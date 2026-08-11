Сьогоднішня ціна THENA

Поточна ціна THENA (THE) сьогодні становить ₴ 0.06127, зі зміною 4.68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації THE до UAH становить ₴ 0.06127 за THE.

THENA наразі посідає №1005 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,15M, з циркуляційною пропозицією у 132,95M THE. Протягом останніх 24 годин THE торгувався між ₴ 0.06107 (мінімум) та ₴ 0.06788 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 184.1917682321496004, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.825951037525191883.

У короткостроковій динаміці THE змінився на -1.56% за останню годину та на +19.34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 110,92K.

Ринкова інформація щодо THENA (THE)

Рейтинг No.1005 Ринкова капіталізація ₴ 8,15M₴ 8,15M ₴ 8,15M Обсяг (за 24 год) ₴ 110,92K₴ 110,92K ₴ 110,92K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 19.98M₴ 19.98M ₴ 19.98M Циркуляційне постачання 132,95M 132,95M 132,95M Максимальна пропозиція 326,120,291 326,120,291 326,120,291 Загальна пропозиція 284,166,314.96603302 284,166,314.96603302 284,166,314.96603302 Коефіцієнт циркуляції 40.76% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація THENA — ₴ 8,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 110,92K. Циркуляційна пропозиція THE — 132,95M, зі загальною пропозицією 284166314.96603302. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 19.98M.