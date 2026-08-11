Сьогоднішня ціна VERONA

Поточна ціна VERONA (VERONA) сьогодні становить ₴ 0,1042, зі зміною 1,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VERONA до UAH становить ₴ 0,1042 за VERONA.

VERONA наразі посідає №1044 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 7,38M, з циркуляційною пропозицією у 70,85M VERONA. Протягом останніх 24 годин VERONA торгувався між ₴ 0,1039 (мінімум) та ₴ 0,107 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 542,58543, тоді як історичний мінімум — ₴ 4,104833389691017507.

У короткостроковій динаміці VERONA змінився на 0,00% за останню годину та на -0,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 850,07.

Ринкова інформація щодо VERONA (VERONA)

Рейтинг No.1044 Ринкова капіталізація ₴ 7,38M₴ 7,38M ₴ 7,38M Обсяг (за 24 год) ₴ 850,07₴ 850,07 ₴ 850,07 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 20,84M₴ 20,84M ₴ 20,84M Циркуляційне постачання 70,85M 70,85M 70,85M Максимальна пропозиція 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Загальна пропозиція 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Коефіцієнт циркуляції 35,42% Публічний блокчейн XION

Поточна ринкова капіталізація VERONA — ₴ 7,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 850,07. Циркуляційна пропозиція VERONA — 70,85M, зі загальною пропозицією 200000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 20,84M.