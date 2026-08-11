Сьогоднішня ціна Kaspa

Поточна ціна Kaspa (KAS) сьогодні становить ₴ 0.026305, зі зміною 0.70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KAS до UAH становить ₴ 0.026305 за KAS.

Kaspa наразі посідає №60 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 723,64M, з циркуляційною пропозицією у 27,51B KAS. Протягом останніх 24 годин KAS торгувався між ₴ 0.025722 (мінімум) та ₴ 0.02656 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9.3168273062611815218, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0076260128563916502.

У короткостроковій динаміці KAS змінився на +0.57% за останню годину та на +0.74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 603,89K.

Ринкова інформація щодо Kaspa (KAS)

Рейтинг No.60 Ринкова капіталізація ₴ 723,64M₴ 723,64M ₴ 723,64M Обсяг (за 24 год) ₴ 603,89K₴ 603,89K ₴ 603,89K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 755.06M₴ 755.06M ₴ 755.06M Циркуляційне постачання 27,51B 27,51B 27,51B Максимальна пропозиція 28,704,026,601 28,704,026,601 28,704,026,601 Загальна пропозиція 27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898 Коефіцієнт циркуляції 95.83% Ринкова частка 0.03% Публічний блокчейн KASPA

Поточна ринкова капіталізація Kaspa — ₴ 723,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 603,89K. Циркуляційна пропозиція KAS — 27,51B, зі загальною пропозицією 27509529899.539898. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 755.06M.