Сьогоднішня ціна Nosana

Поточна ціна Nosana (NOS) сьогодні становить ₴ 0.26382, зі зміною 0.25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NOS до UAH становить ₴ 0.26382 за NOS.

Nosana наразі посідає №663 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 18,94M, з циркуляційною пропозицією у 71,78M NOS. Протягом останніх 24 годин NOS торгувався між ₴ 0.25795 (мінімум) та ₴ 0.26494 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 357.77585183497339036, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.476181242569278267.

У короткостроковій динаміці NOS змінився на -0.11% за останню годину та на +8.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,00K.

Ринкова інформація щодо Nosana (NOS)

Рейтинг No.663 Ринкова капіталізація ₴ 18,94M₴ 18,94M ₴ 18,94M Обсяг (за 24 год) ₴ 62,00K₴ 62,00K ₴ 62,00K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 26.38M₴ 26.38M ₴ 26.38M Циркуляційне постачання 71,78M 71,78M 71,78M Загальна пропозиція 99,999,724.348782 99,999,724.348782 99,999,724.348782 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Nosana — ₴ 18,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,00K. Циркуляційна пропозиція NOS — 71,78M, зі загальною пропозицією 99999724.348782. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 26.38M.