Сьогоднішня ціна Play AI

Поточна ціна Play AI (PLAI) сьогодні становить ₴ 0.001762, зі зміною 0.11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PLAI до UAH становить ₴ 0.001762 за PLAI.

Play AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PLAI. Протягом останніх 24 годин PLAI торгувався між ₴ 0.00176 (мінімум) та ₴ 0.001774 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PLAI змінився на -0.12% за останню годину та на -1.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,57K.

Ринкова інформація щодо Play AI (PLAI)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 57,57K₴ 57,57K ₴ 57,57K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1.76M₴ 1.76M ₴ 1.76M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація Play AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,57K. Циркуляційна пропозиція PLAI — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.76M.