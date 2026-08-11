Сьогоднішня ціна SCRT

Поточна ціна SCRT (SCRT) сьогодні становить ₴ 0.0315, зі зміною 0.78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCRT до UAH становить ₴ 0.0315 за SCRT.

SCRT наразі посідає №713 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,80M, з циркуляційною пропозицією у 342,94M SCRT. Протягом останніх 24 годин SCRT торгувався між ₴ 0.0315 (мінімум) та ₴ 0.03237 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 477.8506477961412704231, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.5224654817479294553.

У короткостроковій динаміці SCRT змінився на -1.17% за останню годину та на -4.67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,55K.

Ринкова інформація щодо SCRT (SCRT)

Рейтинг No.713 Ринкова капіталізація ₴ 10,80M₴ 10,80M ₴ 10,80M Обсяг (за 24 год) ₴ 55,55K₴ 55,55K ₴ 55,55K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 11.28M₴ 11.28M ₴ 11.28M Циркуляційне постачання 342,94M 342,94M 342,94M Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 358,047,797.230786 358,047,797.230786 358,047,797.230786 Дата випуску 2021-03-03 00:00:00 Публічний блокчейн SCRT

Поточна ринкова капіталізація SCRT — ₴ 10,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,55K. Циркуляційна пропозиція SCRT — 342,94M, зі загальною пропозицією 358047797.230786. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 11.28M.