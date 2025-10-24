Актуальна ціна OpenxAI Network сьогодні становить 0.324 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OPENX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OPENX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна OpenxAI Network сьогодні становить 0.324 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OPENX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OPENX на MEXC вже зараз.

Докладніше про OPENX

Інформація про ціну OPENX

Whitepaper OPENX

Офіційний вебсайт OPENX

Токеноміка OPENX

Прогноз ціни OPENX

Історія OPENX

Посібник з купівлі OPENX

Конвертація OPENX у фіатну валюту

Спот OPENX

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип OpenxAI Network

Курс OpenxAI Network (OPENX)

Актуальна ціна 1 OPENX до USD:

$0,324
$0,324$0,324
+53,33%1D
USD
Графік ціни OpenxAI Network (OPENX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:10:00 (UTC+8)

Інформація щодо ціни OpenxAI Network (OPENX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,1963
$ 0,1963$ 0,1963
Мін. за 24 год
$ 0,3343
$ 0,3343$ 0,3343
Макс. за 24 год

$ 0,1963
$ 0,1963$ 0,1963

$ 0,3343
$ 0,3343$ 0,3343

$ 2,0299262343053925
$ 2,0299262343053925$ 2,0299262343053925

$ 0,0939673303769838
$ 0,0939673303769838$ 0,0939673303769838

-0,25%

+53,33%

-13,44%

-13,44%

Актуальна ціна OpenxAI Network (OPENX) становить $ 0,324. За останні 24 години OPENX торгувався між мінімумом у $ 0,1963 і максимумом у $ 0,3343, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OPENX становить $ 2,0299262343053925, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0939673303769838.

Що стосується короткострокових результатів, то OPENX змінився на -0,25% за останню годину, +53,33% за 24 години та на -13,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OpenxAI Network (OPENX)

No.1601

$ 3,24M
$ 3,24M$ 3,24M

$ 171,21K
$ 171,21K$ 171,21K

$ 32,40M
$ 32,40M$ 32,40M

10,00M
10,00M 10,00M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

10,00%

BASE

Поточна ринкова капіталізація OpenxAI Network — $ 3,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 171,21K. Циркуляційна пропозиція OPENX — 10,00M, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,40M.

Історія ціни OpenxAI Network (OPENX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на OpenxAI Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,112691+53,33%
30 днів$ -0,5243-61,81%
60 днів$ -0,176-35,20%
90 днів$ -0,176-35,20%
Зміна ціни OpenxAI Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни OPENX на $ +0,112691 (+53,33%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни OpenxAI Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,5243 (-61,81%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни OpenxAI Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник OPENX змінився на $ -0,176 (-35,20%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни OpenxAI Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,176 (-35,20%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для OpenxAI Network (OPENX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни OpenxAI Network зараз.

Що таке OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI — це P2P-протокол штучного інтелекту без дозволів. Те, що Bitcoin зробив для грошей, OpenxAI робить для інтелекту.

Проєкт OpenxAI Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями OpenxAI Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу OPENX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про OpenxAI Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі OpenxAI Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни OpenxAI Network (USD)

Скільки коштуватиме OpenxAI Network (OPENX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OpenxAI Network (OPENX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OpenxAI Network.

Перегляньте прогноз ціни OpenxAI Network вже зараз!

Токеноміка OpenxAI Network (OPENX)

Розуміння токеноміки OpenxAI Network (OPENX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OPENX зараз!

Як купити OpenxAI Network (OPENX)

Шукаєте як купити OpenxAI Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати OpenxAI Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

