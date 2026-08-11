Сьогоднішня ціна Manadia

Поточна ціна Manadia (UMXM) сьогодні становить ₴ 0.1996, зі зміною 2.20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UMXM до UAH становить ₴ 0.1996 за UMXM.

Manadia наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- UMXM. Протягом останніх 24 годин UMXM торгувався між ₴ 0.1996 (мінімум) та ₴ 0.2139 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці UMXM змінився на -2.11% за останню годину та на -19.10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 102,71K.

Ринкова інформація щодо Manadia (UMXM)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 102,71K₴ 102,71K ₴ 102,71K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 59.88M₴ 59.88M ₴ 59.88M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Manadia — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 102,71K. Циркуляційна пропозиція UMXM — --, зі загальною пропозицією 300000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 59.88M.