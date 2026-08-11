Сьогоднішня ціна Avici

Поточна ціна Avici (AVICI) сьогодні становить ₴ 0.4671, зі зміною 0.43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AVICI до UAH становить ₴ 0.4671 за AVICI.

Avici наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- AVICI. Протягом останніх 24 годин AVICI торгувався між ₴ 0.44 (мінімум) та ₴ 0.4904 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці AVICI змінився на +3.06% за останню годину та на -13.10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 71,82K.

Ринкова інформація щодо Avici (AVICI)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 71,82K₴ 71,82K ₴ 71,82K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0.00₴ 0.00 ₴ 0.00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Avici — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 71,82K. Циркуляційна пропозиція AVICI — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.