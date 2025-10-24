Актуальна ціна Dragonswap сьогодні становить 0.03852 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DRG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DRG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Dragonswap сьогодні становить 0.03852 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DRG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DRG на MEXC вже зараз.

Курс Dragonswap (DRG)

Актуальна ціна 1 DRG до USD:

$0,03852
$0,03852$0,03852
+0,07%1D
USD
Графік ціни Dragonswap (DRG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:41:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Dragonswap (DRG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03823
$ 0,03823$ 0,03823
Мін. за 24 год
$ 0,03955
$ 0,03955$ 0,03955
Макс. за 24 год

$ 0,03823
$ 0,03823$ 0,03823

$ 0,03955
$ 0,03955$ 0,03955

--
----

--
----

-0,83%

+0,07%

-7,70%

-7,70%

Актуальна ціна Dragonswap (DRG) становить $ 0,03852. За останні 24 години DRG торгувався між мінімумом у $ 0,03823 і максимумом у $ 0,03955, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DRG становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то DRG змінився на -0,83% за останню годину, +0,07% за 24 години та на -7,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dragonswap (DRG)

--
----

$ 11,12K
$ 11,12K$ 11,12K

$ 38,52M
$ 38,52M$ 38,52M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

SEIEVM

Поточна ринкова капіталізація Dragonswap — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,12K. Циркуляційна пропозиція DRG — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,52M.

Історія ціни Dragonswap (DRG) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Dragonswap за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0000269+0,07%
30 днів$ -0,00684-15,08%
60 днів$ +0,01352+54,08%
90 днів$ +0,01352+54,08%
Зміна ціни Dragonswap сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DRG на $ +0,0000269 (+0,07%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Dragonswap за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00684 (-15,08%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Dragonswap за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DRG змінився на $ +0,01352 (+54,08%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Dragonswap за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,01352 (+54,08%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Dragonswap (DRG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Dragonswap зараз.

Що таке Dragonswap (DRG)

DragonSwap — це нативний хаб ліквідності в мережі Sei. Він служить нативним автоматизованим маркет-мейкером (AMM) в Sei та підтримує кілька типів ліквідності, включаючи пули постійного продукту (XYK), пули концентрованої ліквідності та прибуткового фарму без дозволів для стимулювання надання ліквідності в різних торгових парах.

Проєкт Dragonswap доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Dragonswap. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу DRG, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Dragonswap у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Dragonswap безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Dragonswap (USD)

Скільки коштуватиме Dragonswap (DRG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Dragonswap (DRG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Dragonswap.

Перегляньте прогноз ціни Dragonswap вже зараз!

Токеноміка Dragonswap (DRG)

Розуміння токеноміки Dragonswap (DRG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DRG зараз!

Як купити Dragonswap (DRG)

Шукаєте як купити Dragonswap? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Dragonswap на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

