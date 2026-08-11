Курс SCRT (SCRT)
Поточна ціна SCRT (SCRT) сьогодні становить ₴ 0.0315, зі зміною 0.78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCRT до UAH становить ₴ 0.0315 за SCRT.
SCRT наразі посідає №713 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,80M, з циркуляційною пропозицією у 342,94M SCRT. Протягом останніх 24 годин SCRT торгувався між ₴ 0.0315 (мінімум) та ₴ 0.03237 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 477.8506477961412704231, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.5224654817479294553.
У короткостроковій динаміці SCRT змінився на -1.17% за останню годину та на -4.67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,55K.
No.713
2021-03-03 00:00:00
SCRT
Поточна ринкова капіталізація SCRT — ₴ 10,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,55K. Циркуляційна пропозиція SCRT — 342,94M, зі загальною пропозицією 358047797.230786. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 11.28M.
-1.17%
-0.77%
-4.67%
-4.67%
Відстежуйте зміни ціни на SCRT за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.0111162
|-0.77%
|30 днів
|₴ -0.01234
|-28.15%
|60 днів
|₴ -0.02794
|-47.01%
|90 днів
|₴ -0.07503
|-70.44%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни SCRT на ₴ -0.0111162 (-0.77%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.01234 (-28.15%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник SCRT змінився на ₴ -0.02794 (-47.01%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.07503 (-70.44%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SCRT (SCRT)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SCRT зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для SCRT. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку SCRT: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
SCRT_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі поблизу рівня 0,03262. Ціна знаходиться в безпосередній близькості нижче центрального значення 0,03272. Рівень S1 (0,03219) формуватиме нижню межу короткострокового діапазону, що утворюється разом із поточною ціною. Рівень опору R1 (0,03311) стає прямим верхнім обмеженням. Наразі ринок демонструє вузьку коливну консолідацію. Учасники ринку — як бичі, так і ведмеді — активно борються за контроль навколо ключового рівня. Поки ціна не здійснила ефективного пробиття центрального діапазону, неможливо однозначно визначити напрямок руху. Індикатор MACD перебуває в стані «мертвого перетину», що свідчить про перевагу ведмедів у короткостроковому періоді. Група простих скользящих середніх (MA) на 5–6 періодах сигналізує про покупки, а група експоненціальних скользящих середніх (EMA) на 7 періодах продовжує підтримувати позитивний сигнал. Швидкі та повільні індикатори показують чітке розшарування напрямків. Індекс сили (RSI) знаходиться в нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI свідчать про зменшення краткострокової волатильності. Відкритий діапазон інтервалу Болінджера вказує на обмежену волатильність ринку. Розподіл імпульсу є розрідженим, що свідчить про відсутність чітко вираженої односторонньої динаміки. Ринок перебуває в періоді очікування перед прийняттям рішення щодо напрямку руху. У найближчій перспективі слід звернути увагу на рівень S1 — 0,03219. Ця позиція знаходиться приблизно на 1,3% нижче поточної ціни; його подолання може спровокувати тестування підтримки S2 — 0,0318. Зверху ж рівень опору R1 (0,03311) знаходиться приблизно на 1,5% вище поточної ціни; його пробиття відкриє шлях до рівня R2 — 0,03364. Ключовий рівень 0,03272 виступає як негайна лінія розділення між бичами та ведмедями.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна SCRT потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Secret Network – це децентралізована мережа комп'ютерів (секретних нодів), що використовує довірене середовище виконання (TEE) для обчислення зашифрованих даних. Сам блокчейн Secret Network заснований на Cosmos SDK/Tendermint, що означає, що мережа має свій власний незалежний консенсус, ончейн управління, а також такі функції, як слеш та делегування. Блокчейн захищений нативним токеном Secret (SCRT), який валідатори мережі мають стейкати, і який використовується для керування та оплати транзакцій.
Щоб дізнатися більше про SCRT, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
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