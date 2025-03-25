PARTI

Particle Network — це рівень 1, який забезпечує блокчейн-абстракцію, безперешкодно об'єднуючи користувачів і ліквідність у Web3. В його основі лежать універсальні акаунти, які надають користувачам єдиний акаунт і єдиний баланс у всіх мережах. Ці акаунти координуються і захищаються блокчейном Particle Chain, блокчейном рівня 1 мережі Particle Network, що забезпечує безперебійну роботу в усій екосистемі Web3. Як рівень 1, що об'єднує всі мережі, Particle Network дозволяє мільярдам користувачів легко підключатися та взаємодіяти з dApps у будь-якій мережі. Це забезпечує основу для масового впровадження Web3 і відіграє ключову роль в об’єднанні Відкритого Інтернету. Будучи найбільшою інфраструктурою блокчейн-абстракції Web3, універсальні акаунти Particle Network вирішують проблему фрагментації користувачів, даних і ліквідності, створюючи справді безперебійний досвід кросчейн.

Ім'яPARTI

РейтингNo.467

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)14,10%

Циркуляційна пропозиція233 000 000

Максимальна пропозиція1 000 000 000

Загальна пропозиція1 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції0.233%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.428008274672332,2025-03-25

Найнижча ціна0.14025354993418265,2025-04-19

Публічний блокчейнBSC

ОписParticle Network — це рівень 1, який забезпечує блокчейн-абстракцію, безперешкодно об'єднуючи користувачів і ліквідність у Web3. В його основі лежать універсальні акаунти, які надають користувачам єдиний акаунт і єдиний баланс у всіх мережах. Ці акаунти координуються і захищаються блокчейном Particle Chain, блокчейном рівня 1 мережі Particle Network, що забезпечує безперебійну роботу в усій екосистемі Web3. Як рівень 1, що об'єднує всі мережі, Particle Network дозволяє мільярдам користувачів легко підключатися та взаємодіяти з dApps у будь-якій мережі. Це забезпечує основу для масового впровадження Web3 і відіграє ключову роль в об’єднанні Відкритого Інтернету. Будучи найбільшою інфраструктурою блокчейн-абстракції Web3, універсальні акаунти Particle Network вирішують проблему фрагментації користувачів, даних і ліквідності, створюючи справді безперебійний досвід кросчейн.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
PARTI/USDT
Particle Network
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (PARTI)
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Сума за 24г (USDT)
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