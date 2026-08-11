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Поточна ціна Avici сьогодні становить 0.4671 UAH. Ринкова капіталізація AVICI становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін AVICI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Avici сьогодні становить 0.4671 UAH. Ринкова капіталізація AVICI становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін AVICI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AVICI

Інформація про ціну AVICI

Що таке AVICI

Токеноміка AVICI

Прогноз ціни AVICI

Історія AVICI

Посібник з купівлі AVICI

Конвертація AVICI у фіатну валюту

Спот AVICI

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Курс Avici (AVICI)

Актуальна ціна 1 AVICI до UAH:

₴20.968119
₴20.968119₴20.968119
+0,43%1D
UAH
Графік ціни Avici (AVICI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:56:16 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Avici

Поточна ціна Avici (AVICI) сьогодні становить ₴ 0.4671, зі зміною 0.43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AVICI до UAH становить ₴ 0.4671 за AVICI.

Avici наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- AVICI. Протягом останніх 24 годин AVICI торгувався між ₴ 0.44 (мінімум) та ₴ 0.4904 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці AVICI змінився на +3.06% за останню годину та на -13.10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 71,82K.

Ринкова інформація щодо Avici (AVICI)

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₴ 71,82K
₴ 71,82K₴ 71,82K

₴ 0.00
₴ 0.00₴ 0.00

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SOL

Поточна ринкова капіталізація Avici — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 71,82K. Циркуляційна пропозиція AVICI — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Avici у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.44
₴ 0.44₴ 0.44
Мін. за 24 год
₴ 0.4904
₴ 0.4904₴ 0.4904
Макс. за 24 год

₴ 0.44
₴ 0.44₴ 0.44

₴ 0.4904
₴ 0.4904₴ 0.4904

--
----

--
----

+3.06%

+0.43%

-13.10%

-13.10%

Історія ціни Avici (AVICI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Avici за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.089777+0.43%
30 днів₴ -0.2555-35.36%
60 днів₴ -0.3837-45.10%
90 днів₴ -0.2384-33.80%
Зміна ціни Avici сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AVICI на ₴ +0.089777 (+0.43%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Avici за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.2555 (-35.36%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Avici за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AVICI змінився на ₴ -0.3837 (-45.10%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Avici за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.2384 (-33.80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Avici (AVICI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Avici зараз.

Аналіз для Avici

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Avici. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Avici сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку AVICI: бичачі, бичачі 68% | ведмежі 32%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** На 4-годинному таймфреймі AVICI_USDT поточна ціна становить 0,7011, що знаходиться нижче центрального рівня 0,7056 на 0,64%. Ціна розташована в узькому діапазоні між ключовим рівнем S1 (0,6992) і центральним рівнем, при цьому верхній рівень R1 (0,7185) знаходиться на відстані 2,48% від поточної ціни. Середні значення MA та EMA на 5–6 періодах переважно показують більшість покупок, а ціна перебуває над підтримкою системи скользящих середніх. **Стан енергії ринку** MACD зафіксував сигнал золотого хреста, що свідчить про короткострокову енергію, спрямовану на сторону биків. Індекс RSI знаходиться в нейтральній зоні, а швидкі та повільні індикатори демонструють односторонню бичачу конфігурацію, хоча ще не досягли зони перекупленості. Волатильність збирається біля центрального рівня, а концентрація енергії перебуває на стадії накопичення. **Ключові рівні ціни** Верхній рівень R1 (0,7185) є найближчим опорним рівнем, а другорядний опір формують рівень R2 (0,7249), який знаходиться на відстані 3,39% від поточної ціни. Унизу рівень S1 (0,6992) забезпечує негайну підтримку на відстані 0,27% від поточної ціни, а рівень S2 (0,6863) — це дальній опорний рівень, розташований на відстані 2,11% від поточної ціни.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Avici?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів AVICI:

1. Ринковий настрій та загальні тренди криптовалютного ринку
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
3. Оновлення щодо розвитку проекту та прогрес за дорожньою картою
4. Оголошення про партнерства та розширення екосистеми
5. Корисність токенів та їхні використання в рамках платформи
6. Динаміка попиту й пропозиції
7. Новини щодо регулювання, які впливають на DeFi-проекти
8. Залучення спільноти та активність у соціальних мережах
9. Патерни технічного аналізу
10. Більш широкі економічні умови та ризикова готовність інвесторів

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Avici?

Люди хочуть знати ціну AVICI на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, відстеження ефективності портфеля, визначення оптимальних моментів входу/виходу на ринок, оцінювання прибутковості/збитків та отримання актуальної інформації про волатильність ринку для управління ризиками.

Прогноз ціни Avici

Прогноз ціни Avici (AVICI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AVICI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Avici (AVICI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Avici потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Avici у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AVICI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Avici.

Як купити та інвестувати Avici в Україна

Готові розпочати торгівлю з Avici? Купівля AVICI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Avici. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Avici (AVICI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Avici буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Avici (AVICI)

Що ви можете зробити з Avici

Володіння Avici відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Avici (AVICI)

На Solana AVICI функціонує як токен проєкту. Його роль: доступ, винагороди за стейкінг, управління або кредити в застосунку, залежить від проєкту та структури його контракту.

Ресурс Avici

Щоб дізнатися більше про Avici, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Категорія :

MetaDAO LaunchpadNeobankPayment Solutions

Люди також запитують: Інші запитання про Avici

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:56:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Avici (AVICI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Avici

AVICI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію AVICI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю AVICIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Avici (AVICI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Avici у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
AVICI/USDT
₴20.371082
₴20.371082₴20.371082
-2.32%
155.10K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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