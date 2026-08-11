Сьогоднішня ціна PEPPER

Поточна ціна PEPPER (PEPPER) сьогодні становить ₴ 0.0000000004358, зі зміною 4.34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEPPER до UAH становить ₴ 0.0000000004358 за PEPPER.

PEPPER наразі посідає №3975 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 PEPPER. Протягом останніх 24 годин PEPPER торгувався між ₴ 0.0000000004266 (мінімум) та ₴ 0.000000000483 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0.0000002097162836553, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.000000028367045915.

У короткостроковій динаміці PEPPER змінився на -3.40% за останню годину та на -4.41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,32K.

Ринкова інформація щодо PEPPER (PEPPER)

Рейтинг No.3975 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 1,32K₴ 1,32K ₴ 1,32K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3.87M₴ 3.87M ₴ 3.87M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 Загальна пропозиція 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 Коефіцієнт циркуляції 0.00% Публічний блокчейн CHZ

Поточна ринкова капіталізація PEPPER — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,32K. Циркуляційна пропозиція PEPPER — 0,00, зі загальною пропозицією 8888888888000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3.87M.