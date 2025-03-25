PARTI
Particle Network — це рівень 1, який забезпечує блокчейн-абстракцію, безперешкодно об'єднуючи користувачів і ліквідність у Web3. В його основі лежать універсальні акаунти, які надають користувачам єдиний акаунт і єдиний баланс у всіх мережах. Ці акаунти координуються і захищаються блокчейном Particle Chain, блокчейном рівня 1 мережі Particle Network, що забезпечує безперебійну роботу в усій екосистемі Web3. Як рівень 1, що об'єднує всі мережі, Particle Network дозволяє мільярдам користувачів легко підключатися та взаємодіяти з dApps у будь-якій мережі. Це забезпечує основу для масового впровадження Web3 і відіграє ключову роль в об’єднанні Відкритого Інтернету. Будучи найбільшою інфраструктурою блокчейн-абстракції Web3, універсальні акаунти Particle Network вирішують проблему фрагментації користувачів, даних і ліквідності, створюючи справді безперебійний досвід кросчейн.
Ім'яPARTI
РейтингNo.467
Ринкова капіталізація$0,00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)14,10%
Циркуляційна пропозиція233 000 000
Максимальна пропозиція1 000 000 000
Загальна пропозиція1 000 000 000
Коефіцієнт циркуляції0.233%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум0.428008274672332,2025-03-25
Найнижча ціна0.14025354993418265,2025-04-19
Публічний блокчейнBSC
ОписParticle Network — це рівень 1, який забезпечує блокчейн-абстракцію, безперешкодно об'єднуючи користувачів і ліквідність у Web3. В його основі лежать універсальні акаунти, які надають користувачам єдиний акаунт і єдиний баланс у всіх мережах. Ці акаунти координуються і захищаються блокчейном Particle Chain, блокчейном рівня 1 мережі Particle Network, що забезпечує безперебійну роботу в усій екосистемі Web3. Як рівень 1, що об'єднує всі мережі, Particle Network дозволяє мільярдам користувачів легко підключатися та взаємодіяти з dApps у будь-якій мережі. Це забезпечує основу для масового впровадження Web3 і відіграє ключову роль в об’єднанні Відкритого Інтернету. Будучи найбільшою інфраструктурою блокчейн-абстракції Web3, універсальні акаунти Particle Network вирішують проблему фрагментації користувачів, даних і ліквідності, створюючи справді безперебійний досвід кросчейн.
Сектор
Соціальні мережі
etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.