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Поточна ціна VERONA сьогодні становить 0,1042 UAH. Ринкова капіталізація VERONA становить 7 382 929,7799362916 UAH. Відстежуйте оновлення цін VERONA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна VERONA сьогодні становить 0,1042 UAH. Ринкова капіталізація VERONA становить 7 382 929,7799362916 UAH. Відстежуйте оновлення цін VERONA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про VERONA

Інформація про ціну VERONA

Що таке VERONA

Whitepaper VERONA

Офіційний вебсайт VERONA

Токеноміка VERONA

Прогноз ціни VERONA

Історія VERONA

Посібник з купівлі VERONA

Конвертація VERONA у фіатну валюту

Спот VERONA

Премаркет торгівля

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Навчання

Логотип VERONA

Курс VERONA (VERONA)

Актуальна ціна 1 VERONA до UAH:

₴4,677538
₴4,677538₴4,677538
-1,79%1D
UAH
Графік ціни VERONA (VERONA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:30:13 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна VERONA

Поточна ціна VERONA (VERONA) сьогодні становить ₴ 0,1042, зі зміною 1,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VERONA до UAH становить ₴ 0,1042 за VERONA.

VERONA наразі посідає №1044 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 7,38M, з циркуляційною пропозицією у 70,85M VERONA. Протягом останніх 24 годин VERONA торгувався між ₴ 0,1039 (мінімум) та ₴ 0,107 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 542,58543, тоді як історичний мінімум — ₴ 4,104833389691017507.

У короткостроковій динаміці VERONA змінився на 0,00% за останню годину та на -0,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 850,07.

Ринкова інформація щодо VERONA (VERONA)

No.1044

₴ 7,38M
₴ 7,38M₴ 7,38M

₴ 850,07
₴ 850,07₴ 850,07

₴ 20,84M
₴ 20,84M₴ 20,84M

70,85M
70,85M 70,85M

200 000 000
200 000 000 200 000 000

200 000 000
200 000 000 200 000 000

35,42%

XION

Поточна ринкова капіталізація VERONA — ₴ 7,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 850,07. Циркуляційна пропозиція VERONA — 70,85M, зі загальною пропозицією 200000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 20,84M.

Історія ціни VERONA у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,1039
₴ 0,1039₴ 0,1039
Мін. за 24 год
₴ 0,107
₴ 0,107₴ 0,107
Макс. за 24 год

₴ 0,1039
₴ 0,1039₴ 0,1039

₴ 0,107
₴ 0,107₴ 0,107

₴ 542,58543
₴ 542,58543₴ 542,58543

₴ 4,104833389691017507
₴ 4,104833389691017507₴ 4,104833389691017507

0,00%

-1,79%

-0,20%

-0,20%

Історія ціни VERONA (VERONA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на VERONA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,085254-1,79%
30 днів₴ -0,0222-17,57%
60 днів₴ +0,0542+108,40%
90 днів₴ +0,0542+108,40%
Зміна ціни VERONA сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни VERONA на ₴ -0,085254 (-1,79%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни VERONA за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0222 (-17,57%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни VERONA за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник VERONA змінився на ₴ +0,0542 (+108,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни VERONA за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,0542 (+108,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для VERONA (VERONA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни VERONA зараз.

Аналіз для VERONA

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для VERONA. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд VERONA сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку VERONA: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** На 4-годинному таймфреймі XION_USDT заразна ціна становить 0,1214, що знаходиться вище центрального діапазону на рівні 0,1176, на 3,23% вище. Ціна перебуває у верхній частині хабового діапазону. Група MA та група EMA показують по 1–2 рівні купівлі, при цьому ціна тримається вище короткострокових середніх ліній, але поки не подолала опір R1 на рівні 0,1186. Структура характеризується поєднанням короткострокового бичачого розташування та середньострокової консолідації. **Стан енергетики ринку** MACD демонструє зворотний сигнал після перехресного смертельного перетину, а сигнали купівлі з боку групи скользящих середніх формують послідовне розбіжність. Індекс RSI залишається в нейтральному діапазоні, а через відсутність даних KDJ та StochRSI неможливо достовірно оцінити швидкість імпульсу. Показник волатильності BOLL також залишається невизначеним, що підвищує невизначеність щодо концентрації енергії ринку. **Ключові рівні ціни** Вище – опір R1 на рівні 0,1186, що знаходиться на 2,31% нижче поточної ціни; опір R2 на рівні 0,1195, на 1,56% нижче поточної ціни, створюючи близький зону тиску. Унизу – центральний підтримуючий рівень 0,1176, що знаходиться на 3,23% вище поточної ціни; підтримка S1 на рівні 0,1167, на 4,03% нижче поточної ціни, яка є основним районом для спостереження під час корекції.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни VERONA?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів XION:

1. Ринковий настрій та загальні тренди криптовалютного ринку.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Прогрес у розробці проекту та технологічні оновлення.
4. Оголошення про партнерства та розвиток екосистеми.
5. Корисність токенів та їх прийняття в рамках мережі XION.
6. Динаміка попиту та пропозиції.
7. Регуляторні новини, що впливають на сферу криптовалют.
8. Залучення спільноти та присутність у соціальних медіа.
9. Конкуренція з подібними блокчейн-проектами.
10. Макроекономічні фактори та ставлення інвесторів до ризиків.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну VERONA?

Люди хочуть знати ціну XION сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, відстеження результатів портфелю, виявлення можливостей для покупки/продажу, оцінювання ринкових тенденцій та управління інвестиційними ризиками. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам ефективно планувати свої входи й виходи на волатильному крипторинку.

Прогноз ціни VERONA

Прогноз ціни VERONA (VERONA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VERONA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни VERONA (VERONA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна VERONA потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне VERONA у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VERONA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни VERONA.

Як купити та інвестувати VERONA в Україна

Готові розпочати торгівлю з VERONA? Купівля VERONA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити VERONA. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі VERONA (VERONA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і VERONA буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі VERONA (VERONA)

Що ви можете зробити з VERONA

Володіння VERONA відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке VERONA (VERONA)

Verona — це Intelligence Layer для AI, мережа, у якій перевірені факти про реальний світ належать користувачу та можуть повторно використовуватися будь-яким agent. AI є всюди, але він не є по-справжньому інтелектуальним, оскільки не може діяти на основі перевіреної інформації. Truth engine Verona перетворює інтернет-дані на доказові факти та зберігає їх у децентралізованій мережі для повторного використання. Завдяки цьому факт, перевірений один раз, може використовуватися будь-де без розкриття базових даних. Такі бренди, як Uber, Amazon і Nike, а також мільйони користувачів уже використовують цей engine. Підтримується Multicoin Capital, Circle, Spartan Group тощо. Залучено 36 млн доларів США.

Ресурс VERONA

Щоб дізнатися більше про VERONA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтVERONA
Оглядач блокчейну

Категорія :

Base EcosystemBase NativeChain Abstraction

Люди також запитують: Інші запитання про VERONA

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:30:13 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для VERONA (VERONA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про VERONA

VERONA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію VERONA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю VERONAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках VERONA (VERONA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги VERONA у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
VERONA/USDT
₴4,677538
₴4,677538₴4,677538
-1,79%
8.09K (USDT)

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₴0,76313₴0,76313

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор VERONA до UAH

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VERONA
UAH
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1 VERONA = 4,677538 UAH