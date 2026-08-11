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Поточна ціна Play AI сьогодні становить 0.001762 UAH. Ринкова капіталізація PLAI становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін PLAI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Play AI сьогодні становить 0.001762 UAH. Ринкова капіталізація PLAI становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін PLAI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PLAI

Інформація про ціну PLAI

Що таке PLAI

Whitepaper PLAI

Офіційний вебсайт PLAI

Токеноміка PLAI

Прогноз ціни PLAI

Історія PLAI

Посібник з купівлі PLAI

Конвертація PLAI у фіатну валюту

Спот PLAI

Ф'ючерси PLAI USDT-M

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Курс Play AI (PLAI)

Актуальна ціна 1 PLAI до UAH:

₴0.07909618
₴0.07909618₴0.07909618
-0,11%1D
UAH
Графік ціни Play AI (PLAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:00:16 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Play AI

Поточна ціна Play AI (PLAI) сьогодні становить ₴ 0.001762, зі зміною 0.11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PLAI до UAH становить ₴ 0.001762 за PLAI.

Play AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PLAI. Протягом останніх 24 годин PLAI торгувався між ₴ 0.00176 (мінімум) та ₴ 0.001774 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PLAI змінився на -0.12% за останню годину та на -1.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,57K.

Ринкова інформація щодо Play AI (PLAI)

--
----

₴ 57,57K
₴ 57,57K₴ 57,57K

₴ 1.76M
₴ 1.76M₴ 1.76M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Поточна ринкова капіталізація Play AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,57K. Циркуляційна пропозиція PLAI — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.76M.

Історія ціни Play AI у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.00176
₴ 0.00176₴ 0.00176
Мін. за 24 год
₴ 0.001774
₴ 0.001774₴ 0.001774
Макс. за 24 год

₴ 0.00176
₴ 0.00176₴ 0.00176

₴ 0.001774
₴ 0.001774₴ 0.001774

--
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--
----

-0.12%

-0.11%

-1.13%

-1.13%

Історія ціни Play AI (PLAI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Play AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0000871-0.11%
30 днів₴ -0.000133-7.02%
60 днів₴ -0.000121-6.43%
90 днів₴ -0.000189-9.69%
Зміна ціни Play AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PLAI на ₴ -0.0000871 (-0.11%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Play AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.000133 (-7.02%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Play AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PLAI змінився на ₴ -0.000121 (-6.43%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Play AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.000189 (-9.69%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Play AI (PLAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Play AI зараз.

Аналіз для Play AI

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Play AI. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Play AI?

Ціни на токен PLAI залежать від декількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій – загальні тренди крипторинку та рівень довіри інвесторів.
2. Рівень прийняття – кількість користувачів та розробників, які використовують платформу Play AI.
3. Корисність токена – попит на PLAI у транзакціях платформи та в процесах управління.
4. Оголошення про партнерства – стратегічні співпраці, що підвищують видимість проекту.
5. Технічні розробки – оновлення платформи, нові функції та покращення штучного інтелекту.
6. Обсяг торгів – рівень ліквідності на біржах.
7. Регуляторні новини – державна політика, що впливає на сектори штучного інтелекту та криптовалют.
8. Конкурентний середовище – результати порівняння з іншими криптовалютами, орієнтованими на штучний інтелект.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Play AI?

Люди хочуть знати ціну Play AI (PLAI) сьогодні з кількох причин: щоб приймати обґрунтовані рішення щодо торгівлі, відстежувати вартість свого інвестиційного портфеля, оцінювати тренди на ринку, визначати оптимальний час для покупки чи продажу та оцінювати потенційні прибутки або збитки. Ціни у реальному часі допомагають інвесторам швидко реагувати на коливання ринку.

Прогноз ціни Play AI

Прогноз ціни Play AI (PLAI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PLAI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Play AI (PLAI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Play AI потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Play AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PLAI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Play AI.

Як купити та інвестувати Play AI в Україна

Готові розпочати торгівлю з Play AI? Купівля PLAI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Play AI. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Play AI (PLAI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Play AI буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Play AI (PLAI)

Що ви можете зробити з Play AI

Володіння Play AI відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Play AI (PLAI) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Play AI (PLAI)

Play AI — це координаційний рівень для ончейн-ШІ, що надає змогу будь-кому створювати, розгортати та монетизувати потужні ШІ-процеси за допомогою лише одного запиту. Він непомітно працює у фоновому режимі, поєднуючи застосунки, x402, MCP і агентів для ефективного виконання завдань. Токен PLAI забезпечує роботу екосистеми Play AI у межах Play Hub, Play Studio, Data Collective та розумних окулярів Mad Rims AI, формуючи економічний цикл зростання всередині мережі.

Ресурс Play AI

Щоб дізнатися більше про Play AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPlay AI
Оглядач блокчейну

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemCapital Launchpad (Kaito)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:00:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Play AI (PLAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Play AI

PLAI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію PLAI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю PLAIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Play AI (PLAI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Play AI у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
PLAI/USDT
₴0.07909618
₴0.07909618₴0.07909618
-0.11%
32.58M (USDT)

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up

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+310.10%

DAPPOS

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DOS

₴22.7044642
₴22.7044642₴22.7044642

+911.56%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0.7133021
₴0.7133021₴0.7133021

+26.81%

AurumX

AurumX

UMX

₴7.9419388
₴7.9419388₴7.9419388

-12.37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴168.409324
₴168.409324₴168.409324

+108.29%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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+911.56%

TradingRazor

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RAZOR

₴0.5319465
₴0.5319465₴0.5319465

+97.82%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1.3193171
₴1.3193171₴1.3193171

+97.28%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴168.409324
₴168.409324₴168.409324

+108.29%

Myros

Myros

MY

₴0.8978
₴0.8978₴0.8978

+33.33%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 PLAI = 0.07909618 UAH