OPENX до місцевих валют

1 OpenxAI Network (OPENX) до VND
8 526,06
1 OpenxAI Network (OPENX) до AUD
A$0,49572
1 OpenxAI Network (OPENX) до GBP
0,243
1 OpenxAI Network (OPENX) до EUR
0,27864
1 OpenxAI Network (OPENX) до USD
$0,324
1 OpenxAI Network (OPENX) до MYR
RM1,36728
1 OpenxAI Network (OPENX) до TRY
13,6242
1 OpenxAI Network (OPENX) до JPY
¥49,248
1 OpenxAI Network (OPENX) до ARS
ARS$480,70908
1 OpenxAI Network (OPENX) до RUB
26,38008
1 OpenxAI Network (OPENX) до INR
28,45368
1 OpenxAI Network (OPENX) до IDR
Rp5 399,99784
1 OpenxAI Network (OPENX) до PHP
18,99288
1 OpenxAI Network (OPENX) до EGP
￡E.15,41592
1 OpenxAI Network (OPENX) до BRL
R$1,74312
1 OpenxAI Network (OPENX) до CAD
C$0,4536
1 OpenxAI Network (OPENX) до BDT
39,5928
1 OpenxAI Network (OPENX) до NGN
472,9914
1 OpenxAI Network (OPENX) до COP
$1 265,625
1 OpenxAI Network (OPENX) до ZAR
R.5,61492
1 OpenxAI Network (OPENX) до UAH
13,53996
1 OpenxAI Network (OPENX) до TZS
T.Sh.805,96944
1 OpenxAI Network (OPENX) до VES
Bs68,688
1 OpenxAI Network (OPENX) до CLP
$306,504
1 OpenxAI Network (OPENX) до PKR
Rs91,47168
1 OpenxAI Network (OPENX) до KZT
173,91024
1 OpenxAI Network (OPENX) до THB
฿10,62396
1 OpenxAI Network (OPENX) до TWD
NT$9,9792
1 OpenxAI Network (OPENX) до AED
د.إ1,18908
1 OpenxAI Network (OPENX) до CHF
Fr0,25596
1 OpenxAI Network (OPENX) до HKD
HK$2,51748
1 OpenxAI Network (OPENX) до AMD
֏123,61572
1 OpenxAI Network (OPENX) до MAD
.د.م2,99052
1 OpenxAI Network (OPENX) до MXN
$5,9616
1 OpenxAI Network (OPENX) до SAR
ريال1,215
1 OpenxAI Network (OPENX) до ETB
Br48,92724
1 OpenxAI Network (OPENX) до KES
KSh41,75064
1 OpenxAI Network (OPENX) до JOD
د.أ0,229716
1 OpenxAI Network (OPENX) до PLN
1,17936
1 OpenxAI Network (OPENX) до RON
лв1,41588
1 OpenxAI Network (OPENX) до SEK
kr3,03912
1 OpenxAI Network (OPENX) до BGN
лв0,54432
1 OpenxAI Network (OPENX) до HUF
Ft108,87048
1 OpenxAI Network (OPENX) до CZK
6,78456
1 OpenxAI Network (OPENX) до KWD
د.ك0,099144
1 OpenxAI Network (OPENX) до ILS
1,06596
1 OpenxAI Network (OPENX) до BOB
Bs2,23236
1 OpenxAI Network (OPENX) до AZN
0,5508
1 OpenxAI Network (OPENX) до TJS
SM2,99052
1 OpenxAI Network (OPENX) до GEL
0,87804
1 OpenxAI Network (OPENX) до AOA
Kz296,43084
1 OpenxAI Network (OPENX) до BHD
.د.ب0,121824
1 OpenxAI Network (OPENX) до BMD
$0,324
1 OpenxAI Network (OPENX) до DKK
kr2,08332
1 OpenxAI Network (OPENX) до HNL
L8,48556
1 OpenxAI Network (OPENX) до MUR
14,74848
1 OpenxAI Network (OPENX) до NAD
$5,61168
1 OpenxAI Network (OPENX) до NOK
kr3,23352
1 OpenxAI Network (OPENX) до NZD
$0,56052
1 OpenxAI Network (OPENX) до PAB
B/.0,324
1 OpenxAI Network (OPENX) до PGK
K1,36404
1 OpenxAI Network (OPENX) до QAR
ر.ق1,17612
1 OpenxAI Network (OPENX) до RSD
дин.32,7078
1 OpenxAI Network (OPENX) до UZS
soʻm3 903,61356
1 OpenxAI Network (OPENX) до ALL
L26,9568
1 OpenxAI Network (OPENX) до ANG
ƒ0,57996
1 OpenxAI Network (OPENX) до AWG
ƒ0,5832
1 OpenxAI Network (OPENX) до BBD
$0,648
1 OpenxAI Network (OPENX) до BAM
KM0,54432
1 OpenxAI Network (OPENX) до BIF
Fr952,884
1 OpenxAI Network (OPENX) до BND
