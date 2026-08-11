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Поточна ціна DAO Maker сьогодні становить 0.0211 UAH. Ринкова капіталізація DAO становить 4,420,941.025231600183 UAH. Відстежуйте оновлення цін DAO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна DAO Maker сьогодні становить 0.0211 UAH. Ринкова капіталізація DAO становить 4,420,941.025231600183 UAH. Відстежуйте оновлення цін DAO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DAO

Інформація про ціну DAO

Що таке DAO

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Токеноміка DAO

Прогноз ціни DAO

Історія DAO

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Спот DAO

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Логотип DAO Maker

Курс DAO Maker (DAO)

Актуальна ціна 1 DAO до UAH:

₴0.9467301
₴0.9467301₴0.9467301
-1,81%1D
UAH
Графік ціни DAO Maker (DAO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:14:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна DAO Maker

Поточна ціна DAO Maker (DAO) сьогодні становить ₴ 0.0211, зі зміною 1.81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DAO до UAH становить ₴ 0.0211 за DAO.

DAO Maker наразі посідає №1118 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 4,42M, з циркуляційною пропозицією у 209,52M DAO. Протягом останніх 24 годин DAO торгувався між ₴ 0.02 (мінімум) та ₴ 0.0245 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 392.8735218092, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.1942892128228199265.

У короткостроковій динаміці DAO змінився на +1.73% за останню годину та на +1.44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78,08K.

Ринкова інформація щодо DAO Maker (DAO)

No.1118

₴ 4,42M
₴ 4,42M₴ 4,42M

₴ 78,08K
₴ 78,08K₴ 78,08K

₴ 5.68M
₴ 5.68M₴ 5.68M

209,52M
209,52M 209,52M

269,089,183.0625307
269,089,183.0625307 269,089,183.0625307

ETH

Поточна ринкова капіталізація DAO Maker — ₴ 4,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78,08K. Циркуляційна пропозиція DAO — 209,52M, зі загальною пропозицією 269089183.0625307. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5.68M.

Історія ціни DAO Maker у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.02
₴ 0.02₴ 0.02
Мін. за 24 год
₴ 0.0245
₴ 0.0245₴ 0.0245
Макс. за 24 год

₴ 0.02
₴ 0.02₴ 0.02

₴ 0.0245
₴ 0.0245₴ 0.0245

₴ 392.8735218092
₴ 392.8735218092₴ 392.8735218092

₴ 1.1942892128228199265
₴ 1.1942892128228199265₴ 1.1942892128228199265

+1.73%

-1.81%

+1.44%

+1.44%

Історія ціни DAO Maker (DAO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на DAO Maker за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0174517-1.81%
30 днів₴ -0.00676-24.27%
60 днів₴ -0.00915-30.25%
90 днів₴ -0.02622-55.41%
Зміна ціни DAO Maker сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DAO на ₴ -0.0174517 (-1.81%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни DAO Maker за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00676 (-24.27%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни DAO Maker за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DAO змінився на ₴ -0.00915 (-30.25%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни DAO Maker за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.02622 (-55.41%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для DAO Maker (DAO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни DAO Maker зараз.

Аналіз для DAO Maker

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для DAO Maker. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни DAO Maker?

Ціни на DAO Maker (DAO) залежать від кількох ключових факторів:

1. Прийняття та використання платформи — більше проектів, що запускаються через DAO Maker, збільшує попит.
2. Корисність токенів — нагороди за стейкінг, права на управління та знижки на платформі підвищують цінність.
3. Ринковий настрій — загальні тренди на ринку криптовалют впливають на рух цін DAO.
4. Оголошення про партнерства — нові співпраці можуть посилити довіру інвесторів.
5. Ефективність платформи — успіх запущених проектів впливає на репутацію DAO Maker.
6. Механізми надходження токенів — спалювання токенів та стейкінг зменшують обігове пропозицію.
7. Новини щодо регулювання — криптовалютне законодавство впливає на настрій інвесторів.
8. Конкуренція — інші платформи для запуску проектів впливають на частку ринку.
9. Розвиток команди — оновлення та прогрес у реалізації дорожнього плану впливають на ціни.
10. Обсяг торгівлі — більша ліквідність сприяє стабільності цін.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну DAO Maker?

Люди хочуть знати ціну DAO Maker сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, аналіз ринку та визначення оптимальних моментів входу чи виходу з позицій. Як активна криптовалюта, ціна DAO постійно коливається, що впливає на прибутки й збитки інвесторів. Наразі дані про ціну допомагають оцінити ринкові тенденції, волатильність та потенційні можливості для покупки або продажу позицій.

Прогноз ціни DAO Maker

Прогноз ціни DAO Maker (DAO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DAO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни DAO Maker (DAO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна DAO Maker потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне DAO Maker у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DAO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни DAO Maker.

Як купити та інвестувати DAO Maker в Україна

Готові розпочати торгівлю з DAO Maker? Купівля DAO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити DAO Maker. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі DAO Maker (DAO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і DAO Maker буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі DAO Maker (DAO)

Що ви можете зробити з DAO Maker

Володіння DAO Maker відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

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    Ф'ючерсна торгівля

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Купівля DAO Maker (DAO) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

Ресурс DAO Maker

Щоб дізнатися більше про DAO Maker, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтDAO Maker
Оглядач блокчейну

Категорія :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemDaoMaker Launchpad

Люди також запитують: Інші запитання про DAO Maker

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:14:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DAO Maker (DAO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про DAO Maker

DAO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію DAO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю DAOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках DAO Maker (DAO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги DAO Maker у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
DAO/USDT
₴0.9444856
₴0.9444856₴0.9444856
-2.36%
3.65M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 DAO = 0.947179 UAH