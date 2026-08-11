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Поточна ціна THENA сьогодні становить 0.06127 UAH. Ринкова капіталізація THE становить 8,145,818.3166742138394 UAH. Відстежуйте оновлення цін THE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна THENA сьогодні становить 0.06127 UAH. Ринкова капіталізація THE становить 8,145,818.3166742138394 UAH. Відстежуйте оновлення цін THE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс THENA (THE)

Актуальна ціна 1 THE до UAH:

₴2.7504103
₴2.7504103₴2.7504103
-4,68%1D
UAH
Графік ціни THENA (THE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:22:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна THENA

Поточна ціна THENA (THE) сьогодні становить ₴ 0.06127, зі зміною 4.68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації THE до UAH становить ₴ 0.06127 за THE.

THENA наразі посідає №1005 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,15M, з циркуляційною пропозицією у 132,95M THE. Протягом останніх 24 годин THE торгувався між ₴ 0.06107 (мінімум) та ₴ 0.06788 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 184.1917682321496004, тоді як історичний мінімум — ₴ 2.825951037525191883.

У короткостроковій динаміці THE змінився на -1.56% за останню годину та на +19.34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 110,92K.

Ринкова інформація щодо THENA (THE)

No.1005

₴ 8,15M
₴ 8,15M₴ 8,15M

₴ 110,92K
₴ 110,92K₴ 110,92K

₴ 19.98M
₴ 19.98M₴ 19.98M

132,95M
132,95M 132,95M

326,120,291
326,120,291 326,120,291

284,166,314.96603302
284,166,314.96603302 284,166,314.96603302

40.76%

BSC

Поточна ринкова капіталізація THENA — ₴ 8,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 110,92K. Циркуляційна пропозиція THE — 132,95M, зі загальною пропозицією 284166314.96603302. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 19.98M.

Історія ціни THENA у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.06107
₴ 0.06107₴ 0.06107
Мін. за 24 год
₴ 0.06788
₴ 0.06788₴ 0.06788
Макс. за 24 год

₴ 0.06107
₴ 0.06107₴ 0.06107

₴ 0.06788
₴ 0.06788₴ 0.06788

₴ 184.1917682321496004
₴ 184.1917682321496004₴ 184.1917682321496004

₴ 2.825951037525191883
₴ 2.825951037525191883₴ 2.825951037525191883

-1.56%

-4.68%

+19.34%

+19.34%

Історія ціни THENA (THE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на THENA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.135039-4.68%
30 днів₴ +0.00754+14.03%
60 днів₴ -0.00749-10.90%
90 днів₴ -0.04964-44.76%
Зміна ціни THENA сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни THE на ₴ -0.135039 (-4.68%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни THENA за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.00754 (+14.03%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни THENA за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник THE змінився на ₴ -0.00749 (-10.90%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни THENA за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.04964 (-44.76%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для THENA (THE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни THENA зараз.

Аналіз для THENA

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для THENA. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд THENA сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку THE: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

THE_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,06897, при цьому ціна знаходилась вище центрального значення 0,06807. Наразі структура перебуває всередині коливального діапазону, обмеженого рівнями S1 і R1. Система ключових рівнів свідчить про те, що ціна міцно утримується біля середньої осі, а сили биків і ведмедів досягли короткочасного рівноваги поблизу позначки 0,06807. Індикатор MACD демонструє стан «золотого хреста», що сигналізує про початок накопичення купівельного імпульсу в короткостроковій перспективі. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, не вказуючи на ознаки перекупленості чи перепроданості. Група скользящих середніх та EMA поки не надає чіткого напрямку, а показники швидкого та повільного індикаторів демонструють явну розшарованість. Волатильність залишається на звичайному рівні, і ринок поки не має потужного одностороннього імпульсу для суттєвого прориву. Ближча опірна зона знаходиться на рівні R1 — 0,07095, що відстає від поточної ціни приблизно на 2,8%. Перший підтримуючий рівень нижче — це центральне значення 0,06807, яке відстоїть від поточної ціни близько 1,3%. Далека опірна зона, яка може послужити орієнтиром, знаходиться на рівні S1 — 0,06295, що відстає від поточної ціни приблизно на 8,7%. Рівень R2 — 0,07607 — становить вищий рівень опору, відстаючи від поточної ціни приблизно на 10,3%.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни THENA?

Ціну THENA (THE) впливають кілька ключових факторів:

1. Обсяг торгівлі та ліквідність на децентралізованих біржах
2. Загальна заблокована вартість (TVL) у протоколі THENA
3. Нагороди за фермування доходу та стимули для стейкінгу
4. Оголошення про партнерства та розвиток екосистеми
5. Загальний настрій на ринку DeFi
6. Активність та прийняття мережі BNB Chain
7. Механізми надходження токенів і графік емісії
8. Конкуренція з іншими DEX-платформами
9. Регуляторні новини, що впливають на протоколи DeFi
10. Діяльність маркет-мейкерів та переміщення великих гравців.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну THENA?

Люди хочуть знати ціну THENA (THE) на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення часу входження на ринок, обчислення прибутку та збитків, а також планування інвестицій. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам виконувати накази на покупку/продаж, оцінювати волатильність ринку та приймати обґрунтовані рішення.

Прогноз ціни THENA

Прогноз ціни THENA (THE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна THE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни THENA (THE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна THENA потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне THENA у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни THE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни THENA.

Як купити та інвестувати THENA в Україна

Готові розпочати торгівлю з THENA? Купівля THE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити THENA. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі THENA (THE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і THENA буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі THENA (THE)

Що ви можете зробити з THENA

Володіння THENA відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля THENA (THE) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке THENA (THE)

Бачення THENA полягає в тому, щоб стати платформою «SuperApp», призначеною для масового використання ончейн, з досвідом роботи на рівні CEX. THENA має універсальний підхід, оскільки в наших планах — стати найбільш модульним рівнем ліквідності, який коли-небудь був створений, щоб задовольнити будь-які потреби в ліквідності від наших партнерів: стейблкоїни, LST, токенізовані RWA, мемкоїни, токени ШІ тощо...

Ресурс THENA

Щоб дізнатися більше про THENA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTHENA
Оглядач блокчейну

Категорія :

Binance HODLer AirdropsBNB Chain EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:22:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для THENA (THE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про THENA

THE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію THE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю THEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках THENA (THE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги THENA у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
THE/USDT
₴2.7477169
₴2.7477169₴2.7477169
-4.85%
1.83M (USDT)
THE/USDC
₴2.7391878
₴2.7391878₴2.7391878
-5.01%
854.72K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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