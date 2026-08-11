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Поточна ціна Kaspa сьогодні становить 0.026305 UAH. Ринкова капіталізація KAS становить 723,638,184.00739701689 UAH. Відстежуйте оновлення цін KAS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Kaspa сьогодні становить 0.026305 UAH. Ринкова капіталізація KAS становить 723,638,184.00739701689 UAH. Відстежуйте оновлення цін KAS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про KAS

Інформація про ціну KAS

Що таке KAS

Whitepaper KAS

Офіційний вебсайт KAS

Токеноміка KAS

Прогноз ціни KAS

Історія KAS

Посібник з купівлі KAS

Конвертація KAS у фіатну валюту

Спот KAS

Ф'ючерси KAS USDT-M

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Логотип Kaspa

Курс Kaspa (KAS)

Актуальна ціна 1 KAS до UAH:

₴1.18083145
₴1.18083145₴1.18083145
+0,70%1D
UAH
Графік ціни Kaspa (KAS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:40:22 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Kaspa

Поточна ціна Kaspa (KAS) сьогодні становить ₴ 0.026305, зі зміною 0.70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KAS до UAH становить ₴ 0.026305 за KAS.

Kaspa наразі посідає №60 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 723,64M, з циркуляційною пропозицією у 27,51B KAS. Протягом останніх 24 годин KAS торгувався між ₴ 0.025722 (мінімум) та ₴ 0.02656 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9.3168273062611815218, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0076260128563916502.

У короткостроковій динаміці KAS змінився на +0.57% за останню годину та на +0.74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 603,89K.

Ринкова інформація щодо Kaspa (KAS)

No.60

₴ 723,64M
₴ 723,64M₴ 723,64M

₴ 603,89K
₴ 603,89K₴ 603,89K

₴ 755.06M
₴ 755.06M₴ 755.06M

27,51B
27,51B 27,51B

28,704,026,601
28,704,026,601 28,704,026,601

27,509,529,899.539898
27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898

95.83%

0.03%

KASPA

Поточна ринкова капіталізація Kaspa — ₴ 723,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 603,89K. Циркуляційна пропозиція KAS — 27,51B, зі загальною пропозицією 27509529899.539898. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 755.06M.

Історія ціни Kaspa у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.025722
₴ 0.025722₴ 0.025722
Мін. за 24 год
₴ 0.02656
₴ 0.02656₴ 0.02656
Макс. за 24 год

₴ 0.025722
₴ 0.025722₴ 0.025722

₴ 0.02656
₴ 0.02656₴ 0.02656

₴ 9.3168273062611815218
₴ 9.3168273062611815218₴ 9.3168273062611815218

₴ 0.0076260128563916502
₴ 0.0076260128563916502₴ 0.0076260128563916502

+0.57%

+0.70%

+0.74%

+0.74%

Історія ціни Kaspa (KAS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Kaspa за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.00820836+0.70%
30 днів₴ -0.002656-9.18%
60 днів₴ -0.004426-14.41%
90 днів₴ -0.011465-30.36%
Зміна ціни Kaspa сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KAS на ₴ +0.00820836 (+0.70%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Kaspa за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.002656 (-9.18%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Kaspa за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KAS змінився на ₴ -0.004426 (-14.41%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Kaspa за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.011465 (-30.36%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Kaspa (KAS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Kaspa зараз.

Аналіз для Kaspa

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Kaspa. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Kaspa сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку KAS: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

KAS_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі поблизу центрального рівня 0,02619. Текуща ціна 0,026261 знаходиться нижче рівня опору R1 — 0,02627. Ціна перебуває всередині діапазону коливань між S2 і R2. Короткострокова група середніх ліній демонструє сигнал покупки. Довгостроковий трендовий вузол зберігає стабільний стан. Індикатор MACD сформував структуру «смертельного перетину». Швидка й довга лінії показують розшаровану дивергенцію енергії. Показник RSI знаходиться у нейтральній зоні. Значення KDJ та StochRSI не свідчать про крайні умови перекупленості або перепроданості. Ширина полос Болінджера залишається на поточному рівні волатильності. Енергія биків і ведмедів розподілена відносно збалансовано. Короткостроковий підйомний імпульс стримується. Ближній опір зверху знаходиться на рівні 0,02627. Відстань між цим рівнем і поточною ціною становить менше 0,00001. Далекий опір орієнтовно розташований на 0,02636. Ближній підтримувальний рівень знизу — 0,02610. Відстань між цим рівнем і поточною ціною складає близько 0,00016. Наступний підтримувальний рівень — 0,02602. Прорив цих рівнів змінить поточну структурну природу ринку.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Kaspa?

Ціни на Kaspa (KAS) залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди криптовалютного ринку.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Розвиток технологій та оновлення мережі.
4. Зміни складності майнінгу та хешрейту.
5. Прийняття KAS біржами й гаманцями.
6. Конкуренція з іншими криптовалютами на DAG-платформах.
7. Регуляторні новини, що впливають на ширший криптовалютний простір.
8. Розширення спільноти та активність розробників.
9. Партнерства та інтеграції.
10. Загальні економічні умови та ставлення інвесторів до ризиків.

Ці фактори взаємодіють між собою й створюють цінову волатильність, характерну для молодих криптовалют.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Kaspa?

Люди хочуть знати ціну Каспи (KAS) на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки або продажу, відстеження результатів інвестицій та оновлення про ринкові тенденції. Дані про ціну у реальному часі допомагають інвесторам оцінювати волатильність, планувати стратегії й оперативно реагувати на ринкові зміни у швидкозмінному крипторинку.

Прогноз ціни Kaspa

Прогноз ціни Kaspa (KAS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KAS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Kaspa (KAS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Kaspa потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Kaspa у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KAS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Kaspa.

Як купити та інвестувати Kaspa в Україна

Готові розпочати торгівлю з Kaspa? Купівля KAS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Kaspa. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Kaspa (KAS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Kaspa буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Kaspa (KAS)

Що ви можете зробити з Kaspa

Володіння Kaspa відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Kaspa (KAS)

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Whitepaper

Ресурс Kaspa

Щоб дізнатися більше про Kaspa, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKaspa
Оглядач блокчейну

Категорія :

Directed Acyclic Graph (DAG)Kaspa EcosystemLayer 1 (L1)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:40:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kaspa (KAS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Kaspa

KAS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію KAS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю KASUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Kaspa (KAS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Kaspa у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
KAS/USDT
₴1.17764426
₴1.17764426₴1.17764426
+0.44%
22.98M (USDT)
KAS/USDC
₴1.1756691
₴1.1756691₴1.1756691
+0.46%
2.94M (USDT)
KAS/USD1
₴1.17544465
₴1.17544465₴1.17544465
+0.18%
2.16M (USDT)
KAS/EUR
₴1.0203497
₴1.0203497₴1.0203497
+0.57%
2.50M (USDT)
KAS/USDE
₴1.17800338
₴1.17800338₴1.17800338
+0.23%
2.11M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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