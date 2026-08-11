Сьогоднішня ціна XTM

Поточна ціна XTM (XTM) сьогодні становить ₴ 0,000412, зі зміною 1,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XTM до UAH становить ₴ 0,000412 за XTM.

XTM наразі посідає №4596 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 XTM. Протягом останніх 24 годин XTM торгувався між ₴ 0,000412 (мінімум) та ₴ 0,00044 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3,6237691583418913974, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,03498641303330725186.

У короткостроковій динаміці XTM змінився на -0,25% за останню годину та на -6,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,28K.

Ринкова інформація щодо XTM (XTM)

Рейтинг No.4596 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 1,28K₴ 1,28K ₴ 1,28K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,70M₴ 1,70M ₴ 1,70M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 4 119 862 458 4 119 862 458 4 119 862 458 Публічний блокчейн MINOTARI

Поточна ринкова капіталізація XTM — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,28K. Циркуляційна пропозиція XTM — 0,00, зі загальною пропозицією 4119862458. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,70M.