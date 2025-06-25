H
Humanity Protocol — це децентралізована мережа ідентифікації, розроблена для того, щоб довести, що ви справжня унікальна людина, не ставлячи під загрозу вашу конфіденційність. Побудована на криптографії з нульовим розголошенням, вона дозволяє будь-кому перевірити свою людяність за допомогою простого сканування долоні, створюючи безпечну, стійку до атак Сивіли ідентифікацію, яка працює в Інтернеті та в реальному житті. Humanity Protocol створює рівень довіри, якого бракувало Інтернету, доводячи людяність, не розкриваючи особистості.
Ім'яH
РейтингNo.278
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)3.25%
Циркуляційна пропозиція2,119,259,306
Максимальна пропозиція10,000,000,000
Загальна пропозиція10,000,000,000
Коефіцієнт циркуляції0.2119%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум0.15748596182897467,2025-06-25
Найнижча ціна0.01799202366031281,2025-06-27
Публічний блокчейнETH
Сектор
Соціальні мережі