$0,41796
1 OpenxAI Network (OPENX) до BSD
$0,324
1 OpenxAI Network (OPENX) до JMD
$51,8562
1 OpenxAI Network (OPENX) до KHR
1 301,20344
1 OpenxAI Network (OPENX) до KMF
Fr137,376
1 OpenxAI Network (OPENX) до LAK
7 043,47812
1 OpenxAI Network (OPENX) до LKR
රු98,06184
1 OpenxAI Network (OPENX) до MDL
L5,48208
1 OpenxAI Network (OPENX) до MGA
Ar1 446,42672
1 OpenxAI Network (OPENX) до MOP
P2,58552
1 OpenxAI Network (OPENX) до MVR
4,9572
1 OpenxAI Network (OPENX) до MWK
MK560,5524
1 OpenxAI Network (OPENX) до MZN
MT20,70684
1 OpenxAI Network (OPENX) до NPR
रु45,41508
1 OpenxAI Network (OPENX) до PYG
2 281,608
1 OpenxAI Network (OPENX) до RWF
Fr469,476
1 OpenxAI Network (OPENX) до SBD
$2,66328
1 OpenxAI Network (OPENX) до SCR
4,47444
1 OpenxAI Network (OPENX) до SRD
$12,85956
1 OpenxAI Network (OPENX) до SVC
$2,82528
1 OpenxAI Network (OPENX) до SZL
L5,60844
1 OpenxAI Network (OPENX) до TMT
m1,134
1 OpenxAI Network (OPENX) до TND
د.ت0,94932
1 OpenxAI Network (OPENX) до TTD
$2,19024
1 OpenxAI Network (OPENX) до UGX
Sh1 128,816
1 OpenxAI Network (OPENX) до XAF
Fr182,736
1 OpenxAI Network (OPENX) до XCD
$0,8748
1 OpenxAI Network (OPENX) до XOF
Fr182,736
1 OpenxAI Network (OPENX) до XPF
Fr33,048
1 OpenxAI Network (OPENX) до BWP
P4,33188
1 OpenxAI Network (OPENX) до BZD
$0,648
1 OpenxAI Network (OPENX) до CVE
$30,7476
1 OpenxAI Network (OPENX) до DJF
Fr57,348
1 OpenxAI Network (OPENX) до DOP
$20,63232
1 OpenxAI Network (OPENX) до DZD
د.ج42,1524
1 OpenxAI Network (OPENX) до FJD
$0,74196
1 OpenxAI Network (OPENX) до GNF
Fr2 792,88
1 OpenxAI Network (OPENX) до GTQ
Q2,47536
1 OpenxAI Network (OPENX) до GYD
$67,59612
1 OpenxAI Network (OPENX) до ISK
kr39,528

Ресурс OpenxAI Network

Щоб дізнатися більше про OpenxAI Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOpenxAI Network
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про OpenxAI Network

Скільки сьогодні коштує OpenxAI Network (OPENX)?
Актуальна ціна OPENX у USD становить 0,324 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OPENX до USD?
Поточна ціна OPENX до USD — $ 0,324. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OpenxAI Network?
Ринкова капіталізація OPENX — $ 3,24M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OPENX?
Циркуляційна пропозиція OPENX — 10,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OPENX?
OPENX досяг історичної максимальної ціни у 2,0299262343053925 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OPENX?
Історична мінімальна ціна OPENX становила 0,0939673303769838 USD.
Який обсяг торгівлі OPENX?
Актуальний обсяг торгівлі OPENX за 24 години — $ 171,21K USD.
Чи підніметься ціна OPENX цього року?
OPENX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OPENX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:10:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OpenxAI Network (OPENX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор OPENX до USD

Сума

OPENX
OPENX
USD
USD

1 OPENX = 0,324 USD

Торгувати OPENX

OPENX/USDT
$0,324
$0,324$0,324
+53,33%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --