Сьогоднішня ціна NatGold Digital

Поточна ціна NatGold Digital (NATG) сьогодні становить ₴ 2,550.5, зі зміною 2.55% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NATG до UAH становить ₴ 2,550.5 за NATG.

NatGold Digital наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- NATG. Протягом останніх 24 годин NATG торгувався між ₴ 2,461.5 (мінімум) та ₴ 2,564.5 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці NATG змінився на 0.00% за останню годину та на +13.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 20,46K.

Ринкова інформація щодо NatGold Digital (NATG)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 20,46K₴ 20,46K ₴ 20,46K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0.00₴ 0.00 ₴ 0.00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація NatGold Digital — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 20,46K. Циркуляційна пропозиція NATG — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.