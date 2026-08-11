Сьогоднішня ціна Verasity

Поточна ціна Verasity (VRA) сьогодні становить ₴ 0,00000941, зі зміною 4,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VRA до UAH становить ₴ 0,00000941 за VRA.

Verasity наразі посідає №1843 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 876,75K, з циркуляційною пропозицією у 93,17B VRA. Протягом останніх 24 годин VRA торгувався між ₴ 0,000009405 (мінімум) та ₴ 0,000010181 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3,8976060280430403721, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0002619948911349992.

У короткостроковій динаміці VRA змінився на -2,97% за останню годину та на +3,79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,50K.

Ринкова інформація щодо Verasity (VRA)

Рейтинг No.1843 Ринкова капіталізація ₴ 876,75K₴ 876,75K ₴ 876,75K Обсяг (за 24 год) ₴ 57,50K₴ 57,50K ₴ 57,50K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,88M₴ 1,88M ₴ 1,88M Циркуляційне постачання 93,17B 93,17B 93,17B Максимальна пропозиція 200 000 000 000 200 000 000 000 200 000 000 000 Загальна пропозиція 98 228 872 198 98 228 872 198 98 228 872 198 Коефіцієнт циркуляції 46,58% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Verasity — ₴ 876,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,50K. Циркуляційна пропозиція VRA — 93,17B, зі загальною пропозицією 98228872198. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,88M.