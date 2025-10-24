Актуальна ціна POLYX сьогодні становить 0.086 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни POLYX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни POLYX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна POLYX сьогодні становить 0.086 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни POLYX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни POLYX на MEXC вже зараз.

Курс POLYX (POLYX)

Актуальна ціна 1 POLYX до USD:

$0,086
$0,086$0,086
-0,46%1D
USD
Графік ціни POLYX (POLYX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:13:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни POLYX (POLYX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0848
$ 0,0848$ 0,0848
Мін. за 24 год
$ 0,0874
$ 0,0874$ 0,0874
Макс. за 24 год

$ 0,0848
$ 0,0848$ 0,0848

$ 0,0874
$ 0,0874$ 0,0874

--
----

--
----

-0,24%

-0,45%

-1,15%

-1,15%

Актуальна ціна POLYX (POLYX) становить $ 0,086. За останні 24 години POLYX торгувався між мінімумом у $ 0,0848 і максимумом у $ 0,0874, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POLYX становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то POLYX змінився на -0,24% за останню годину, -0,45% за 24 години та на -1,15% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо POLYX (POLYX)

--
----

$ 2,05K
$ 2,05K$ 2,05K

$ 103,03M
$ 103,03M$ 103,03M

--
----

1 197 990 594
1 197 990 594 1 197 990 594

POLYMESH

Поточна ринкова капіталізація POLYX — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,05K. Циркуляційна пропозиція POLYX — --, зі загальною пропозицією 1197990594. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 103,03M.

Історія ціни POLYX (POLYX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на POLYX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000397-0,45%
30 днів$ -0,0386-30,98%
60 днів$ +0,026+43,33%
90 днів$ +0,026+43,33%
Зміна ціни POLYX сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни POLYX на $ -0,000397 (-0,45%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни POLYX за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0386 (-30,98%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни POLYX за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник POLYX змінився на $ +0,026 (+43,33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни POLYX за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,026 (+43,33%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для POLYX (POLYX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни POLYX зараз.

Що таке POLYX (POLYX)

Polymesh — це публічний блокчейн із загальним доступом, створений спеціально для регульованих активів і ринків капіталу. Він оптимізує застарілі процеси та відкриває можливості для нових фінансових інструментів, вирішуючи проблеми, пов'язані з управлінням, ідентифікацією, дотриманням вимог, конфіденційністю і розрахунками.

Проєкт POLYX доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями POLYX. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу POLYX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про POLYX у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі POLYX безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни POLYX (USD)

Скільки коштуватиме POLYX (POLYX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів POLYX (POLYX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо POLYX.

Перегляньте прогноз ціни POLYX вже зараз!

Токеноміка POLYX (POLYX)

Розуміння токеноміки POLYX (POLYX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена POLYX зараз!

Як купити POLYX (POLYX)

Шукаєте як купити POLYX? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати POLYX на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

