Сьогоднішня ціна XEFFY

Поточна ціна XEFFY (XEF) сьогодні становить ₴ 0,0065551, зі зміною 3,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XEF до UAH становить ₴ 0,0065551 за XEF.

XEFFY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- XEF. Протягом останніх 24 годин XEF торгувався між ₴ 0,0065242 (мінімум) та ₴ 0,006921 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці XEF змінився на -1,25% за останню годину та на +2,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 173,69K.

Ринкова інформація щодо XEFFY (XEF)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 173,69K₴ 173,69K ₴ 173,69K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 39,33M₴ 39,33M ₴ 39,33M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 6 000 000 000 6 000 000 000 6 000 000 000 Публічний блокчейн XPHERE

Поточна ринкова капіталізація XEFFY — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 173,69K. Циркуляційна пропозиція XEF — --, зі загальною пропозицією 6000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 39,33M.