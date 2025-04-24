DOLO

Dolomite ─ це протокол децентралізованого грошового ринку наступного покоління і DEX, який пропонує широку підтримку токенів і ефективність використання капіталу завдяки своїй віртуальній системі ліквідності. Dolomite поєднує в собі сильні сторони DEX і кредитного протоколу в найбільш ефективний і модульний протокол DeFi з усіх наявних! Dolomite здатний надавати позики з надмірним забезпеченням, маржинальну торгівлю, спотову торгівлю та інші фінансові інструменти.

Ім'яDOLO

РейтингNo.953

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)3.92%

Циркуляційна пропозиція361,694,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.3616%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.12687287286539548,2025-04-24

Найнижча ціна0.03374599466519544,2025-05-20

Публічний блокчейнETH

ОписDolomite ─ це протокол децентралізованого грошового ринку наступного покоління і DEX, який пропонує широку підтримку токенів і ефективність використання капіталу завдяки своїй віртуальній системі ліквідності. Dolomite поєднує в собі сильні сторони DEX і кредитного протоколу в найбільш ефективний і модульний протокол DeFi з усіх наявних! Dolomite здатний надавати позики з надмірним забезпеченням, маржинальну торгівлю, спотову торгівлю та інші фінансові інструменти.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.