DRG до місцевих валют

1 Dragonswap (DRG) до VND
1 013,6538
1 Dragonswap (DRG) до AUD
A$0,0589356
1 Dragonswap (DRG) до GBP
0,02889
1 Dragonswap (DRG) до EUR
0,0331272
1 Dragonswap (DRG) до USD
$0,03852
1 Dragonswap (DRG) до MYR
RM0,1625544
1 Dragonswap (DRG) до TRY
1,619766
1 Dragonswap (DRG) до JPY
¥5,85504
1 Dragonswap (DRG) до ARS
ARS$57,1509684
1 Dragonswap (DRG) до RUB
3,1362984
1 Dragonswap (DRG) до INR
3,3816708
1 Dragonswap (DRG) до IDR
Rp641,9997432
1 Dragonswap (DRG) до PHP
2,2588128
1 Dragonswap (DRG) до EGP
￡E.1,8327816
1 Dragonswap (DRG) до BRL
R$0,2072376
1 Dragonswap (DRG) до CAD
C$0,053928
1 Dragonswap (DRG) до BDT
4,707144
1 Dragonswap (DRG) до NGN
56,233422
1 Dragonswap (DRG) до COP
$150,46875
1 Dragonswap (DRG) до ZAR
R.0,6675516
1 Dragonswap (DRG) до UAH
1,6097508
1 Dragonswap (DRG) до TZS
T.Sh.95,8208112
1 Dragonswap (DRG) до VES
Bs8,16624
1 Dragonswap (DRG) до CLP
$36,43992
1 Dragonswap (DRG) до PKR
Rs10,8749664
1 Dragonswap (DRG) до KZT
20,6759952
1 Dragonswap (DRG) до THB
฿1,2630708
1 Dragonswap (DRG) до TWD
NT$1,1860308
1 Dragonswap (DRG) до AED
د.إ0,1413684
1 Dragonswap (DRG) до CHF
Fr0,0304308
1 Dragonswap (DRG) до HKD
HK$0,2993004
1 Dragonswap (DRG) до AMD
֏14,6965356
1 Dragonswap (DRG) до MAD
.د.م0,3555396
1 Dragonswap (DRG) до MXN
$0,708768
1 Dragonswap (DRG) до SAR
ريال0,14445
1 Dragonswap (DRG) до ETB
Br5,8169052
1 Dragonswap (DRG) до KES
KSh4,9636872
1 Dragonswap (DRG) до JOD
د.أ0,02731068
1 Dragonswap (DRG) до PLN
0,1402128
1 Dragonswap (DRG) до RON
лв0,1683324
1 Dragonswap (DRG) до SEK
kr0,3617028
1 Dragonswap (DRG) до BGN
лв0,0647136
1 Dragonswap (DRG) до HUF
Ft12,9434904
1 Dragonswap (DRG) до CZK
0,8066088
1 Dragonswap (DRG) до KWD
د.ك0,01178712
1 Dragonswap (DRG) до ILS
0,1267308
1 Dragonswap (DRG) до BOB
Bs0,2654028
1 Dragonswap (DRG) до AZN
0,065484
1 Dragonswap (DRG) до TJS
SM0,3555396
1 Dragonswap (DRG) до GEL
0,1043892
1 Dragonswap (DRG) до AOA
Kz35,2423332
1 Dragonswap (DRG) до BHD
.د.ب0,01448352
1 Dragonswap (DRG) до BMD
$0,03852
1 Dragonswap (DRG) до DKK
kr0,2476836
1 Dragonswap (DRG) до HNL
L1,0088388
1 Dragonswap (DRG) до MUR
1,7534304
1 Dragonswap (DRG) до NAD
$0,6671664
1 Dragonswap (DRG) до NOK
kr0,3844296
1 Dragonswap (DRG) до NZD
$0,0666396
1 Dragonswap (DRG) до PAB
B/.0,03852
1 Dragonswap (DRG) до PGK
K0,1621692
1 Dragonswap (DRG) до QAR
ر.ق0,1398276
1 Dragonswap (DRG) до RSD
дин.3,8874384
1 Dragonswap (DRG) до UZS
soʻm464,0962788
1 Dragonswap (DRG) до ALL
L3,204864
1 Dragonswap (DRG) до ANG
ƒ0,0689508
1 Dragonswap (DRG) до AWG
ƒ0,069336
1 Dragonswap (DRG) до BBD
$0,07704
1 Dragonswap (DRG) до BAM
KM0,0647136
1 Dragonswap (DRG) до BIF
Fr113,28732
1 Dragonswap (DRG) до BND
$0,0496908
1 Dragonswap (DRG) до BSD
$0,03852
1 Dragonswap (DRG) до JMD
$6,165126
1 Dragonswap (DRG) до KHR
154,6986312
1 Dragonswap (DRG) до KMF
Fr16,33248
1 Dragonswap (DRG) до LAK
837,3912876
1 Dragonswap (DRG) до LKR
රු11,6584632
1 Dragonswap (DRG) до MDL
L0,6517584
1 Dragonswap (DRG) до MGA
Ar171,9640656
1 Dragonswap (DRG) до MOP
P0,3073896
1 Dragonswap (DRG) до MVR
0,589356
1 Dragonswap (DRG) до MWK
MK66,643452
1 Dragonswap (DRG) до MZN
MT2,4618132
1 Dragonswap (DRG) до NPR
रु5,3993484
1 Dragonswap (DRG) до PYG
271,25784
1 Dragonswap (DRG) до RWF
Fr55,81548
1 Dragonswap (DRG) до SBD
$0,3166344
1 Dragonswap (DRG) до SCR
0,5319612
1 Dragonswap (DRG) до SRD
$1,5288588
1 Dragonswap (DRG) до SVC
$0,3358944
1 Dragonswap (DRG) до SZL
L0,6667812
1 Dragonswap (DRG) до TMT
m0,13482
1 Dragonswap (DRG) до TND
د.ت0,1128636
1 Dragonswap (DRG) до TTD
$0,2603952
1 Dragonswap (DRG) до UGX
Sh134,20368
1 Dragonswap (DRG) до XAF
Fr21,72528
1 Dragonswap (DRG) до XCD
$0,104004
1 Dragonswap (DRG) до XOF
Fr21,72528
1 Dragonswap (DRG) до XPF
Fr3,92904
1 Dragonswap (DRG) до BWP
P0,5150124
1 Dragonswap (DRG) до BZD
$0,07704
1 Dragonswap (DRG) до CVE
$3,655548
1 Dragonswap (DRG) до DJF
Fr6,81804
1 Dragonswap (DRG) до DOP
$2,4529536
1 Dragonswap (DRG) до DZD
د.ج5,011452
1 Dragonswap (DRG) до FJD
$0,0882108
1 Dragonswap (DRG) до GNF
Fr332,0424
1 Dragonswap (DRG) до GTQ
Q0,2942928
1 Dragonswap (DRG) до GYD
$8,0364276
1 Dragonswap (DRG) до ISK
kr4,69944

Ресурс Dragonswap

Щоб дізнатися більше про Dragonswap, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтDragonswap
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Dragonswap

Скільки сьогодні коштує Dragonswap (DRG)?
Актуальна ціна DRG у USD становить 0,03852 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DRG до USD?
Поточна ціна DRG до USD — $ 0,03852. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Dragonswap?
Ринкова капіталізація DRG — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DRG?
Циркуляційна пропозиція DRG — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DRG?
DRG досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DRG?
Історична мінімальна ціна DRG становила -- USD.
Який обсяг торгівлі DRG?
Актуальний обсяг торгівлі DRG за 24 години — $ 11,12K USD.
Чи підніметься ціна DRG цього року?
DRG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DRG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:41:51 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор DRG до USD

Сума

DRG
DRG
USD
USD

1 DRG = 0,03852 USD

Торгувати DRG

DRG/USDT
$0,03852
$0,03852$0,03852
+0,07%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --