Актуальна ціна Airbnb сьогодні становить 127.2 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ABNBON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ABNBON на MEXC вже зараз.

Логотип Airbnb

Курс Airbnb (ABNBON)

Актуальна ціна 1 ABNBON до USD:

$127,08
$127,08$127,08
-0,61%1D
USD
Графік ціни Airbnb (ABNBON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:19:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Airbnb (ABNBON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 126,91
$ 126,91$ 126,91
Мін. за 24 год
$ 128,71
$ 128,71$ 128,71
Макс. за 24 год

$ 126,91
$ 126,91$ 126,91

$ 128,71
$ 128,71$ 128,71

$ 129,49276385574473
$ 129,49276385574473$ 129,49276385574473

$ 116,3795118425523
$ 116,3795118425523$ 116,3795118425523

+0,03%

-0,61%

+3,65%

+3,65%

Актуальна ціна Airbnb (ABNBON) становить $ 127,2. За останні 24 години ABNBON торгувався між мінімумом у $ 126,91 і максимумом у $ 128,71, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ABNBON становить $ 129,49276385574473, тоді як його історичний мінімум — $ 116,3795118425523.

Що стосується короткострокових результатів, то ABNBON змінився на +0,03% за останню годину, -0,61% за 24 години та на +3,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Airbnb (ABNBON)

No.2124

$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M

$ 56,02K
$ 56,02K$ 56,02K

$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M

8,81K
8,81K 8,81K

8 806,97526579
8 806,97526579 8 806,97526579

ETH

Поточна ринкова капіталізація Airbnb — $ 1,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,02K. Циркуляційна пропозиція ABNBON — 8,81K, зі загальною пропозицією 8806.97526579. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,12M.

Історія ціни Airbnb (ABNBON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Airbnb за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,7799-0,61%
30 днів$ +3,49+2,82%
60 днів$ +27,2+27,20%
90 днів$ +27,2+27,20%
Зміна ціни Airbnb сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ABNBON на $ -0,7799 (-0,61%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Airbnb за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +3,49 (+2,82%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Airbnb за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ABNBON змінився на $ +27,2 (+27,20%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Airbnb за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +27,2 (+27,20%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Airbnb (ABNBON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Airbnb зараз.

Що таке Airbnb (ABNBON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Airbnb доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Airbnb. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ABNBON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Airbnb у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Airbnb безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Airbnb (USD)

Скільки коштуватиме Airbnb (ABNBON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Airbnb (ABNBON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Airbnb.

Перегляньте прогноз ціни Airbnb вже зараз!

Токеноміка Airbnb (ABNBON)

Розуміння токеноміки Airbnb (ABNBON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ABNBON зараз!

Як купити Airbnb (ABNBON)

Шукаєте як купити Airbnb? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Airbnb на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ABNBON до місцевих валют

Ресурс Airbnb

Щоб дізнатися більше про Airbnb, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAirbnb
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Airbnb

Скільки сьогодні коштує Airbnb (ABNBON)?
Актуальна ціна ABNBON у USD становить 127,2 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ABNBON до USD?
Поточна ціна ABNBON до USD — $ 127,2. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Airbnb?
Ринкова капіталізація ABNBON — $ 1,12M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ABNBON?
Циркуляційна пропозиція ABNBON — 8,81K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ABNBON?
ABNBON досяг історичної максимальної ціни у 129,49276385574473 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ABNBON?
Історична мінімальна ціна ABNBON становила 116,3795118425523 USD.
Який обсяг торгівлі ABNBON?
Актуальний обсяг торгівлі ABNBON за 24 години — $ 56,02K USD.
Чи підніметься ціна ABNBON цього року?
ABNBON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ABNBON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:19:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Airbnb (ABNBON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор ABNBON до USD

Сума

ABNBON
ABNBON
USD
USD

1 ABNBON = 127,2 USD

Торгувати ABNBON

ABNBON/USDT
$127,08
$127,08$127,08
-0,60%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --