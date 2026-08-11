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Поточна ціна SCRT сьогодні становить 0.0315 UAH. Ринкова капіталізація SCRT становить 10,802,598.0180527115 UAH. Відстежуйте оновлення цін SCRT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна SCRT сьогодні становить 0.0315 UAH. Ринкова капіталізація SCRT становить 10,802,598.0180527115 UAH. Відстежуйте оновлення цін SCRT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SCRT

Інформація про ціну SCRT

Що таке SCRT

Whitepaper SCRT

Офіційний вебсайт SCRT

Токеноміка SCRT

Прогноз ціни SCRT

Історія SCRT

Посібник з купівлі SCRT

Конвертація SCRT у фіатну валюту

Спот SCRT

Ф'ючерси SCRT USDT-M

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Логотип SCRT

Курс SCRT (SCRT)

Актуальна ціна 1 SCRT до UAH:

₴1.414035
₴1.414035₴1.414035
-0,78%1D
UAH
Графік ціни SCRT (SCRT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:10:21 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна SCRT

Поточна ціна SCRT (SCRT) сьогодні становить ₴ 0.0315, зі зміною 0.78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCRT до UAH становить ₴ 0.0315 за SCRT.

SCRT наразі посідає №713 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,80M, з циркуляційною пропозицією у 342,94M SCRT. Протягом останніх 24 годин SCRT торгувався між ₴ 0.0315 (мінімум) та ₴ 0.03237 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 477.8506477961412704231, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.5224654817479294553.

У короткостроковій динаміці SCRT змінився на -1.17% за останню годину та на -4.67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,55K.

Ринкова інформація щодо SCRT (SCRT)

No.713

₴ 10,80M
₴ 10,80M₴ 10,80M

₴ 55,55K
₴ 55,55K₴ 55,55K

₴ 11.28M
₴ 11.28M₴ 11.28M

342,94M
342,94M 342,94M

--
----

358,047,797.230786
358,047,797.230786 358,047,797.230786

2021-03-03 00:00:00

SCRT

Поточна ринкова капіталізація SCRT — ₴ 10,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,55K. Циркуляційна пропозиція SCRT — 342,94M, зі загальною пропозицією 358047797.230786. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 11.28M.

Історія ціни SCRT у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.0315
₴ 0.0315₴ 0.0315
Мін. за 24 год
₴ 0.03237
₴ 0.03237₴ 0.03237
Макс. за 24 год

₴ 0.0315
₴ 0.0315₴ 0.0315

₴ 0.03237
₴ 0.03237₴ 0.03237

₴ 477.8506477961412704231
₴ 477.8506477961412704231₴ 477.8506477961412704231

₴ 2.5224654817479294553
₴ 2.5224654817479294553₴ 2.5224654817479294553

-1.17%

-0.77%

-4.67%

-4.67%

Історія ціни SCRT (SCRT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на SCRT за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0111162-0.77%
30 днів₴ -0.01234-28.15%
60 днів₴ -0.02794-47.01%
90 днів₴ -0.07503-70.44%
Зміна ціни SCRT сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SCRT на ₴ -0.0111162 (-0.77%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SCRT за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.01234 (-28.15%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SCRT за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SCRT змінився на ₴ -0.02794 (-47.01%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SCRT за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.07503 (-70.44%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SCRT (SCRT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SCRT зараз.

Аналіз для SCRT

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для SCRT. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд SCRT сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку SCRT: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

SCRT_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі поблизу рівня 0,03262. Ціна знаходиться в безпосередній близькості нижче центрального значення 0,03272. Рівень S1 (0,03219) формуватиме нижню межу короткострокового діапазону, що утворюється разом із поточною ціною. Рівень опору R1 (0,03311) стає прямим верхнім обмеженням. Наразі ринок демонструє вузьку коливну консолідацію. Учасники ринку — як бичі, так і ведмеді — активно борються за контроль навколо ключового рівня. Поки ціна не здійснила ефективного пробиття центрального діапазону, неможливо однозначно визначити напрямок руху. Індикатор MACD перебуває в стані «мертвого перетину», що свідчить про перевагу ведмедів у короткостроковому періоді. Група простих скользящих середніх (MA) на 5–6 періодах сигналізує про покупки, а група експоненціальних скользящих середніх (EMA) на 7 періодах продовжує підтримувати позитивний сигнал. Швидкі та повільні індикатори показують чітке розшарування напрямків. Індекс сили (RSI) знаходиться в нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI свідчать про зменшення краткострокової волатильності. Відкритий діапазон інтервалу Болінджера вказує на обмежену волатильність ринку. Розподіл імпульсу є розрідженим, що свідчить про відсутність чітко вираженої односторонньої динаміки. Ринок перебуває в періоді очікування перед прийняттям рішення щодо напрямку руху. У найближчій перспективі слід звернути увагу на рівень S1 — 0,03219. Ця позиція знаходиться приблизно на 1,3% нижче поточної ціни; його подолання може спровокувати тестування підтримки S2 — 0,0318. Зверху ж рівень опору R1 (0,03311) знаходиться приблизно на 1,5% вище поточної ціни; його пробиття відкриє шлях до рівня R2 — 0,03364. Ключовий рівень 0,03272 виступає як негайна лінія розділення між бичами та ведмедями.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни SCRT?

Ціну SCRT впливають кілька ключових факторів:

1. Запит на конфіденційність – як нативний токен Secret Network, SCRT користується збільшеним попитом на DeFi та смарт-контракти, орієнтовані на захист конфіденційності.

2. Прийняття мережі – більша кількість dApp та користувачів у Secret Network підвищує корисність і попит на SCRT.

3. Ринковий настрій – загальні тренди на крипторинку впливають на ціну SCRT.

4. Корисність токена – SCRT використовується для стейкінгу, управління та оплати транзакцій.

5. Конкуренція – інші приватні монети, такі як Monero, впливають на позицію SCRT.

6. Регуляторне середовище – правила щодо приватних монет впливають на довіру інвесторів.

7. Технічні розробки – оновлення мережі та нові функції впливають на сприйняття її вартості.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну SCRT?

Люди хочуть знати ціну SCRT сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження на ринок та планування інвестицій. SCRT — це нативний токен Secret Network, який забезпечує приватність у смарт-контрактах. Трейдери потребують актуальних цін для пошуку можливостей купівлі/продажу, тоді як інвестори відстежують результати та тренди ринку. Рух цін свідчить про рівень прийняття мережі та прогрес розвитку.

Прогноз ціни SCRT

Прогноз ціни SCRT (SCRT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SCRT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни SCRT (SCRT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна SCRT потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне SCRT у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SCRT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни SCRT.

Як купити та інвестувати SCRT в Україна

Готові розпочати торгівлю з SCRT? Купівля SCRT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити SCRT. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі SCRT (SCRT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і SCRT буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі SCRT (SCRT)

Що ви можете зробити з SCRT

Володіння SCRT відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке SCRT (SCRT)

Secret Network – це децентралізована мережа комп'ютерів (секретних нодів), що використовує довірене середовище виконання (TEE) для обчислення зашифрованих даних. Сам блокчейн Secret Network заснований на Cosmos SDK/Tendermint, що означає, що мережа має свій власний незалежний консенсус, ончейн управління, а також такі функції, як слеш та делегування. Блокчейн захищений нативним токеном Secret (SCRT), який валідатори мережі мають стейкати, і який використовується для керування та оплати транзакцій.

Ресурс SCRT

Щоб дізнатися більше про SCRT, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSCRT
Оглядач блокчейну

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Cosmos EcosystemInfrastructure

Люди також запитують: Інші запитання про SCRT

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:10:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SCRT (SCRT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про SCRT

SCRT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію SCRT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю SCRTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках SCRT (SCRT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги SCRT у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SCRT/USDT
₴1.4158306
₴1.4158306₴1.4158306
-0.69%
1.72M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 SCRT = 1.414035 UAH