673565
$ 42,91605561045867
-0,05%

+3,37%

-13,88%

-13,88%

Актуальна ціна Hims Hers Health (HIMSON) становить $ 48,96. За останні 24 години HIMSON торгувався між мінімумом у $ 46,91 і максимумом у $ 49,51, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HIMSON становить $ 64,87097006673565, тоді як його історичний мінімум — $ 42,91605561045867.

Що стосується короткострокових результатів, то HIMSON змінився на -0,05% за останню годину, +3,37% за 24 години та на -13,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hims Hers Health (HIMSON)

No.2770

$ 290,18K
$ 53,03K
$ 290,18K
5,93K
5 926,86043563
ETH

Поточна ринкова капіталізація Hims Hers Health — $ 290,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53,03K. Циркуляційна пропозиція HIMSON — 5,93K, зі загальною пропозицією 5926.86043563. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 290,18K.

Історія ціни Hims Hers Health (HIMSON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Hims Hers Health за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,5975+3,37%
30 днів$ -6,93-12,40%
60 днів$ +18,96+63,20%
90 днів$ +18,96+63,20%
Зміна ціни Hims Hers Health сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HIMSON на $ +1,5975 (+3,37%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Hims Hers Health за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -6,93 (-12,40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Hims Hers Health за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HIMSON змінився на $ +18,96 (+63,20%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Hims Hers Health за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +18,96 (+63,20%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Hims Hers Health (HIMSON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Hims Hers Health зараз.

Що таке Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Hims Hers Health доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Hims Hers Health. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу HIMSON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Hims Hers Health у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Hims Hers Health безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Hims Hers Health (USD)

Скільки коштуватиме Hims Hers Health (HIMSON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hims Hers Health (HIMSON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hims Hers Health.

Перегляньте прогноз ціни Hims Hers Health вже зараз!

Токеноміка Hims Hers Health (HIMSON)

Розуміння токеноміки Hims Hers Health (HIMSON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HIMSON зараз!

Як купити Hims Hers Health (HIMSON)

Шукаєте як купити Hims Hers Health? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Hims Hers Health на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

HIMSON до місцевих валют

Ресурс Hims Hers Health

Щоб дізнатися більше про Hims Hers Health, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Hims Hers Health

Скільки сьогодні коштує Hims Hers Health (HIMSON)?
Актуальна ціна HIMSON у USD становить 48,96 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HIMSON до USD?
Поточна ціна HIMSON до USD — $ 48,96. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hims Hers Health?
Ринкова капіталізація HIMSON — $ 290,18K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HIMSON?
Циркуляційна пропозиція HIMSON — 5,93K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HIMSON?
HIMSON досяг історичної максимальної ціни у 64,87097006673565 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HIMSON?
Історична мінімальна ціна HIMSON становила 42,91605561045867 USD.
Який обсяг торгівлі HIMSON?
Актуальний обсяг торгівлі HIMSON за 24 години — $ 53,03K USD.
Чи підніметься ціна HIMSON цього року?
HIMSON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HIMSON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Hims Hers Health (HIMSON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

