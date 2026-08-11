Сьогоднішня ціна DAO Maker

Поточна ціна DAO Maker (DAO) сьогодні становить ₴ 0.0211, зі зміною 1.81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DAO до UAH становить ₴ 0.0211 за DAO.

DAO Maker наразі посідає №1118 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 4,42M, з циркуляційною пропозицією у 209,52M DAO. Протягом останніх 24 годин DAO торгувався між ₴ 0.02 (мінімум) та ₴ 0.0245 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 392.8735218092, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.1942892128228199265.

У короткостроковій динаміці DAO змінився на +1.73% за останню годину та на +1.44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78,08K.

Ринкова інформація щодо DAO Maker (DAO)

Рейтинг No.1118 Ринкова капіталізація ₴ 4,42M₴ 4,42M ₴ 4,42M Обсяг (за 24 год) ₴ 78,08K₴ 78,08K ₴ 78,08K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 5.68M₴ 5.68M ₴ 5.68M Циркуляційне постачання 209,52M 209,52M 209,52M Загальна пропозиція 269,089,183.0625307 269,089,183.0625307 269,089,183.0625307 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація DAO Maker — ₴ 4,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78,08K. Циркуляційна пропозиція DAO — 209,52M, зі загальною пропозицією 269089183.0625307. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5.68M.