POLYX до місцевих валют

1 POLYX (POLYX) до VND
2 263,09
1 POLYX (POLYX) до AUD
A$0,13158
1 POLYX (POLYX) до GBP
0,0645
1 POLYX (POLYX) до EUR
0,07396
1 POLYX (POLYX) до USD
$0,086
1 POLYX (POLYX) до MYR
RM0,36292
1 POLYX (POLYX) до TRY
3,6163
1 POLYX (POLYX) до JPY
¥13,072
1 POLYX (POLYX) до ARS
ARS$127,59562
1 POLYX (POLYX) до RUB
7,00212
1 POLYX (POLYX) до INR
7,55252
1 POLYX (POLYX) до IDR
Rp1 433,33276
1 POLYX (POLYX) до PHP
5,04132
1 POLYX (POLYX) до EGP
￡E.4,09188
1 POLYX (POLYX) до BRL
R$0,46268
1 POLYX (POLYX) до CAD
C$0,1204
1 POLYX (POLYX) до BDT
10,5092
1 POLYX (POLYX) до NGN
125,5471
1 POLYX (POLYX) до COP
$335,9375
1 POLYX (POLYX) до ZAR
R.1,49038
1 POLYX (POLYX) до UAH
3,59394
1 POLYX (POLYX) до TZS
T.Sh.213,93016
1 POLYX (POLYX) до VES
Bs18,232
1 POLYX (POLYX) до CLP
$81,356
1 POLYX (POLYX) до PKR
Rs24,27952
1 POLYX (POLYX) до KZT
46,16136
1 POLYX (POLYX) до THB
฿2,81994
1 POLYX (POLYX) до TWD
NT$2,6488
1 POLYX (POLYX) до AED
د.إ0,31562
1 POLYX (POLYX) до CHF
Fr0,06794
1 POLYX (POLYX) до HKD
HK$0,66822
1 POLYX (POLYX) до AMD
֏32,81158
1 POLYX (POLYX) до MAD
.د.م0,79378
1 POLYX (POLYX) до MXN
$1,5824
1 POLYX (POLYX) до SAR
ريال0,3225
1 POLYX (POLYX) до ETB
Br12,98686
1 POLYX (POLYX) до KES
KSh11,08196
1 POLYX (POLYX) до JOD
د.أ0,060974
1 POLYX (POLYX) до PLN
0,31304
1 POLYX (POLYX) до RON
лв0,37582
1 POLYX (POLYX) до SEK
kr0,80668
1 POLYX (POLYX) до BGN
лв0,14448
1 POLYX (POLYX) до HUF
Ft28,89772
1 POLYX (POLYX) до CZK
1,80084
1 POLYX (POLYX) до KWD
د.ك0,026316
1 POLYX (POLYX) до ILS
0,28294
1 POLYX (POLYX) до BOB
Bs0,59254
1 POLYX (POLYX) до AZN
0,1462
1 POLYX (POLYX) до TJS
SM0,79378
1 POLYX (POLYX) до GEL
0,23306
1 POLYX (POLYX) до AOA
Kz78,68226
1 POLYX (POLYX) до BHD
.د.ب0,032336
1 POLYX (POLYX) до BMD
$0,086
1 POLYX (POLYX) до DKK
kr0,55298
1 POLYX (POLYX) до HNL
L2,25234
1 POLYX (POLYX) до MUR
3,91472
1 POLYX (POLYX) до NAD
$1,48952
1 POLYX (POLYX) до NOK
kr0,85828
1 POLYX (POLYX) до NZD
$0,14878
1 POLYX (POLYX) до PAB
B/.0,086
1 POLYX (POLYX) до PGK
K0,36206
1 POLYX (POLYX) до QAR
ر.ق0,31218
1 POLYX (POLYX) до RSD
дин.8,6817
1 POLYX (POLYX) до UZS
soʻm1 036,14434
1 POLYX (POLYX) до ALL
L7,1552
1 POLYX (POLYX) до ANG
ƒ0,15394
1 POLYX (POLYX) до AWG
ƒ0,1548
1 POLYX (POLYX) до BBD
$0,172
1 POLYX (POLYX) до BAM
KM0,14448
1 POLYX (POLYX) до BIF
Fr252,926
1 POLYX (POLYX) до BND
$0,11094
1 POLYX (POLYX) до BSD
$0,086
1 POLYX (POLYX) до JMD
$13,7643
1 POLYX (POLYX) до KHR
345,38116
1 POLYX (POLYX) до KMF
Fr36,464
1 POLYX (POLYX) до LAK
1 869,56518
1 POLYX (POLYX) до LKR
රු26,02876
1 POLYX (POLYX) до MDL
L1,45512
1 POLYX (POLYX) до MGA
Ar383,92808
1 POLYX (POLYX) до MOP
P0,68628
1 POLYX (POLYX) до MVR
1,3158
1 POLYX (POLYX) до MWK
MK148,7886
1 POLYX (POLYX) до MZN
MT5,49626
1 POLYX (POLYX) до NPR
रु12,05462
1 POLYX (POLYX) до PYG
605,612
1 POLYX (POLYX) до RWF
Fr124,614
1 POLYX (POLYX) до SBD
$0,70692
1 POLYX (POLYX) до SCR
1,18766
1 POLYX (POLYX) до SRD
$3,41334
1 POLYX (POLYX) до SVC
$0,74992
1 POLYX (POLYX) до SZL
L1,48866
1 POLYX (POLYX) до TMT
m0,301
1 POLYX (POLYX) до TND
د.ت0,25198
1 POLYX (POLYX) до TTD
$0,58136
1 POLYX (POLYX) до UGX
Sh299,624
1 POLYX (POLYX) до XAF
Fr48,504
1 POLYX (POLYX) до XCD
$0,2322
1 POLYX (POLYX) до XOF
Fr48,504
1 POLYX (POLYX) до XPF
Fr8,772
1 POLYX (POLYX) до BWP
P1,14982
1 POLYX (POLYX) до BZD
$0,172
1 POLYX (POLYX) до CVE
$8,1614
1 POLYX (POLYX) до DJF
Fr15,222
1 POLYX (POLYX) до DOP
$5,47648
1 POLYX (POLYX) до DZD
د.ج11,1886
1 POLYX (POLYX) до FJD
$0,19694
1 POLYX (POLYX) до GNF
Fr741,32
1 POLYX (POLYX) до GTQ
Q0,65704
1 POLYX (POLYX) до GYD
$17,94218
1 POLYX (POLYX) до ISK
kr10,492

Ресурс POLYX

Щоб дізнатися більше про POLYX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPOLYX
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про POLYX

Скільки сьогодні коштує POLYX (POLYX)?
Актуальна ціна POLYX у USD становить 0,086 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна POLYX до USD?
Поточна ціна POLYX до USD — $ 0,086. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація POLYX?
Ринкова капіталізація POLYX — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція POLYX?
Циркуляційна пропозиція POLYX — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) POLYX?
POLYX досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) POLYX?
Історична мінімальна ціна POLYX становила -- USD.
Який обсяг торгівлі POLYX?
Актуальний обсяг торгівлі POLYX за 24 години — $ 2,05K USD.
Чи підніметься ціна POLYX цього року?
POLYX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни POLYX для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для POLYX (POLYX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор POLYX до USD

Сума

POLYX
POLYX
USD
USD

1 POLYX = 0,086 USD

Торгувати POLYX

POLYX/USDT
$0,086
$0,086$0,086
-0,45%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --